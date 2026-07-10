Νέο Εξειδικευμένο Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης εντάσσει η Περιφέρεια στη Καστοριά

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εντάσσει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021-2027» τη λειτουργία Εξειδικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης στην Καστοριά, με στόχο την προώθηση της εργασίας για ευάλωτες ομάδες.

Προστασία του δικαιώματος στην εργασία για ευάλωτους συμπολίτες

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προχωρά στην ένταξη της λειτουργίας ενός Εξειδικευμένου Γραφείου Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) στην Καστοριά, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2021-2027». Η απόφαση, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση, αποσκοπεί στην πρακτική στήριξη της εργασιακής ένταξης συμπολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση ή τη διατήρηση θέσης εργασίας.

Η πρωτοβουλία επιβεβαιώνει τη δέσμευση της περιφερειακής διοίκησης για δράσεις κοινωνικής συνοχής και ενεργού εργασιακής πολιτικής. Η λειτουργία τέτοιας δομής αναμένεται να συνεισφέρει στην πληρέστερη κάλυψη αναγκών συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων, χωρίς ωστόσο το δελτίο να περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τη στελέχωση, το ωράριο, ή την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας.

Στόχος: διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία για ευάλωτους πολίτες.

διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία για ευάλωτους πολίτες. Πλαίσιο χρηματοδότησης: Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021-2027».

Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021-2027». Γεωγραφικό πεδίο: Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς.

Για τους κατοίκους της περιοχής, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη δημιουργία ενός σημείου αναφοράς για την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα απασχόλησης, το οποίο μπορεί να διευκολύνει την επανένταξη στην αγορά εργασίας ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, όπως άτομα με αναπηρία, μακροχρόνια άνεργοι ή άλλες ευάλωτες κατηγορίες. Η ύπαρξη τοπικής δομής μειώνει τα εμπόδια που δημιουργούν οι αποστάσεις και η έλλειψη κατάλληλων υπηρεσιών στην περιφέρεια.

Σε πρακτικό επίπεδο, οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς που ενδιαφέρονται θα αναζητούν ενημέρωση για:

τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα κριτήρια πρόσβασης,

τους τρόπους επικοινωνίας με το ΕΓΥΑ όταν λειτουργήσει,

τη συνεργασία με εργοδότες και κοινωνικούς εταίρους για την προώθηση θέσεων εργασίας.

Στοιχείο Πληροφορία Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021-2027 Δομή Εξειδικευμένο Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης (ΕΓΥΑ) Περιοχή παρέμβασης Καστοριά

Η τοπική κοινωνία και οι φορείς κοινωνικής φροντίδας της Καστοριάς θα παρακολουθήσουν την εξέλιξη, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των δικαιούχων. Η ακριβής μορφή και το εύρος των παρεμβάσεων θα καθοριστούν κατά τη φάση υλοποίησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η έγκαιρη και σαφής ενημέρωση για τη λειτουργία της δομής, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες ένταξης θα είναι καθοριστικής σημασίας για να ωφεληθούν οι κάτοικοι της Π.Ε. Καστοριάς. Οι πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας αναμένεται να βρουν σε αυτήν μία οργανωμένη πηγή υποστήριξης εντός του τόπου τους.

Σημείωση: Η σχετική ενημέρωση αναφέρεται στην ένταξη της δομής στο Πρόγραμμα· περαιτέρω λεπτομέρειες για την εφαρμογή θα δοθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας.