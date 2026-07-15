Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Κολινδρό — επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον Κολινδρό Πιερίας. Στο σημείο επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, οχήματα, ελικόπτερο και εθελοντικές δυνάμεις, με συνδρομή ΟΤΑ.

Ισχυρή επιχείρηση πυρόσβεσης κοντά στον Κολινδρό

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του Κολινδρού στην Πιερία. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντικές ομάδες, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Παράλληλα παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ.

Η παρουσία πεζοπόρων τμημάτων και εναερίου μέσου δείχνει ότι οι αρχές αντιμετωπίζουν το συμβάν με συντονισμένο τρόπο, επιδιώκοντας τον έλεγχο της φωτιάς πριν αυτή προλάβει να επεκταθεί σε μεγαλύτερες δασικές ή οικιστικές ζώνες.

Δυνάμεις στο πεδίο: 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 9 οχήματα, 1 ελικόπτερο.

32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, 9 οχήματα, 1 ελικόπτερο. Υποστήριξη: υδροφόρες και μηχανήματα έργου από ΟΤΑ, εθελοντές.

υδροφόρες και μηχανήματα έργου από ΟΤΑ, εθελοντές. Προτεραιότητα: προστασία δασικών εκτάσεων και τυχόν κατοικιών/υποδομών στην ευρύτερη περιοχή.

Πόροι Αριθμός / Τύπος Πυροσβέστες 32 Πεζοπόρα τμήματα 2 (2η ΕΜΟΔΕ) Οχήματα 9 Εναέριο μέσο 1 Ε/Π

Για τους κατοίκους και τους διερχόμενους στην περιοχή συνιστάται προσοχή: να ακολουθούνται οι υποδείξεις της Πυροσβεστικής και των αρμόδιων Αρχών, να αποφεύγεται η προσέγγιση στο μέτωπο της φωτιάς και να μην παρεμποδίζεται το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Η εμφάνιση πυρκαγιών σε αγροτοδασικές εκτάσεις τις θερινές ημέρες αποτελεί σταθερή απειλή για την Πιερία, ειδικά όταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες και άνεμοι. Η έγκαιρη κινητοποίηση που αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πυροσβεστικής είναι κρίσιμη για τον περιορισμό της εξάπλωσης.

Πρακτικές οδηγίες για τους κατοίκους της γύρω περιοχής:

Διατηρείτε κλειστές πόρτες και παράθυρα εάν βρίσκεστε κοντά στη ζώνη της φωτιάς.

Απομακρύνετε ή προστατέψτε εύφλεκτα υλικά από αυλές και αποθήκες.

Μην επιχειρείτε να προσεγγίσετε για φωτογράφιση — κινδυνεύετε και παρεμποδίζετε επιχειρήσεις.

Ακολουθήστε ενημερώσεις από επίσημες πηγές για πιθανές εντολές εκκένωσης.

Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς από τις υπηρεσίες. Όταν υπάρξουν νεότερα ή επίσημες ανακοινώσεις, θα υπάρξει επικαιροποίηση των πληροφοριών για την πορεία της φωτιάς και τυχόν επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή της Πιερίας.

Η ασφάλεια των πολιτών και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος παραμένουν προτεραιότητα.