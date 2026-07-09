Μεγάλη επιχείρηση Λιμενικού στην Καβάλα: συλλήψεις και σημαντικές κατασχέσεις ναρκωτικών

Στο πλαίσιο ελέγχων της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών και σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, συνελήφθησαν δύο ημεδαποί και κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, χρήματα και αντικείμενα που συνδέονται με παράνομη δραστηριότητα.

Επιχείρηση και αποτελέσματα

Στη διάρκεια πρώτων πρωινών ωρών της Τετάρτης 8 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης με τη συνδρομή υπηρεσιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας. Από τους ελέγχους προέκυψαν η σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 30 και 50 ετών, καθώς και η κατάσχεση πλήθους αντικειμένων και ποσότητας ναρκωτικών ουσιών.

Οι αρχές δρουν μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και συνεχείς στοχευμένους ελέγχους. Στον 30χρονο βρέθηκε και κατασχέθηκε μία σφραγισμένη συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, μικτού βάρους 5 γραμμαρίων. Η προμήθεια, όπως διαπιστώθηκε, είχε γίνει από κατάστημα ψιλικών στην περιοχή της Ξηροκρήνης Θεσσαλονίκης.

Κατασχεθέντα από το κατάστημα

Κατόπιν ελέγχου στο κατάστημα ιδιοκτησίας του 50χρονου, οι λιμενικοί προχώρησαν σε εκτεταμένες κατασχέσεις. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνονται τόσο συσκευασίες με φυτικά αποσπάσματα όσο και προϊόντα κατεργασμένης κάνναβης, χρηματικά ποσά και αντικείμενα που μπορούν να αξιοποιηθούν για παράνομη διακίνηση ή βία.

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Διαδικασία και επόμενα βήματα

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις σχετικές με το νόμο περί ναρκωτικών και επιπλέον αδικήματα που προέκυψαν από τα ευρήματα στο χώρο του καταστήματος. Το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή συνέχισε ελέγχους και σε άλλο κατάστημα που επίσης συνδέεται με τον 50χρονο, στο πλαίσιο διευρυμένης έρευνας.

Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, ενώ οι αρμόδιες αρχές θα συνεχίσουν τους στοχευμένους ελέγχους για την αντιμετώπιση της τοπικής διακίνησης ναρκωτικών και των συναφών παραβάσεων.

Για τους κατοίκους της Καβάλας, η επιχείρηση υπογραμμίζει την ενεργή παρουσία των διωκτικών αρχών και την προσπάθεια περιορισμού της παράνομης αγοράς, αλλά και την ανάγκη εγρήγορσης για περιστατικά που θίγουν τη δημόσια ασφάλεια και την υγεία.