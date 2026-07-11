Καβάλας: Εκκληση κατοίκων για άμεση ασφαλτόστρωση του «επικίνδυνου χωματόδρομου» στην Κηπούπολη

Επί 22 χρόνια οι κάτοικοι της οδού Χαλεπίου δηλώνουν εγκαταλελειμμένοι από τη δημοτική διοίκηση και ζητούν την ένταξη του έργου στο τεχνικό πρόγραμμα για λόγους ασφάλειας, υγιεινής και αξιοπρέπειας.

Μακροχρόνιο πρόβλημα υποδομών σε μικρή απόσταση από το κέντρο

Κάτοικοι των οδών Χαλεπίου και Φρυγίας, στην περιοχή της Κηπούπολης στην πόλη της Καβάλας, απευθύνουν δημόσια έκκληση στον δήμαρχο για την επίλυση ενός προβλήματος που ταλαιπωρεί την τοπική κοινότητα εδώ και δεκαετίες. Το επίμαχο οικόπεδο που προορίζεται για χώρο πρασίνου και παιδική χαρά παραμένει, σύμφωνα με τους κατοίκους, σε κατάσταση που μετατρέπει το τμήμα σε «επικίνδυνο χωματόδρομο».

Στην επιστολή τους προς τον Δήμαρχο Καβάλας, οι δημότες ζητούν να ενταχθεί άμεσα το έργο στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και να δοθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς το κομμάτι αυτό δημιουργεί προβλήματα: λάσπη το χειμώνα και σύννεφα σκόνης το καλοκαίρι, με συνέπειες στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των γειτόνων.

«Η τσιμεντόστρωση ή ασφαλτόστρωση αυτών των λίγων μέτρων αυτού του τμήματος δεν είναι πολυτέλεια, είναι ζήτημα ασφάλειας, υγιεινής και στοιχειώδους αξιοπρέπειας»

Οι κάτοικοι υπενθυμίζουν ότι επανειλημμένα απευθύνθηκαν σε προηγούμενες δημοτικές αρχές χωρίς αποτέλεσμα. Σημειώνουν ακόμα ότι καταβάλλουν τα δημοτικά τέλη κανονικά και θεωρούν ότι η παράλειψη αυτή συνιστά ανισότιμη μεταχείριση.

Το αίτημα έχει πολλαπλές διαστάσεις που ενδιαφέρουν ευρύτερα την τοπική κοινωνία:

Ασφάλεια : ο δρόμος, όπως περιγράφουν οι κάτοικοι, εγκυμονεί κινδύνους για πεζούς και οχήματα.

: ο δρόμος, όπως περιγράφουν οι κάτοικοι, εγκυμονεί κινδύνους για πεζούς και οχήματα. Υγιεινή : η σκόνη και η λάσπη επηρεάζουν την ποιότητα αέρα και τις συνθήκες διαβίωσης.

: η σκόνη και η λάσπη επηρεάζουν την ποιότητα αέρα και τις συνθήκες διαβίωσης. Κοινοτικό δικαίωμα: το οικόπεδο προορίζεται για δημόσια χρήση (πράσινο/παιδική χαρά) και η αδράνεια υποβαθμίζει κοινόχρηστο χώρο.

Για τους κατοίκους, η παρέμβαση μπορεί να περιοριστεί σε λίγα μέτρα ασφαλτόστρωσης ή τσιμεντόστρωσης, παρότι ο ακριβής τύπος και το εύρος της εργασίας πρέπει να καθοριστούν από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Η ταχύτητα υλοποίησης θεωρείται κρίσιμη, ειδικά ενόψει της θερινής περιόδου, όπου η σκόνη επιβαρύνει περισσότερο την καθημερινότητα.

Πρακτικά βήματα που μπορούν να αναμένονται εφόσον ο Δήμος ανταποκριθεί:

Ενέργεια Αποτέλεσμα Έλεγχος τεχνικών υπηρεσιών Αξιολόγηση αναγκών και κόστους Ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα Δέσμευση πόρων και χρονοδιαγράμματος Εκτέλεση έργων ασφαλτόστρωσης/τσιμεντόστρωσης Βελτίωση ασφάλειας και υγιεινής

Η υπόθεση αναδεικνύει το πώς ένα κατά τ' άλλα μικρό έργο υποδομής μπορεί να έχει σημαντική επίπτωση στην καθημερινή ζωή των κατοίκων και στην αξιοποίηση δημόσιου χώρου. Η τοπική κοινότητα περιμένει πλέον απτή απάντηση και συγκεκριμένη δέσμευση από τη δημοτική αρχή σχετικά με το πότε και με ποιο τρόπο θα πραγματοποιηθεί η παρέμβαση.

Η δημοτική διοίκηση δεν έχει προς το παρόν δημοσιοποιήσει επίσημη απάντηση στην επιστολή. Οι κάτοικοι ζητούν ενημέρωση και διαφάνεια για το επόμενο στάδιο, υπενθυμίζοντας ότι το αίτημά τους έχει διάρκεια και έκδηλη κοινωνική διάσταση.