Ο Όλυμπος στη λίστα της UNESCO: νέα δεδομένα για προστασία και τουρισμό στην Πιερία

Η ομόφωνη ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως μικτό μνημείο ανοίγει προοπτικές ανάπτυξης αλλά και αυστηρότερες υποχρεώσεις διαχείρισης για την Πιερία.

Ιστορική αναγνώριση με άμεσες επιπτώσεις στην τοπική κοινωνία

Η πρόσφατη εγγραφή του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως μνημείου μικτού χαρακτήρα —φυσικού και πολιτιστικού— αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ευρύτερη περιοχή. Η απόφαση αυτή κατατάσσει τον Όλυμπο δίπλα στα ελληνικά μνημεία διεθνούς κύρους, όπως τα Μετέωρα και το Άγιον Όρος, και φέρνει στην πρώτη γραμμή την Πιερία σε επίπεδο προστασίας, προβολής και τουριστικής ζήτησης.

Η εγγραφή αναδεικνύει τα ιδιαίτερα στοιχεία της περιοχής: εκτενή δάση, αλπικά λιβάδια, φαράγγια, πηγές και την πολιτιστική συνέχεια της παρολύμπιας περιοχής. Η τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς καλούνται πλέον να συντονίσουν την αναβάθμιση υποδομών και τις πολιτικές διαχείρισης επισκεπτών, ώστε να διατηρηθούν τα χαρακτηριστικά που οδήγησαν στην αναγνώριση.

Οικονομία, τουρισμός και απαιτήσεις προστασίας

Η ένταξη αναμένεται να αυξήσει τη ροή επισκεπτών και να δημιουργήσει ευκαιρίες για την τοπική οικονομία, ιδίως στον τομέα της φιλοξενίας και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η Ένωση Ξενοδόχων Πιερίας χαρακτηρίζει την εξέλιξη ως ιστορική και θετική για την προβολή και την οικονομία του νομού. Παράλληλα, όμως, η διεθνής αναγνώριση συνοδεύεται από μεγαλύτερη ευθύνη για τον περιορισμό πιέσεων στο περιβάλλον και την εφαρμογή ορθολογικών κανόνων επισκεψιμότητας.

Σημεία προτεραιότητας : προστασία οικοσυστημάτων, ασφαλείς υποδομές για επισκέπτες, διαχείριση ροής τουρισμού.

: προστασία οικοσυστημάτων, ασφαλείς υποδομές για επισκέπτες, διαχείριση ροής τουρισμού. Τοπικά οφέλη : ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού, προβολή γαστρονομίας και πολιτισμού.

: ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού, προβολή γαστρονομίας και πολιτισμού. Κίνδυνοι: υπερβολική επισκεψιμότητα, φθορές σε ευαίσθητες ζώνες, ανάγκη αυστηρού εποπτικού πλαισίου.

Ο δήμος Δίου-Ολύμπου έχει ήδη χαρακτηρίσει την αναγνώριση ως ιστορική εξέλιξη και επισημαίνει την ανάγκη συνεργασίας φορέων για τον σχεδιασμό βιώσιμων υποδομών και μηχανισμών προστασίας επισκεπτών και περιβάλλοντος. Ο δήμαρχος Βαγγέλης Γερολιόλιος στάθηκε στην ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τι σημαίνει αυτό για τον κάτοικο της Πιερίας

Σε πρακτικό επίπεδο, οι κάτοικοι πρέπει να περιμένουν σταδιακές αλλαγές: αυστηρότερος σχεδιασμός έργων και δραστηριοτήτων στην παρολύμπια ζώνη, νέα πλαίσια για επαγγελματικές δραστηριότητες σχετιζόμενες με τον τουρισμό, καθώς και πιθανές ευκαιρίες για χρηματοδότηση και προγράμματα προβολής. Παράλληλα, θα αυξηθεί η ανάγκη για ενημέρωση των τοπικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας σε μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Πλευρά Άμεση επίπτωση Περιβάλλον Αυξημένη προστασία και κανόνες διαχείρισης Τουρισμός Αύξηση επισκεψιμότητας και νέες αγορές Τοπική οικονομία Ευκαιρίες για επενδύσεις και προβολή

Η επόμενη περίοδος θα δείξει πώς θα υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις προστασίας και ανάπτυξης. Η επιτυχής διαχείριση απαιτεί συνεργασία ανάμεσα σε δήμους, φορείς, επιχειρηματίες και την κοινωνία των πολιτών, ώστε ο Όλυμπος να διατηρήσει τον παγκόσμιο χαρακτήρα του και να ωφεληθεί με διατηρήσιμο τρόπο η Πιερία.

Ανταπόκριση: Πέτρος Κοντόπουλος, Show Time CY — Πιερία.