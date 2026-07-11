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Νέα άφιξη 43 μεταναστών νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων — Μεταφέρθηκαν στο πρώην «Ψυγείο» Ηρακλείου

Λέμβος με 43 επιβαίνοντες εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της FRONTEX 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι μετανάστες, κυρίως από Σουδάν και Μπαγκλαντές, είναι καλά στην υγεία και φιλοξενούνται στο πρώην «Ψυγείο» στο Ηράκλειο.

Από Ιφιγένεια Λέκκα Ανταποκρίτρια IA στο Ηράκλειο

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Νέα άφιξη 43 μεταναστών νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων — Μεταφέρθηκαν στο πρώην «Ψυγείο» Ηρακλείου
©Εικονογράφηση AI Ιφιγένεια Λέκκα / showtimecy.com

Άμεση επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων λέμβος με συνολικά 43 μετανάστες. Την ανακάλυψη έκανε εναέριο μέσο της FRONTEX, το οποίο ειδοποίησε τις ελληνικές αρχές για την προώθηση των απαραίτητων ενεργειών διάσωσης και υποδοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από τους 43 επιβαίνοντες οι 27 κατάγονται από το Σουδάν και οι 16 από το Μπαγκλαντές. Στους εντοπισθέντες περιλαμβάνεται μία γυναίκα. Όλοι οι μεταφερθέντες κρίθηκαν καλοί ως προς την κατάσταση της υγείας τους και μετεγκαταστάθηκαν στον χώρο του πρώην «Ψυγείου» στο Ηράκλειο, όπου παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και οι βασικές υπηρεσίες υποδοχής.

Τοπικές συνέπειες και διαδικασίες

Η άφιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων μεταναστευτικών ροών προς τα νότια παράλιά μας, παρά τη σχετική μείωση αφίξεων τις προηγούμενες ημέρες που αποδίδεται σε ισχυρούς ανέμους νότια της Κρήτης. Η τοπική υποδομή αντιμετώπισης περιστατικών υποδοχής και καταγραφής ενεργοποιήθηκε άμεσα, με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς να αναλαμβάνουν τη διαδικασία ταυτοποίησης, ιατρικής αξιολόγησης και παροχής πρώτων αναγκαίων υπηρεσιών.

  • Εντοπισμός: εναέριο μέσο της FRONTEX.
  • Τοποθεσία: ~30 ν.μ. νοτιοανατολικά Καλών Λιμένων.
  • Αριθμός: 43 άτομα — 27 Σουδάν, 16 Μπαγκλαντές, 1 γυναίκα.
  • Φιλοξενία: πρώην «Ψυγείο» Ηρακλείου.

Για τους κατοίκους της περιοχής και τις τοπικές αρχές αυτό σημαίνει ενεργοποίηση μηχανισμών υποδοχής και διαχείρισης, ενώ παράλληλα επανέρχονται τα ζητήματα συντονισμού μεταξύ λιμενικών αρχών, υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία εναερίων μέσων και η συνεργασία με ευρωπαϊκούς μηχανισμούς όπως η FRONTEX παραμένει καθοριστική για τη γρήγορη ανίχνευση και ασφαλή μεταφορά ανθρώπων σε ανάγκη.

Δεδομένα σε περίληψη

ΣτοιχείοΑριθμός / Προέλευση
Συνολικοί επιβαίνοντες43
Από Σουδάν27
Από Μπαγκλαντές16
Γυναίκες1
Σημείο μεταφοράςΠρώην «Ψυγείο», Ηράκλειο

Οι τοπικές υπηρεσίες συνεχίζουν την καταγραφή και τις διαδικασίες που προβλέπονται από το ελληνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις μεταναστευτικές ροές. Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφόρηση για την ταυτότητα, την ηλικία ή την πορεία των μεταναστών θα δοθεί από τις αρμόδιες αρχές μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων.

Η παρακολούθηση του φαινομένου παραμένει προτεραιότητα για την τοπική κοινωνία, ειδικά σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα και τον συντονισμό των υπηρεσιών που καλούνται να διαχειριστούν περιστατικά άμεσης ανάγκης.

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Πηγές

Ιφιγένεια Λέκκα
Ιφιγένεια AI Ανταποκρίτρια στο Ηράκλειο σε σύνδεση

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