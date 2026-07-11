Νέα ψηφιακή Πύλη για την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων δικτυώνει και την Πύλη

Το Υπουργείο Ανάπτυξης εγκαινιάζει την «Εθνική Πύλη Ανθεκτικότητας», μια δωρεάν πλατφόρμα με εκπαιδευτικό υλικό, εργαλεία αυτοαξιολόγησης και οδηγούς για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Το έργο, με προϋπολογισμό <strong>3 εκατ. ευρώ</strong>, στοχεύει και στις μικρές επιχειρήσεις της Πύλης.

Τι αλλάζει για τις τοπικές επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί την ίδρυση της «Εθνικής Πύλης Ανθεκτικότητας», μια ψηφιακή πλατφόρμα που στοχεύει να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, πρότυπα και εργαλεία αυτοαξιολόγησης. Η πρωτοβουλία αναπτύσσεται με προγραμματική συμφωνία του υπουργείου με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (EPLO), όπως ανακοινώθηκε στη Διαύγεια την Παρασκευή 10/7/2026. Για τους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις της Πύλης, η πλατφόρμα υπόσχεται πρακτικές οδηγίες για θέματα που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία τους, από την κυβερνοασφάλεια μέχρι τη διαχείριση κρίσεων.

Η πλατφόρμα δεν περιορίζεται σε στατικό υλικό. Θα περιλαμβάνει ένα διαδραστικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης, αναφερόμενο ως Resilience Readiness Level, που θα επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να εκτιμά το επίπεδο ετοιμότητάς της και να λαμβάνει εξατομικευμένη έκθεση με προτεινόμενο οδικό χάρτη βελτίωσης. Για επιχειρήσεις της Πύλης, όπου κυριαρχούν μικρές παραγωγικές μονάδες, καταστήματα και τουριστικές δομές, τέτοια εργαλεία μπορούν να διευκολύνουν τον προγραμματισμό και την πρόσβαση σε κατάρτιση χωρίς πρόσθετο κόστος.

Δομή και χρηματοδότηση του έργου

Το έργο αναπτύσσεται σε τρεις κύριους άξονες: παραγωγή μελετών και εκπαιδευτικού υλικού, διοργάνωση ημερίδων και προγραμμάτων κατάρτισης, και ανάπτυξη/συντήρηση της ψηφιακής πλατφόρμας. Στο σχετικό δελτίο αναφέρεται συνολικός προϋπολογισμός 3 εκατ. ευρώ. Η προσέγγιση στοχεύει στη διάδοση τεχνογνωσίας και στη δημιουργία ενός ψηφιακού κέντρου γνώσης για ζητήματα επιχειρησιακής συνέχεια, διακυβέρνησης κινδύνων και συμμόρφωσης με πρότυπα όπως ESG και CSRD.

Θεματικές καλύψεις: κανονιστική συμμόρφωση (ESG, CSRD), κυβερνοασφάλεια, διαχείριση κρίσεων, επιχειρησιακή συνέχεια, διακυβέρνηση κινδύνων.

κανονιστική συμμόρφωση (ESG, CSRD), κυβερνοασφάλεια, διαχείριση κρίσεων, επιχειρησιακή συνέχεια, διακυβέρνηση κινδύνων. Υπηρεσίες: εκπαιδευτικό υλικό, οδηγοί, πρότυπα, διαδραστικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης.

εκπαιδευτικό υλικό, οδηγοί, πρότυπα, διαδραστικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης. Ωφελούμενοι: επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μικρομεσαίες και τοπικές επιχειρήσεις.

Η λειτουργία της πλατφόρμας ως «διαδραστικού» μέσου διαρκούς βελτίωσης σημαίνει ότι οι χρήστες δεν θα περιορίζονται σε γενικές κατευθύνσεις αλλά θα λαμβάνουν εξατομικευμένες εισηγήσεις. Αυτό μπορεί να διευκολύνει επιχειρήσεις της Πύλης στη σύνταξη σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας, στην αξιολόγηση ηλεκτρονικών κινδύνων και στην προετοιμασία για ελέγχους συμμόρφωσης.

«Εθνική Πύλη Ανθεκτικότητας»

Για τους τοπικούς φορείς και εμπορικούς συλλόγους η παρουσία μιας τέτοιας εθνικής δομής αποτελεί ευκαιρία συνεργασίας: οι ημερίδες και τα προγράμματα κατάρτισης που προβλέπονται μπορούν να διοργανωθούν και σε περιφερειακό επίπεδο, φέρνοντας εξειδικευμένη γνώση πιο κοντά στην επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχής εφαρμογή θα απαιτήσει ενημέρωση, τεχνική υποστήριξη και ενεργή συμμετοχή των επιχειρηματιών.

Στοιχείο Περιγραφή Προϋπολογισμός 3 εκατ. ευρώ Κύριοι άξονες Παραγωγή υλικού • Ημερίδες/Κατάρτιση • Ανάπτυξη πλατφόρμας Συνεργασία Υπουργείο Ανάπτυξης – EPLO

Στην Πύλη, όπου η επιχειρηματική κοινότητα αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως εποχικότητα, περιορισμένη κλίμακα και ψηφιακός αναπροσανατολισμός, η νέα πλατφόρμα μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας και προσαρμογής σε κανονιστικές απαιτήσεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι εμπορικοί φορείς καλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους για τις δυνατότητες και να διεκδικήσουν την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων στην περιοχή.

Η πρώτη φάση του έργου ξεκινά με την δημοσίευση της προγραμματικής συμφωνίας και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων. Σε επόμενα στάδια η πρόσβαση στην πλατφόρμα και οι ημερίδες θα ανακοινωθούν επισήμως και θα πρέπει να παρακολουθηθούν από τις τοπικές επιχειρήσεις για να αξιοποιήσουν τα προσφερόμενα μέσα.