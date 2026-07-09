Νέο Δ.Σ. στον Ιατρικό Σύλλογο Καλύμνου: σύνθεση και επιδιώξεις για την υγεία του νησιού

Συνεδρίασε και συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των εκλογών. Παρουσιάζονται τα μέλη και οι πρώτες προτεραιότητες για την τοπική περίθαλψη.

Ολοκληρώθηκε η συγκρότηση του νέου Δ.Σ.

Μετά την επικύρωση των αρχαιρεσιών της 14ης Ιουνίου 2026, το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Επαρχίας Καλύμνου συνεδρίασε την 8η Ιουλίου 2026 και συγκροτήθηκε σε σώμα. Η διαδικασία επικυρώθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 17575/03-07-2026 απόφαση της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Στις πρώτες συνεδριάσεις ορίστηκαν οι βασικές θέσεις ευθύνης του Συλλόγου. Στην προεδρία τοποθετήθηκε ο Μικές-Μιχαήλ Κουκουβάς, ενώ ως αντιπρόεδρος αναλαμβάνει ο Γεώργιος Τσουκαλάς. Στελέχωση σε γραμματειακές και οικονομικές θέσεις προβλέπεται από την κατανομή που αποφασίστηκε.

Σύνθεση του Δ.Σ.

Θέση Όνομα Πρόεδρος Κουκουβάς Μικές-Μιχαήλ Αντιπρόεδρος Τσουκαλάς Γεώργιος Γεν. Γραμματέας Μονοκάνδηλος Μιχαήλ Ταμίας Καλοβιδούρης Νικόλαος Μέλη Αντωνάκος Ιωάννης, Μαύρος Μιχαήλ, Παΐσιος Ιωάννης

Η νέα σύνθεση καλείται να διαχειριστεί ζητήματα που αφορούν τόσο την καθημερινή λειτουργία των γιατρών του νησιού όσο και τη συνεργασία με τις τοπικές αρχές για την αναβάθμιση της δημόσιας περίθαλψης.

Τι σημαίνει για τους κατοίκους της Καλύμνου

Διεκδίκηση βελτιώσεων σε υποδομές υγείας και πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Συντονισμός με τον Δήμο και το Κέντρο Υγείας για θέματα εφημεριών και μετακινήσεων ασθενοφόρων.

Ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ γιατρών και πολιτών για προληπτικές δράσεις.

Η παρουσία σταθερών και ενεργών εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται κρίσιμη για την αντιμετώπιση τοπικών δυσκολιών, όπως η κάλυψη εφημεριών σε περιόδους αιχμής και η πρόσβαση σε δεύτερης γραμμής ιατρικές ειδικότητες που σήμερα απαιτούν μετακινήσεις εκτός νησιού.

Καθώς το νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει καθήκοντα, αναμένονται ανακοινώσεις για τις άμεσες ενέργειες και τα επόμενα βήματα συνεργασίας με τους δημόσιους φορείς. Η πορεία τους θα επηρεάσει απευθείας την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που λαμβάνουν οι κάτοικοι της Καλύμνου.