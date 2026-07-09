Κλειστό τμήμα πεζοδρομίου στην Καρανάτσιου στη Νάουσα λόγω ετοιμόρροπου κτιρίου

Ο Δήμος Νάουσας ανακοίνωσε προσωρινό αποκλεισμό τμήματος του πεζοδρομίου Καρανάτσιου και της παράπλευρης παρόδου, έως την ολοκλήρωση των εργασιών κατεδάφισης του επικίνδυνου κτιρίου.

Έκτακτα μέτρα κυκλοφορίας στη Νάουσα – προτεραιότητα η ασφάλεια

Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας ενημερώνει ότι τέθηκαν σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα κυκλοφορίας στην περιοχή του πεζοδρόμου Καρανάτσιου, μετά τη διαπίστωση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου. Το αποφασιστικό μέτρο είναι ο προσωρινός αποκλεισμός για πεζούς και οχήματα του τμήματος του πεζοδρομίου που βρίσκεται απευθείας εμπρός στο κτίριο, καθώς και της παράπλευρης παρόδου που αποτελεί επίσης πεζόδρομο.

Σκοπός των παρεμβάσεων είναι η προστασία των περιοίκων και των διερχόμενων μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατεδάφισης και να αρθεί ο κίνδυνος. Η αποκλειστική ευθύνη για την άρση των μέτρων ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσίες, που θα εκδώσουν τη σχετική ανακοίνωση όταν η περιοχή κριθεί ασφαλής.

Απαγορεύεται η διέλευση πεζών εντός του αποκλεισμένου τμήματος.

Οι περιοίκοι θα κινούνται σύμφωνα με την προσωρινή σήμανση και τις υποδείξεις των υπηρεσιών.

Η τήρηση των μέτρων είναι υποχρεωτική μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να μην παραβιάζουν τα μέτρα αποκλεισμού και να χρησιμοποιούν τις προβλεπόμενες εναλλακτικές διαδρομές. Η συμβολή των κατοίκων είναι κρίσιμη για την αποφυγή ατυχημάτων και την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών.

Στοιχείο Πληροφορία Τοποθεσία πεζόδρομος Καρανάτσιου και η παρόδος μπροστά στο κτίριο Περιορισμός Απαγόρευση διέλευσης πεζών και οχημάτων περιοίκων στο αποκλεισμένο τμήμα Διάρκεια Μέχρι την ολοκλήρωση της κατεδάφισης και νέα ανακοίνωση των αρμοδίων

Στους κατοίκους συνιστάται να ακολουθούν την τοποθέτηση σήμανσης και τις οδηγίες της Δημοτικής Αστυνομίας ή άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και να αποφεύγουν τη στάθμευση και τη διέλευση κοντά στο επικίνδυνο κτίσμα. Η σωστή ενημέρωση και η άμεση συμμόρφωση με τα μέτρα μειώνουν τον κίνδυνο για υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.

Για τυχόν έκτακτες ανάγκες και για αναφορές παράνομης διέλευσης ή άλλων θεμάτων που σχετίζονται με τον αποκλεισμό, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Η δημοτική αρχή υπενθυμίζει ότι οι προσωρινές ρυθμίσεις έχουν μοναδικό σκοπό την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και θα εφαρμοστούν αυστηρά μέχρι την πλήρη άρση του κινδύνου.