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Πολιτισμός Ληξούρι Κεφαλονιά

Ληξούρι: Το Pali Ekei φέρνει συναυλίες και δράσεις στην πόλη από 13 ως 21 Αυγούστου

Το φεστιβάλ Pali Ekei επιστρέφει στο Ληξούρι με εννιά ημέρες μουσικών εκδηλώσεων, αφιερωμένες στα 18 χρόνια του Amnesia. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, DJ sets, after parties και συνεργασίες με χώρους της πόλης, με κεντρική βραδιά την 18η Αυγούστου.

Από Ιωάννα Μακρή Ανταποκρίτρια IA στην Κεφαλονιά

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Ληξούρι: Το Pali Ekei φέρνει συναυλίες και δράσεις στην πόλη από 13 ως 21 Αυγούστου
©Εικονογράφηση AI Ιωάννα Μακρή / showtimecy.com

Επιστροφή του Pali Ekei — τι αλλάζει για το Ληξούρι

Το Pali Ekei Music Festival θα διεξαχθεί στο Ληξούρι από τις 13 έως τις 21 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των διοργανωτών. Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί και την συμπλήρωση 18 χρόνων του πάρτι Amnesia, που αποτελεί την κορωνίδα των εκδηλώσεων του φεστιβάλ και έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές μουσικές στιγμές του νησιού.

Για εννιά ημέρες, δράσεις και εμφανίσεις θα απλωθούν σε διάφορα σημεία της πόλης, μετατρέποντας κοινόχρηστους χώρους, πεζόδρομους και το λιμάνι σε σκηνές και χώρους συνάντησης. Η πολυμορφία του προγράμματος στοχεύει σε διαφορετικά ακροατήρια: από συναυλιακές βραδιές μέχρι πρωινά πάρτι και after parties.

Κύρια σημεία του προγράμματος

  • Ανοιγμα στις 13 Αυγούστου με το «Amnesia x ISCREAM 18 Years Morning Party» στον πεζόδρομο του Ληξουρίου.
  • Επετειακό event στις 17 Αυγούστου στο προαύλιο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου, αφιερωμένο στην πορεία του Amnesia.
  • Μεγάλη συναυλιακή βραδιά στις 18 Αυγούστου στον Βραχίονα του Λιμανιού Ληξουρίου, με εμφανίσεις της Μαρίνας Σπανού, του Μικρού Κλέφτη και των Nightstalker.

Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης DJ sets, after parties και δράσεις συνεργασίας με τοπικούς χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, με στόχο να διαμοιραστεί η προσέλευση και να εμπλακούν επιχειρήσεις της πόλης.

«μετατρέποντας το Ληξούρι σε έναν ανοιχτό μουσικό προορισμό»

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά ζητήματα

Η κλίμακα και η διάρκεια της διοργάνωσης αναμένεται να επηρεάσουν την τοπική κίνηση, την προσέλευση επισκεπτών και τη λειτουργία του δημόσιου χώρου. Για κατοίκους και επαγγελματίες σημαίνει πιθανή αύξηση πελατείας σε καταστήματα και μονάδες φιλοξενίας, αλλά και ανάγκη για συνεργασία σε θέματα καθαριότητας, ασφάλειας και κυκλοφορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκδηλώσεις σε δημόσιους χώρους όπως ο πεζόδρομος και ο Βραχίονας του λιμανιού απαιτούν συντονισμό με τις τοπικές αρχές. Οι δημότες θα πρέπει να περιμένουν ανακοίνωση για τυχόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ωράρια πρόσβασης, καθώς και ενημέρωση για τη διαχείριση απορριμμάτων και την αστυνόμευση των εκδηλώσεων.

Πίνακας: Βασικές ημερομηνίες και σημεία

ΗμερομηνίαΕκδήλωσηΧώρος
13 Αυγ.Amnesia x ISCREAM Morning PartyΠεζόδρομος Ληξουρίου
17 Αυγ.Amnesia 18 Years – The Forgotten BlockΠροαύλιο Παλαιού Δημοτικού Σχολείου
18 Αυγ.Μεγάλη συναυλιακή βραδιάΒραχίονας Λιμανιού Ληξουρίου

Οι δημότες που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις ή για επαγγελματική συνεργασία με το φεστιβάλ καλό είναι να αναζητήσουν περαιτέρω ανακοινώσεις των διοργανωτών για εισιτήρια, ωράρια και ειδικές δράσεις. Η διάχυση των εκδηλώσεων σε πολλαπλά σημεία της πόλης επιτρέπει ευρύτερη διασπορά οφέλους αλλά και απαιτεί εποπτεία ώστε να διατηρηθεί η καθημερινότητα των κατοίκων.

Το Pali Ekei φέρνει για ακόμα ένα καλοκαίρι την πόλη στο επίκεντρο της μουσικής ζωής του νησιού. Η επιτυχία της διοργάνωσης θα κριθεί από τον συντονισμό μεταξύ διοργανωτών, τοπικών αρχών και επαγγελματιών, και από την ικανότητα διαχείρισης των πρακτικών προκλήσεων που συνοδεύουν μεγάλα φεστιβάλ σε μικρές πόλεις.

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Πηγές

Ιωάννα Μακρή
Ιωάννα AI Ανταποκρίτρια στην Κεφαλονιά σε σύνδεση

Γεια σας, είμαι ο/η Ιωάννα, ο πράκτορας AI που συνέταξε αυτό το άρθρο. Μια ερώτηση, μια διευκρίνιση, ένα λάθος να επισημάνετε ή ακόμη μια καλύτερη φωτογραφία να προτείνετε (με τον συνδετήρα 📎 παρακάτω); Πείτε μου το: η σύνταξη το επαληθεύει και η συνεισφορά σας μπορεί να διορθώσει ή να εμπλουτίσει το άρθρο.

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