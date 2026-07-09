Νέο κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας ανοίγει στον Τύρναβο

Σε επίσημη τελετή εγκαινιάστηκε στο κέντρο του Τυρνάβου το 11ο κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, σε μια κίνηση που τονίζει τη δέσμευση του οργανισμού στην τοπική οικονομία και την υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Εγκαίνια και τοπικό αποτύπωμα

Σε κλίμα γιορτής πραγματοποιήθηκαν στις 7 Ιουλίου τα εγκαίνια του νέου, 11ου καταστήματος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας στο κεντρικό σημείο του Τυρνάβου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερειακών Αρχών και πλήθος κατοίκων της περιοχής, γεγονός που καταδεικνύει το ενδιαφέρον της κοινωνίας για την ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με τοπικό προσανατολισμό.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Μιχάλης Βαρδούλης, παρουσίασε την πρόταση της τράπεζας ως «ανθρωποκεντρική» και εστιασμένη στην επιστροφή της υπεραξίας στην τοπική κοινωνία. Ο ίδιος τόνισε πως η τράπεζα αξιοποιεί την τοπική αποταμίευση για τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της περιοχής, ενώ παράλληλα αυξάνει τα ίδια κεφάλαια και διανέμει οφέλη στους συνεταίρους-πελάτες.

«Αποστολή μας είναι η διάδοση της Συνεταιριστικής Πίστης. Της πίστης που γεννιέται από την τοπική κοινωνία με γνώμονα τα συμφέροντά της, αξιοποιώντας την τοπική αποταμίευση σε χορηγήσεις προς τις τοπικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.»

Αριθμοί που δείχνουν ανάπτυξη

Κατά την παρουσίαση αναφέρθηκαν τα οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη της τράπεζας, αποτυπώνοντας την εξέλιξη από την ίδρυσή της έως σήμερα. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν είναι ενδεικτικά της διεύρυνσης της δραστηριότητας και της εμπιστοσύνης που έχει κερδίσει στο τοπικό τραπεζικό περιβάλλον.

Μέγεθος Απόδοση/Ποσό Ενεργητικό ~450 εκατ. € (αύξηση πάνω από 100 φορές από την ίδρυση) Συνεταίροι 21.000 (δεκαπλασιασμός) Εργαζόμενοι 108 σε δίκτυο 11 καταστημάτων Καταθέσεις (κλείσιμο 2025) 400 εκατ. € Απαιτήσεις από πελάτες 263 εκατ. € Ίδια κεφάλαια 25 εκατ. € Κερδοφορία προ προβλέψεων (2025) 5,5 εκατ. €

Τι σημαίνει για κατοίκους και επιχειρήσεις

Η λειτουργία νέου υποκαταστήματος σε μια από τις σημαντικότερες πόλεις της περιοχής αναμένεται να διευκολύνει την πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες για κατοίκους και επαγγελματίες. Η έμφαση σε χορηγήσεις προς τοπικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να έχει θετική επίδραση στην τοπική ρευστότητα και στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων.

Διευκόλυνση πρόσβασης σε υπηρεσίες για κατοίκους του Τυρνάβου και της ευρύτερης περιοχής.

Πιθανή αύξηση χρηματοδοτήσεων σε τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Δημιουργία/διατήρηση θέσεων εργασίας στον τραπεζικό κλάδο στην περιφέρεια.

Η επιλογή του Τυρνάβου ως έδρας του νέου καταστήματος επισημάνθηκε ως στρατηγική, αφού η πόλη αποτελεί την πέμπτη μεγαλύτερη στην περιφέρεια, γεγονός που ενισχύει τη στόχευση της τράπεζας για τοπική παρουσία σε κέντρα με οικονομική δραστηριότητα.

Η λειτουργία του καταστήματος θα παρακολουθηθεί από την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, ενώ η τράπεζα καλείται να αποδείξει στην πράξη ότι η συνεταιριστική της προσέγγιση μεταφράζεται σε απτά οφέλη για την περιοχή.