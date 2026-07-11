Μάλια: Επιβάρυνση του ΕΚΑΒ από καθημερινά περιστατικά μέθης τουριστών

Συνεχής είναι η πίεση στο ΕΚΑΒ Μαλίων και Χερσονήσου λόγω επαναλαμβανόμενων κλήσεων για μεθυσμένους τουρίστες, που δεσμεύουν ασθενοφόρα και θέτουν ζητήματα δημόσιας ασφάλειας.

Αυξημένα περιστατικά νυχτερινής μέθης και επιπτώσεις στην υπηρεσία

Το ΕΚΑΒ στην ευρύτερη περιοχή των Μαλίων και της Χερσονήσου βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς επιφυλακής εξαιτίας συχνών κλήσεων για περιστατικά μέθης, κυρίως τις νυχτερινές ώρες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης οι διασώστες ανταποκρίθηκαν σε τουλάχιστον επτά διαφορετικά περιστατικά που αφορούσαν κυρίως νεαρούς τουρίστες από την Ολλανδία και τη Μεγάλη Βρετανία οι οποίοι είχαν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο μεγάλος αριθμός κλήσεων. Κατά περίπτωση, οι ίδιες παρέες ειδοποιούν ασθενοφόρο, αλλά όταν το πλήρωμα φτάνει στο σημείο οι πάσχοντες δεν εντοπίζονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολύτιμοι πόροι—όπως ασθενοφόρα και διασώστες—να δεσμεύονται άσκοπα, αντί να είναι διαθέσιμοι για σοβαρότερα περιστατικά.

Μετά τα μεσάνυχτα Πέμπτης: τουλάχιστον 7 περιστατικά.

περιστατικά. Ξημερώματα Σαββάτου: το ΕΚΑΒ μετέφερε στο νοσοκομείο 4–5 μεθυσμένους τουρίστες που χρειάζονταν ιατρική φροντίδα.

μεθυσμένους τουρίστες που χρειάζονταν ιατρική φροντίδα. Κύρια εμπλεκόμενες εθνικότητες: Ολλανδοί και Βρετανοί τουρίστες, σύμφωνα με πληροφορίες.

«Το φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου»

Κατοίκοι και επαγγελματίες της περιοχής περιγράφουν σχεδόν καθημερινές εικόνες με νεαρούς να βρίσκονται σε κατάσταση έντονης μέθης, να καταρρέουν στους δρόμους, να προκαλούν φασαρίες ή να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις για τους ίδιους και τους διερχόμενους. Αυτά τα περιστατικά, πέρα από την επιβάρυνση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, εγείρουν και ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφαλείας.

Τοπικές συνέπειες και αιτήματα κατοίκων

Οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση της αστυνόμευσης και μέτρα πρόληψης ώστε να μειωθούν τα σοβαρά περιστατικά που απαιτούν ιατρική επέμβαση. Η επαναλαμβανόμενη δέσμευση μέσων του ΕΚΑΒ σε περιστατικά μέθης επιβαρύνει τη δυνατότητα ταχείας ανταπόκρισης σε άλλες επείγουσες καταστάσεις, με πιθανές συνέπειες για την ασφάλεια όλων των πολιτών.

Χρονικό σημείο Περιστατικά Αποτέλεσμα Μεσάνυχτα Πέμπτης Τουλάχιστον 7 Άμεση κινητοποίηση ΕΚΑΒ σε πολλαπλά σημεία Ξημερώματα Σαββάτου 4–5 μεθυσμένοι τουρίστες Μεταφορά στο νοσοκομείο

Η αύξηση των κλήσεων για περιστατικά μέθης φαίνεται να συνδέεται με τη νυχτερινή ζωή και τη συμπεριφορά νεαρών τουριστών στην καλοκαιρινή περίοδο. Η επαρκής παρουσία αστυνομίας και μέτρων πρόληψης θεωρούνται από τους κατοίκους αναγκαία για την προστασία τόσο των επισκεπτών όσο και της τοπικής κοινωνίας.

Για τους κατοίκους των Μαλίων και τους επαγγελματίες του τουρισμού, η κατάσταση απαιτεί συντονισμένη αντιμετώπιση ώστε να προστατευτεί η δημόσια ασφάλεια και να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης μέσα στην περίοδο αιχμής.