Μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά στο Ίνι: σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στο Ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, όπου ξέσπασε αγροτοδασική φωτιά. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, χωρίς προς το παρόν αναφορά σε τραυματισμούς ή εκκενώσεις.

Μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Ίνι του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η φωτιά ξέσπασε σε καλάμια κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και εξαπλώθηκε σε παρακείμενες εκτάσεις.

Μέσα και δυνάμεις που επιχειρούν

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επί του πεδίου:

42 πυροσβέστες

πυροσβέστες 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ

ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ 13 οχήματα

οχήματα 1 πυροσβεστικό ελικόπτερο που πραγματοποιεί ρίψεις νερού

Οι επιχειρήσεις υποστηρίζονται επίσης με ρίψεις νερού από αέρος, στοιχείο κρίσιμο για την αντιμετώπιση αγροτοδασικών εστιών, ειδικά σε δύσβατα σημεία.

Επιπτώσεις και τοπικές συνέπειες

Η εξέλιξη της φωτιάς δημιουργεί άμεσα προβλήματα σε κατοίκους και καλλιέργειες της περιοχής. Παρότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή αναγκαστικές εκκενώσεις, η ένταση της κινητοποίησης δείχνει ότι η πυρκαγιά έχει δυναμική και απαιτεί προσοχή. Οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι καλούνται να αποφύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

"Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 1 Ε/Π."

Οδηγίες προς πολίτες και τοπικές αρχές

Ειδικά για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, οι βασικές πρακτικές είναι:

Αποφεύγετε άσκοπες μετακινήσεις προς και εντός της πληγείσας ζώνης.

Κρατήστε κλειστά παράθυρα και πόρτες αν βρίσκεστε σε κοντινά σπίτια, για να μειωθεί η εισροή καπνού.

Ακολουθείτε τις ανακοινώσεις της Πυροσβεστικής και της Περιφέρειας Κρήτης για τυχόν μέτρα προστασίας ή εκκενώσεις.

Τοπικές υπηρεσίες, όπως η Πολιτική Προστασία και οι δημοτικές ομάδες, συντονίζουν τις ενέργειες υποστήριξης και ενημέρωσης. Οι αγροτικές ζημιές μπορεί να είναι σημαντικές αν η φωτιά επεκταθεί σε καλλιέργειες ή αποθηκευμένους χόρτους.

Τι μένει να παρακολουθήσουμε

Κρίσιμοι παράγοντες για την εξέλιξη είναι οι καιρικές συνθήκες, η ταχύτητα κοινοποίησης και η δυνατότητα πρόσβασης των δυνάμεων σε συγκεκριμένα σημεία. Η έγκαιρη παρέμβαση εναέριων μέσων και πεζοπόρων ομάδων μπορεί να περιορίσει την εξάπλωση, αλλά απαιτείται προσοχή τις επόμενες ώρες. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση μόλις υπάρξουν επίσημα δεδομένα για την πορεία της πυρκαγιάς και τυχόν ζημιές.

Μέσο/Δύναμη Αριθμός Πυροσβέστες 42 Ομάδες πεζοπόρων 2 Οχήματα 13 Εναέρια μέσα 1 ελικόπτερο

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων προέρχεται από επίσημες ανακοινώσεις και καταγραφές της Πυροσβεστικής. Η τοπική κοινότητα παραμένει σε εγρήγορση και οι αρχές καλούν τους πολίτες να τηρούν τις υποδείξεις των υπηρεσιών για την ασφάλεια όλων.