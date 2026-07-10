Νέος χάρτης ποδηλατικών διαδρομών προβάλλει την Πιερία ως Bike Friendly προορισμό

Ο Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής παρουσίασε έναν λεπτομερή οδηγό με ορεινές και παραθαλάσσιες διαδρομές, στοιχεία δυσκολίας, αποστάσεις και σημεία ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο στρατηγικής για εναλλακτικό και φιλικό προς το περιβάλλον τουρισμό.

Νέο εργαλείο προβολής και προώθησης της ποδηλασίας στην Πιερία

Ο Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) παρουσίασε έναν εξειδικευμένο χάρτη ποδηλατικών διαδρομών για την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Το έντυπο στοχεύει στην ανάδειξη της περιοχής ως Bike Friendly Destination και στηρίζει την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

Στον οδηγό περιλαμβάνονται επιλεγμένες ορεινές και παραθαλάσσιες διαδρομές που αναδεικνύουν το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο της Πιερίας. Για κάθε διαδρομή παρέχονται συγκεκριμένα τεχνικά στοιχεία για τον σχεδιασμό της διαδρομής από τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες και τους τοπικούς επιχειρηματίες.

Βαθμός δυσκολίας ανά διαδρομή

ανά διαδρομή Συνολική απόσταση (χλμ)

Υψομετρική διαφορά

Εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης

ολοκλήρωσης Σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος κατά μήκος της διαδρομής

Η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου, επισήμανε ότι η περιοχή επενδύει σε μορφές τουρισμού που σέβονται το περιβάλλον, καθιστώντας τον χάρτη εργαλείο προβολής. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Π.Ο.Τ.Α.Π., Γιώργος Καραλής, τόνισε πως η πρωτοβουλία αναβαθμίζει την εμπειρία των επισκεπτών και συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Τοπικές συνέπειες και πρακτική αξία για τους κατοίκους

Για τους επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου —ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα ποδήλων, καταστήματα επισκευής και εστίασης— ο χάρτης παρέχει ένα έγκυρο εργαλείο για την προσαρμογή υπηρεσιών και πακέτων. Για τους κατοίκους και τους τακτικούς επισκέπτες, οι πληροφορίες για απόσταση, υψομετρική και δυσκολία διευκολύνουν τον σχεδιασμό ημερήσιων και πολυήμερων εξορμήσεων χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις χαρτογραφίας.

Στοιχείο Περιγραφή Τύποι διαδρομών Ορεινές και παραθαλάσσιες Πληροφορίες ανά διαδρομή Δυσκολία, απόσταση, υψομετρική, χρόνος, σημεία ενδιαφέροντος Στόχος Αύξηση εναλλακτικού τουρισμού και επιμήκυνση σεζόν

Στην πράξη, ο χάρτης μπορεί να ενισχύσει την επισκεψιμότητα σε λιγότερο γνωστές κοινότητες της Πιερίας, προσφέροντας δυνατότητα οικονομικού οφέλους από υπηρεσίες φιλοξενίας, εστίασης και δραστηριοτήτων αναψυχής. Ταυτόχρονα, η προβολή της περιοχής ως φιλικής προς τον ποδηλάτη προωθεί έναν πιο βιώσιμο τρόπο μετακίνησης και γνωριμίας με τοπικά μνημεία και φυσικά τοπία.

Η διάθεση του χάρτη θα γίνει μέσω σημείων πληροφόρησης και τουριστικών δομών της περιοχής, ενώ η τεχνική επιμέλεια και ο σχεδιασμός του στοχεύουν στην προσαρμοστικότητα για χρήστες διαφορετικών επιπέδων εμπειρίας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προβολής της Πιερίας ως προορισμού που συνδυάζει φύση, αθλητισμό και πολιτισμό.

Το νέο εργαλείο αναμένεται να αποτελέσει αναφορά για τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων τόσο από τους επισκέπτες όσο και από φορείς τοπικής ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Πηγή: Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής