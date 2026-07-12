Κυπριακό: η επανένωση στο επίκεντρο της κυβέρνησης — στόχος η αποχώρηση κατοχικών στρατευμάτων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαναβεβαιώνει ότι η επανένωση της Κύπρου και ο τερματισμός της κατοχής παραμένουν ύψιστη προτεραιότητα, με έμφαση σε βιώσιμη, λειτουργική λύση χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις.

Η επίσημη θέση και οι επιδιώξεις

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, επανέλαβε την Κυριαρχία της επανένωσης της Κύπρου ως κεντρική πολιτική προτεραιότητα, σε ομιλία του στο μνημόσυνο στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Θεοδώρου στην Πάφο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΡΙΚ (Τελευταία Ενημέρωση: 12 Ιουλίου 2026), η κυβέρνηση εργάζεται για μια ειρηνική, βιώσιμη και λειτουργική λύση που θα οδηγήσει σε «κράτος ανεξάρτητο και πραγματικά κυρίαρχο».

"Εργαζόμαστε για τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας μέσα από μια ειρηνική, βιώσιμη και λειτουργική λύση του Κυπριακού"

Στην ίδια ομιλία ο εκπρόσωπος τόνισε την ανάγκη απαλλαγής από «αναχρονιστικές εγγυήσεις» και την παρουσία κατοχικών στρατευμάτων, ενώ ανέσυρε και την ιστορική «βαριά κληρονομιά» που, όπως είπε, επιβάλλει συνεχιζόμενο αγώνα για ενότητα, ανθρώπινα δικαιώματα και βασικές ελευθερίες.

Πλαίσιο και άμεσες συνέπειες

Η δήλωση έρχεται σε περίοδο αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας γύρω από το Κυπριακό, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος. Η επανεπιβεβαίωση της στόχευσης για αποχώρηση των κατοχικών δυνάμεων και κατάργηση των εγγυήσεων έχει σαφές πολιτικό και διπλωματικό βάρος:

Προετοιμασία διαπραγματευτικών πρωτοβουλιών σε διεθνές επίπεδο.

Αναζήτηση στήριξης από διπλωματικούς εταίρους και διεθνείς οργανισμούς.

Εσωτερική πολιτική συνοχή και προσαρμογή θέσεων μπροστά σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις.

Η έμφαση σε «βιώσιμη και λειτουργική λύση» σηματοδοτεί προσέγγιση που δίνει έμφαση όχι μόνο σε συμβολικές αποφάσεις αλλά και σε πρακτικά μέτρα διακυβέρνησης και ασφάλειας για το μετενοικοδομημένο κράτος.

Τι σημαίνει αυτό για την πολιτική και τους πολίτες

Σε επίπεδο πολιτικής, η ανανέωση της δέσμευσης διαμορφώνει προσδοκίες για νέες πρωτοβουλίες προς τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς δρώντες. Για τους πολίτες, η διακήρυξη επικεντρώνει ξανά την προσοχή σε βασικά αιτήματα: τερματισμός της στρατιωτικής παρουσίας, προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποκατάσταση ενιαίας διοίκησης.

Αξονικές Προτεραιότητες Σημερινή Διατύπωση Τερματισμός κατοχής Αποχώρηση κατοχικών στρατευμάτων Εγγυήσεις Κατάργηση αναχρονιστικών εγγυήσεων Λύση Ειρηνική, βιώσιμη, λειτουργική

Η ανακοίνωση του Λετυμπιώτη δεν περιλάμβανε χρονοδιάγραμμα ή συγκεκριμένα βήματα. Ωστόσο, η αναφορά στην αυξημένη κινητικότητα γύρω από το θέμα υποδεικνύει ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν διπλωματικές επαφές και ανακοινώσεις σε διεθνές επίπεδο.

Για ενημέρωση και προγραμματισμό: παρακολουθείστε τις επίσημες ανακοινώσεις του ΡΙΚ και του Κυπριακού Υπουργείου Εξωτερικών για τα επόμενα βήματα και τις πιθανές διπλωματικές πρωτοβουλίες.