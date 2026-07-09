Κλειστό τμήμα πεζοδρομίου στην Καρανάτσιου στη Νάουσα λόγω ετοιμόρροπου κτιρίου

Έκτακτα μέτρα κυκλοφορίας στη Νάουσα – προτεραιότητα η ασφάλεια
Ο Δήμος Η.Π. Νάουσας ενημερώνει ότι τέθηκαν σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα κυκλοφορίας στην περιοχή του πεζοδρόμου Καρανάτσιου, μετά τη διαπίστωση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτιρίου. Το αποφασιστικό μέτρο είναι ο προσωρινός αποκλεισμός για πεζούς και οχήματα του τμήματος του πεζοδρομίου που βρίσκεται απευθείας εμπρός στο κτίριο, καθώς και της παράπλευρης παρόδου που αποτελεί επίσης πεζόδρομο.
Σκοπός των παρεμβάσεων είναι η προστασία των περιοίκων και των διερχόμενων μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες κατεδάφισης και να αρθεί ο κίνδυνος. Η αποκλειστική ευθύνη για την άρση των μέτρων ανήκει στις αρμόδιες υπηρεσίες, που θα εκδώσουν τη σχετική ανακοίνωση όταν η περιοχή κριθεί ασφαλής.
- Απαγορεύεται η διέλευση πεζών εντός του αποκλεισμένου τμήματος.
- Οι περιοίκοι θα κινούνται σύμφωνα με την προσωρινή σήμανση και τις υποδείξεις των υπηρεσιών.
- Η τήρηση των μέτρων είναι υποχρεωτική μέχρι νεότερης ανακοίνωσης.
Οι αρχές καλούν τους πολίτες να μην παραβιάζουν τα μέτρα αποκλεισμού και να χρησιμοποιούν τις προβλεπόμενες εναλλακτικές διαδρομές. Η συμβολή των κατοίκων είναι κρίσιμη για την αποφυγή ατυχημάτων και την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών.
|Στοιχείο
|Πληροφορία
|Τοποθεσία
|πεζόδρομος Καρανάτσιου και η παρόδος μπροστά στο κτίριο
|Περιορισμός
|Απαγόρευση διέλευσης πεζών και οχημάτων περιοίκων στο αποκλεισμένο τμήμα
|Διάρκεια
|Μέχρι την ολοκλήρωση της κατεδάφισης και νέα ανακοίνωση των αρμοδίων
Στους κατοίκους συνιστάται να ακολουθούν την τοποθέτηση σήμανσης και τις οδηγίες της Δημοτικής Αστυνομίας ή άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς και να αποφεύγουν τη στάθμευση και τη διέλευση κοντά στο επικίνδυνο κτίσμα. Η σωστή ενημέρωση και η άμεση συμμόρφωση με τα μέτρα μειώνουν τον κίνδυνο για υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.
Για τυχόν έκτακτες ανάγκες και για αναφορές παράνομης διέλευσης ή άλλων θεμάτων που σχετίζονται με τον αποκλεισμό, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Η δημοτική αρχή υπενθυμίζει ότι οι προσωρινές ρυθμίσεις έχουν μοναδικό σκοπό την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και θα εφαρμοστούν αυστηρά μέχρι την πλήρη άρση του κινδύνου.