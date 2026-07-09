Νεκρή εντοπίστηκε 74χρονη που αγνοούνταν στη Σύμη Βιάννου

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για την 74χρονη που εξαφανίστηκε την Παρασκευή 3/7 — η σορός βρέθηκε σε δύσβατη ρεματιά στην Άνω Σύμη το απόγευμα της Τετάρτης 8/7. Τα αίτια θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Τραγικό τέλος στις έρευνες στη Σύμη Βιάννου

Νεκρή βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 8 Ιουλίου η 74χρονη που είχε εξαφανιστεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου από την περιοχή της Σύμης Βιάννου, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία και την κινητοποίηση αρχών και εθελοντών. Η γυναίκα εντοπίστηκε σε δύσβατη τοποθεσία, μέσα σε ρεματιά ή ρυάκι στην περιοχή της Άνω Σύμης, από κάτοικο της περιοχής.

Στο σημείο διεξήχθη αυτοψία από αρμόδιες υπηρεσίες και θα ακολουθήσει ιατροδικαστική εξέταση για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η 74χρονη είχε μεταβεί στην Κρήτη από την Αθήνα, όπου διέμενε μόνιμα, λίγες ημέρες πριν για κηδεία συγγενικού προσώπου και είχε πάει μαζί με τον γιο της στην περιοχή καταγωγής του συζύγου της.

«Τα αίτια θανάτου της θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί»

Κατοίκοι της Σύμης ανέφεραν ότι η γυναίκα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και, όταν επικοινώνησε τελευταία φορά με συγχωριανούς, βρισκόταν σε σύγχυση. Υπήρξαν μαρτυρίες πως πίστευε ότι είχε χαθεί σε τοποθεσία της Αθήνας, γεγονός που δυσχέρανε την εκτίμηση για την κατεύθυνση των αναζητήσεων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, κινητοποιήθηκαν και συμμετείχαν:

η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η ΕΜΑΚ,

η Ελληνική Αστυνομία,

εθελοντικές ομάδες της περιοχής,

ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος έρευνας και drones.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε αμέσως μετά την αναφορά εξαφάνισης την περασμένη Παρασκευή και διεξήχθησαν εκτεταμένες έρευνες σε δυσπρόσιτες και ορεινές ζώνες, με σκοπό τον εντοπισμό της. Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός περιγράφεται ως δύσβατο, ανάμεσα στην Άνω Σύμη και τον ορεινό όγκο, σε ρυάκι που δεν είναι προσβάσιμο εύκολα.

Η είδηση του εντοπισμού της προκάλεσε μεγάλη συγκίνηση στην τοπική κοινότητα: συγγενείς, φίλοι και γείτονες συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή στην προσπάθεια ανεύρεσης, αναζητώντας κάθε πιθανό χνάρι. Η επόμενη επίσημη ενημέρωση αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης, η οποία θα διευκρινίσει εάν ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια, σε ατύχημα ή σε άλλη αιτία.

Για τους κατοίκους της Βιάννου και της ευρύτερης περιοχής η υπόθεση αναδεικνύει και το ζήτημα της φροντίδας ηλικιωμένων με προβλήματα μνήμης όταν επισκέπτονται την ιδιαίτερη πατρίδα τους: οι τοπικές κοινότητες και οι οικογένειες καλούνται να εντείνουν την προσοχή και τη συνεργασία με τις αρχές για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών.

Ημερομηνία Γεγονός 3/7/2026 Αναφορά εξαφάνισης της 74χρονης 3–8/7/2026 Έρευνες σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές 8/7/2026 Εντοπισμός της σορού στην Άνω Σύμη

Η τοπική κοινωνία παραμένει σοκαρισμένη. Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την Αστυνομία και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου.