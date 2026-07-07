Νάουσα: «Πράσινο φως» για νέα γέφυρα στην Αράπιτσα, δίπλα στο Νοσοκομείο

Υπεγράφη η πράξη για την κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Αράπιτσα, στο ύψος του Νοσοκομείου Νάουσας, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 2,3 εκατ. ευρώ από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΕΣ 2026-2030.

Ξεκινά ο δρόμος υλοποίησης για κρίσιμη υποδομή στη Νάουσα

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Αράπιτσα, στο ύψος του Νοσοκομείου Νάουσας, καθώς υπεγράφη η σχετική Πράξη για το έργο. Η παρέμβαση διαθέτει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 2.300.000 ευρώ και εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών 2026–2030. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, μετά από ενημέρωση που είχε από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, το έργο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντικό για την κυκλοφορία και την οδική ασφάλεια στην περιοχή. Η νέα γέφυρα αναμένεται να εξυπηρετήσει την πρόσβαση προς το Νοσοκομείο, διευκολύνοντας παράλληλα τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών στη Νάουσα.

Τι σημαίνει πρακτικά για τους οδηγούς και τους κατοίκους

Η θέση της γέφυρας, δίπλα σε κρίσιμη υγειονομική δομή, καθιστά την κατασκευή της έργο προτεραιότητας για την καθημερινότητα της πόλης. Η απρόσκοπτη πρόσβαση στο Νοσοκομείο είναι ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, ενώ η βελτίωση της ροής οχημάτων μειώνει καθυστερήσεις και ενισχύει τον συνολικό πολεοδομικό σχεδιασμό. Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένονται χειροπιαστά οφέλη στις τοπικές μετακινήσεις, ιδίως σε ώρες αιχμής και σε περιστάσεις αυξημένης κίνησης.

Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 2,3 εκατ. ευρώ για τη γέφυρα.

για τη γέφυρα. Ένταξη στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΠΕΣ 2026–2030 .

. Εξυπηρέτηση της πρόσβασης προς το Νοσοκομείο Νάουσας και συνολική διευκόλυνση μετακινήσεων.

Ποιοι φορείς εμπλέκονται

Η ενημέρωση για την υπογραφή της Πράξης έγινε από τον υφυπουργό Ανάπτυξης Λάζαρο Τσαβδαρίδη, ο οποίος, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο, επιβεβαίωσε την ένταξη και την ώριμη φάση εκκίνησης των διαδικασιών. Η υποστήριξη από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών διασφαλίζει ότι οι αναγκαίες πιστώσεις έχουν ήδη προβλεφθεί για την περίοδο 2026–2030.

«σημαντικό αναπτυξιακό έργο με προϋπολογισμό 2,3 εκατ. ευρώ»

Με αυτόν τον χαρακτηρισμό παρουσιάστηκε δημόσια η παρέμβαση, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για αποσπασματική εργολαβία, αλλά για κομβικό έργο τοπικής ανάπτυξης που υπηρετεί άμεσες ανάγκες της Νάουσας.

Τα δεδομένα του έργου με μια ματιά

Παράμετρος Στοιχείο Τοποθεσία Ποταμός Αράπιτσα, στο ύψος του Νοσοκομείου Νάουσας Χρηματοδότηση 2.300.000 ευρώ (εξασφαλισμένα) Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπουργείου Εσωτερικών 2026–2030 Στόχευση Βελτίωση κυκλοφορίας, ενίσχυση οδικής ασφάλειας, πρόσβαση στο Νοσοκομείο

Ο αντίκτυπος στην πόλη και τα επόμενα βήματα

Η ένταξη και η υπογραφή της σχετικής Πράξης ανοίγουν τον δρόμο για την εκκίνηση των διαδικασιών υλοποίησης. Στο τεχνικό και διοικητικό επίπεδο, η κατοχύρωση πόρων σε συνδυασμό με το σαφές πεδίο παρέμβασης επιτρέπει σταδιακή πρόοδο μέχρι την πλήρη κατασκευή. Η τοποθέτηση της γέφυρας δίπλα στο Νοσοκομείο αναμένεται να λειτουργήσει αποσυμφορητικά για τοπικά δίκτυα μετακίνησης και να ενισχύσει την ασφάλεια μετακινήσεων, ιδίως για ασθενοφόρα και επείγοντα περιστατικά.

Για τους κατοίκους της Νάουσας, η συγκεκριμένη επένδυση υποδομής έχει σαφή χαρακτήρα δημοσίου συμφέροντος: καλύτερη συνδεσιμότητα, πιο ασφαλείς ροές οχημάτων και αξιόπιστη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας. Η ωρίμανση και υλοποίηση ενός έργου τέτοιας σημασίας αποτελεί προϋπόθεση για μια πιο λειτουργική καθημερινότητα στην πόλη και για την αναβάθμιση του αστικού ιστού στο τμήμα που γειτνιάζει με τον ποταμό.