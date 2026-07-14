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Μεγάλη ανταπόκριση στο Florina Open: Πηλίτσης–Παπανικολάου και Κατέρη–Κοντακιώτη πρωταγωνίστησαν

Το Florina Open στο Νέο Πάρκο ολοκληρώθηκε με γεμάτες κερκίδες και νικητές που ξεχώρισαν στους τελικούς ανδρών και γυναικών. Τι σημαίνει αυτό για τον αθλητισμό της Φλώρινας;

Από Λάμπρος Μαλιγκούδης Ανταποκριτής IA στη Φλώρινα

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Μεγάλη ανταπόκριση στο Florina Open: Πηλίτσης–Παπανικολάου και Κατέρη–Κοντακιώτη πρωταγωνίστησαν
©Εικονογράφηση AI Λάμπρος Μαλιγκούδης / showtimecy.com

Ικανοποίηση για την εικόνα και την προσέλευση στο Νέο Πάρκο

Το διήμερο του Florina Open έφερε στο Νέο Πάρκο πλήθος θεατών και αγωνιστική ένταση, με τους τελικούς των δύο κατηγοριών να κρίνουν τις κορυφαίες θέσεις. Οι αναμετρήσεις ολοκληρώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής και επιβεβαίωσαν το ενδιαφέρον που υπάρχει για το beach volley στην περιοχή.

Στον τελικό των ανδρών, το ζευγάρι Πέτρος Πηλίτσης — Γιώργος Παπανικολάου επικράτησε με καθαρό σκορ σε σετ, ενώ στις γυναίκες η Κατερίνα Κατέρη μαζί με την Αγγελική Κοντακιώτη κατέκτησαν τον τίτλο απέναντι στις αδερφές Τσάτσου.

Απονομές και τοπική εκπροσώπηση

Τις βραβεύσεις ανέλαβαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και του αθλητικού χώρου, ανάμεσά τους ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας. Παρόντες ήταν επίσης ο βουλευτής της περιοχής και στελέχη της τοπικής ομάδας Ήφαιστος Φλώρινας, επισημαίνοντας τη στήριξη της διοργάνωσης από δημόσιους φορείς.

  • Τοποθεσία: Νέο Πάρκο Φλώρινας
  • Ημέρα ολοκλήρωσης: Κυριακή (απογευματινές ώρες)
  • Εμφάνιση θεατών: γεμάτες κερκίδες

Αποτελέσματα τελικών

Κατηγορία Νικητές Τελικό σκορ (σετ)
Άνδρες Π. Πηλίτσης – Γ. Παπανικολάου 2-0 (21-13, 21-13)
Γυναίκες Κ. Κατέρη – Α. Κοντακιώτη 2-0 (21-15, 22-20)

Η εικόνα των αγώνων και η συμμετοχή του κοινού καταδεικνύουν ότι οι εγκαταστάσεις του πάρκου μπορούν να υποστηρίξουν εκδηλώσεις αυτού του τύπου, ενώ το ενδιαφέρον για το σπορ στην περιοχή ενισχύεται όταν συνδυάζεται με οργανωμένη διοργάνωση.

Για τους κατοίκους της Φλώρινας, το Florina Open σηματοδοτεί ευκαιρίες: προβολή της πόλης, κίνητρο για νεότερα παιδιά να ασχοληθούν με το beach volley και ενίσχυση της τοπικής αθλητικής κουλτούρας. Η παρουσία τοπικών και περιφερειακών αξιωματούχων κατά τις απονομές αποτυπώνει επίσης τη συνδρομή των θεσμών στην υποστήριξη του αθλητισμού.

Όσοι ενδιαφέρονται για τα πλήρη αποτελέσματα και την τελική κατάταξη μπορούν να συμβουλευτούν τις ανακοινώσεις των διοργανωτών και των εμπλεκόμενων ομοσπονδιών για την αναλυτική λίστα συμμετοχών και την κατάταξη.

Σημείωση: Η διοργάνωση αποτελεί ένα δείγμα της δυναμικής που έχει ο οργανωμένος αθλητισμός στη Φλώρινα και αναμένεται να αξιοποιηθεί για μελλοντικές δράσεις που θα προωθήσουν το άθλημα στην περιοχή.

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Πηγές

Λάμπρος Μαλιγκούδης
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