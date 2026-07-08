Νέα ψηφιακή χαρτογράφηση θέσεων ΑμεΑ στην Καβάλα: η εφαρμογή είναι εδώ, η τήρηση των κανόνων όχι

Δημιουργήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου ψηφιακός χάρτης με τις θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην πληροφόρηση, αλλά η πρακτική εφαρμογή —έλεγχος, σεβασμός και αποτροπή καταλήψεων— παραμένει ανεπαρκής.

Ψηφιακή πρωτοβουλία με πρακτικά κενά

Ο δήμος Καβάλας παρουσίασε πρόσφατα μια νέα ψηφιακή εφαρμογή της Τεχνικής Υπηρεσίας που περιλαμβάνει έναν διαδραστικό χάρτη με τις ειδικές θέσεις στάθμευσης για άτομα με αναπηρία σε όλη την πόλη. Η πρωτοβουλία, σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου και του αρμόδιου αντιδημάρχου, στοχεύει στην ταχύτερη και ακριβέστερη πληροφόρηση των πολιτών με κινητική δυσχέρεια.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει δημοσίευμα τοπικού μέσου, τα δεδομένα δεν επαρκούν όταν οι θέσεις παραμένουν στην πράξη κατειλημμένες από μη δικαιούχους ή όταν χρησιμοποιούνται πλαστές βεβαιώσεις ΑμεΑ. Το ζήτημα αυτό αναδεικνύει την απόσταση μεταξύ τεχνολογικής λύσης και καθημερινής πραγματικότητας στην προσβασιμότητα.

"Καλές οι ψηφιακές εφαρμογές, κύριοι και κυρίες του δήμου Καβάλας, αλλά κάποια στιγμή πρέπει και να επιβάλλετε και την εφαρμογή των νόμων."

Συγκεκριμένα προβλήματα και επιπτώσεις

Τα προβλήματα που αναφέρονται και που βιώνουν οι κάτοικοι περιλαμβάνουν:

Κατάληψη θέσεων ΑμεΑ από οχήματα μη δικαιούχων.

Χρήση πλαστών ή ακατάλληλων βεβαιώσεων για νόμιμη στάθμευση.

Εμπόδια στις ράμπες και στις διαβάσεις που δυσχεραίνουν την προσβασιμότητα πεζών με αναπηρία.

Οι επιπτώσεις είναι άμεσες: περιορισμός της αυτονομίας για ανθρώπους με κινητική βλάβη, καθυστερήσεις στις μετακινήσεις και επιπλέον άσκοπη ταλαιπωρία για τις οικογένειές τους.

Τι μπορεί να περιμένει ο δημότης

Η νέα εφαρμογή βελτιώνει την ενημέρωση —μπορεί να διευκολύνει τον προγραμματισμό μετακινήσεων και να μειώσει τον χρόνο αναζήτησης θέσης— αλλά δεν αντικαθιστά την ανάγκη για ουσιαστικό έλεγχο και παρεμβάσεις. Στην πράξη χρειάζονται:

Συστηματικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την αστυνομία.

Άμεση παρέμβαση σε περιπτώσεις παραβίασης της σήμανσης.

Ενημερωτικές καμπάνιες για την κοινωνική ευαισθητοποίηση των οδηγών.

Παράγοντες που πρέπει να συνυπολογιστούν

Πρόβλημα Πρακτική συνέπεια Κατάληψη θέσεων ΑμεΑ Απώλεια πρόσβασης για δικαιούχους Ψεύτικες βεβαιώσεις Καταστρατήγηση της νομιμότητας Εμπόδια σε ράμπες/διαβάσεις Κίνδυνος ατυχημάτων και αποκλεισμός

Για να λειτουργήσει ουσιαστικά το ψηφιακό εργαλείο, η εφαρμογή θα πρέπει να συνδυαστεί με σαφείς διαδικασίες παρακολούθησης και δυνατότητα αναφοράς προβλημάτων από πολίτες. Σε τοπικό επίπεδο, αυτό σημαίνει καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στην Τεχνική Υπηρεσία, την Πολιτική Προστασία, την Δημοτική Αστυνομία και τις κοινωνικές δομές.

Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών αποτελεί αναγκαίο βήμα, αλλά οι δημότες της Καβάλας περιμένουν και την ορατή βελτίωση στην καθημερινή πρόσβαση των ΑμεΑ — όχι μόνο στον χάρτη, αλλά στις ελεύθερες, σεβαστές θέσεις στάθμευσης στην πράξη.