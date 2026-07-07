Κόρινθος: Νέο ΤΕΠ στο Νοσοκομείο και «πράσινη» αναβάθμιση 4,79 εκατ. ευρώ

Εγκαινιάστηκε το πλήρως ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο ΓΝ Κορίνθου, ενώ προχωρά η ενεργειακή θωράκιση του ιδρύματος με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Εγκαίνια στο ανακαινισμένο ΤΕΠ με παρουσία κυβερνητικών και περιφερειακών αρχών

Σε τροχιά συνολικού εκσυγχρονισμού εισέρχεται το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, καθώς πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του πλήρως ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), με την παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού. Η τελετή συγκέντρωσε εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, της αυτοδιοίκησης και των υγειονομικών αρχών, επισημαίνοντας τη σημασία της παρέμβασης για τη δημόσια υγεία στην Κορινθία.

Η ανακαίνιση του ΤΕΠ σηματοδοτεί αναβάθμιση σε κρίσιμο κρίκο της αλυσίδας φροντίδας, εκεί όπου εξυπηρετούνται καθημερινά επείγοντα περιστατικά. Με πιο λειτουργικούς χώρους και σύγχρονο περιβάλλον, αναμένονται ταχύτερες ροές, καλύτερη διαχείριση περιστατικών και ουσιαστικότερη στήριξη στο έργο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Ενεργειακή θωράκιση με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Παράλληλα με το νέο ΤΕΠ, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλο έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου. Πρόκειται για παρέμβαση συνολικού προϋπολογισμού 4,79 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία υλοποιείται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027». Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στόχος είναι η δραστική μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του κτιρίου, ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους και η αναβάθμιση των συνθηκών λειτουργίας.

Η σύζευξη κτιριακών και ενεργειακών παρεμβάσεων μεταφράζεται για την τοπική κοινωνία σε πιο αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας και εξοικονόμηση πόρων που μπορούν να κατευθυνθούν σε φροντίδα, εξοπλισμό και υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού. Για τους ασθενείς της περιοχής, αυτό σημαίνει καλύτερη πρόσβαση σε επείγουσα περίθαλψη με σύγχρονες προδιαγραφές, ενώ για τους εργαζομένους, πιο ασφαλές και αποδοτικό εργασιακό περιβάλλον.

Τι αλλάζει για τους κατοίκους της Κορίνθου

Οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν εστιάζουν σε μετρήσιμα οφέλη για την καθημερινότητα στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Ειδικότερα:

Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του ιδρύματος, με άμεσο αντίκτυπο στο λειτουργικό κόστος.

του ιδρύματος, με άμεσο αντίκτυπο στο λειτουργικό κόστος. Βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας και εργασίας για ασθενείς και προσωπικό.

για ασθενείς και προσωπικό. Αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του ΤΕΠ για την αντιμετώπιση επειγόντων.

Η επένδυση τοποθετεί το νοσοκομείο σε πιο σταθερή βάση ανθεκτικότητας, ιδίως σε περιόδους αυξημένης ζήτησης υπηρεσιών υγείας. Παράλληλα, η εξοικονόμηση ενέργειας ενισχύει τον δημόσιο χαρακτήρα του ιδρύματος, καθώς απελευθερώνει πόρους από πάγια έξοδα για δράσεις που αφορούν άμεσα τον ασθενή.

Πλαίσιο υλοποίησης και θεσμική συνεργασία

Το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης πραγματοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027» και εντάσσεται στις προτεραιότητες της Περιφέρειας για ενίσχυση των δημόσιων υποδομών υγείας. Η υλοποίηση, όπως παρουσιάστηκε, αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ των υγειονομικών δομών, της περιφερειακής διοίκησης και της πολιτικής ηγεσίας του τομέα.

Η επιλογή να δρομολογηθούν παράλληλα ανακαίνιση στο ΤΕΠ και ενεργειακές παρεμβάσεις στο σύνολο του νοσοκομείου δείχνει μια ολιστική προσέγγιση: από την πρώτη επαφή του πολίτη με την επείγουσα φροντίδα, μέχρι τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του κτιριακού αποθέματος και των υπηρεσιών.

Τα δεδομένα της παρέμβασης

Παρέμβαση Χρηματοδότηση / Πρόγραμμα Προϋπολογισμός Ανακαίνιση ΤΕΠ ΓΝ Κορίνθου — — Ενεργειακή αναβάθμιση ΓΝ Κορίνθου Περιφέρεια Πελοποννήσου – «Πελοπόννησος 2021-2027» 4,79 εκατ. ευρώ

Το επόμενο διάστημα, το στοίχημα για το ΓΝ Κορίνθου θα είναι η απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης χωρίς επιβάρυνση της καθημερινής λειτουργίας, ώστε τα οφέλη να γίνουν αισθητά γρήγορα από πολίτες και προσωπικό.