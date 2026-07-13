Προσάραξε αλιευτικό στη Χρυσή Ακτή των Χανίων — οι δύο ψαράδες σώοι

Αργά το βράδυ της Κυριακής στήθηκε επιχείρηση διάσωσης μετά από προσάραξη αλιευτικού σε βραχώδη ακτή βόρεια της Χρυσής Ακτής. Οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά, ενώ το Λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση.

Άμεση επέμβαση Λιμενικού και παραπλέοντος σκάφους

Το βράδυ της Κυριακής στήθηκε επιχείρηση διάσωσης στα βόρεια της Χρυσής Ακτής μετά από προσάραξη αλιευτικού με δύο επιβαίνοντες. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και ένα παραπλέον αλιευτικό, που συνέδραμαν στην απομάκρυνση των ψαράδων και στην ασφαλή μεταφορά τους στη στεριά.

Οι δύο επιβάτες αναφέρθηκαν χωρίς τραυματισμούς. Το σκάφος υπέστη υλικές φθορές και εισροή νερού, ενώ στο πλαίσιο των πρώτων ενεργειών πραγματοποιήθηκε αυτοψία που δεν κατέγραψε θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή.

«το ατύχημα προκλήθηκε από ξαφνική μηχανική βλάβη»

Με βάση την ανακοίνωση του κυβερνήτη, η προσάραξη αποδόθηκε σε απρόβλεπτη βλάβη της μηχανής, που οδήγησε το αλιευτικό σε βραχώδη τμήματα της ακτής. Την προανάκριση για τα αίτια ανέλαβε το Α' Λιμενικό Τμήμα Χανίων.

Τοπικές επιπτώσεις και μέτρα πρόληψης

Παρά το θετικό αποτέλεσμα ως προς την ασφάλεια των ανθρώπων, το περιστατικό επισημαίνει κινδύνους για τους επαγγελματίες της θάλασσας στην περιοχή. Οι επόμενες ενέργειες εστιάζουν σε εκτίμηση των ζημιών του σκάφους και σε μέτρα για την αποφυγή νέων περιστατικών.

Αξιολόγηση ζημιών: απαιτείται επιθεώρηση του σκάφους από ειδικούς για την αποφυγή εισροής υδάτων και περαιτέρω φθορών.

απαιτείται επιθεώρηση του σκάφους από ειδικούς για την αποφυγή εισροής υδάτων και περαιτέρω φθορών. Διενέργεια προανάκρισης: το Λιμεναρχείο θα συγκεντρώσει μαρτυρίες και στοιχεία για την ακριβή εξέλιξη του συμβάντος.

το Λιμεναρχείο θα συγκεντρώσει μαρτυρίες και στοιχεία για την ακριβή εξέλιξη του συμβάντος. Πρόληψη: οι ψαράδες συνιστάται να ενημερώνουν άμεσα τις τοπικές αρχές για οποιαδήποτε μηχανολογική βλάβη και να τηρούν τα μέτρα ασφαλείας.

Η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε συνέβαλε ώστε να αποκλειστεί άμεσα ο κίνδυνος ρύπανσης, γεγονός σημαντικό για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των χρήσεων της ακτής, όπως η αλιεία και η αναψυχή.

Στοιχείο Κατάσταση Αριθμός επιβαινόντων 2 Τραυματισμοί Καμία αναφορά Θαλάσσια ρύπανση Δεν διαπιστώθηκε Υπεύθυνη υπηρεσία Α' Λιμενικό Τμήμα Χανίων

Για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της παράκτιας ζώνης των Χανίων προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσης της επαγρύπνησης και της συντήρησης των σκαφών. Οι αρχές θα ενημερώσουν για τα αποτελέσματα της προανάκρισης μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.