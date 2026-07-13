Καβάλα: Εκτεταμένες καταστροφές στους αμπελώνες από περονόσπορο – αγωνία για παραγωγή και εισόδημα

Επιδημιολογική έξαρση του περονοσπόρου πλήττει ευρείες αμπελουργικές ζώνες της Καβάλας, με ολοσχερείς καταστροφές σε κάποιες περιοχές και εκτιμήσεις ζημιών έως <strong>60%–100%</strong>. Οι παραγωγοί ζητούν άμεση στήριξη και τεχνική καθοδήγηση.

Αποτύπωμα της έξαρσης στην Καβάλα

Η φετινή έξαρση του περονοσπόρου έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε αμπελουργικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Σύμφωνα με δηλώσεις του γεωπόνου και Γραμματέα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας, κ. Γρηγόρη Τιμοσίδη, οι συνεχείς βροχές και η παρατεταμένη διαβροχή της βλάστησης δημιούργησαν ευνοϊκές συνθήκες για το παθογόνο, με αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες στην παραγωγή.

Ο βαθμός των ζημιών ποικίλλει ανά περιοχή, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι δραματικός. Οι περιοχές με τα πιο σοβαρά πλήγματα περιλαμβάνουν τη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών (Ελευθερές, Ελαιοχώρι, Νέα Πέραμος, Μυρτόφυτο, Φωλιά), όπου σε «μεγάλο μέρος του κάμπου» καταγράφονται ολοσχερείς καταστροφές.

«Σε μεγάλη έκταση του κάμπου η ζημιά ανέρχεται σχεδόν στο 100%. Έχουμε ολοσχερή καταστροφή των αμπελιών».

Σημαντικές προσβολές καταγράφονται επίσης στη Δημοτική Ενότητα Πιερέων, στη Δημοτική Ενότητα Ορφανού και σε τμήματα του Δήμου Νέστου, όπου οι εκτιμήσεις μέχρι σήμερα κάνουν λόγο για ζημιές της τάξης του 60%–80%. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένα αγροτεμάχια: υπάρχουν ολόκληρες αμπελουργικές ζώνες περίπου 500 στρεμμάτων όπου δεν εντοπίζεται υγιής αμπελώνας και δραστηριοποιούνται 50–70 διαφορετικοί παραγωγοί.

Τοπικές επιπτώσεις και ανάγκες

Η έκταση και η ομοιογένεια της προσβολής υποδεικνύουν επιδημιολογική έξαρση και όχι μεμονωμένο λάθος διαχείρισης. Αυτό έχει άμεσες συνέπειες για το εισόδημα των οικογενειών που εξαρτώνται από την αμπελοκαλλιέργεια, για τον τοπικό συνεταιριστικό και επιχειρηματικό ιστό, καθώς και για την προσφορά πρώτης ύλης σε οινοποιεία και μεταποιητικές μονάδες της περιοχής.

Οικονομικό πλήγμα : Μείωση ή απώλεια παραγωγής σε εκτεταμένες εκτάσεις.

: Μείωση ή απώλεια παραγωγής σε εκτεταμένες εκτάσεις. Κοινωνικές συνέπειες : Επιβάρυνση εισοδημάτων αγροτών και πιθανή αύξηση δανεισμού.

: Επιβάρυνση εισοδημάτων αγροτών και πιθανή αύξηση δανεισμού. Τεχνική ανάγκη: Χρειάζεται συντονισμένη παρέμβαση με φυτοπροστατευτικά, συμβουλευτική και επιχορηγήσεις.

Ο κ. Τιμοσίδης επισημαίνει ότι η καλλιεργητική περίοδος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, γεγονός που αφήνει ανοικτό το παράθυρο για επιπλέον απώλειες ή για περιορισμό τους, εφόσον εφαρμοστούν άμεσα οι κατάλληλες πρακτικές διαχείρισης. Αντίστοιχα, οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες αγροτικής ανάπτυξης καλούνται να καταγράψουν τις ζημιές και να προτείνουν μέτρα στήριξης.

Περιοχή Εκτιμώμενες Ζημιές Δ.Ε. Ελευθερών (Ελευθερές, Ελαιοχώρι, Ν. Πέραμος κ.α.) ~100% σε μεγάλο μέρος του κάμπου Δ.Ε. Πιερέων, Δ.Ε. Ορφανού, Δήμος Νέστου 60%–80% κατά εκτιμήσεις Αμπελουργικές ζώνες (συνολικά) ~500 στρ. χωρίς υγιή αμπελώνα, 50–70 παραγωγοί

Τα επόμενα βήματα για την Καβάλα περιλαμβάνουν την καταγραφή των ζημιών σε επίπεδο αγροτεμαχίων, την αξιολόγηση για έκτακτες ενισχύσεις ή απαλλαγές, καθώς και την προώθηση τεχνικών εφαρμογών πρόληψης και θεραπείας για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Η έγκαιρη και στοχευμένη στήριξη θα καθορίσει κατά πόσο οι απώλειες θα είναι προσωρινές ή θα αποτυπωθούν για χρόνια στην τοπική αμπελοκαλλιέργεια.

Η τοπική κοινότητα και οι επαγγελματίες του κλάδου αναμένουν πλέον συγκεκριμένα μέτρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την Περιφέρεια, ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες και να σχεδιαστεί η ανάκαμψη για τη νέα χρονιά.