Σε εξέλιξη φωτιά στη Βροντού Πιερίας — ισχυρή κινητοποίηση επίγειων και εναέριων μέσων

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το μεσημέρι στη Βροντού Πιερίας. Στην περιοχή επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες, μηχανήματα του δήμου και τέσσερα αεροσκάφη· το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί με drone.

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση προκαλεί εκτεταμένη κινητοποίηση

Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Δευτέρας στην περιοχή της Βροντούς Πιερίας, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Η πυρκαγιά προκάλεσε άμεση κινητοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος και των τοπικών υπηρεσιών, καθώς οι άνεμοι στην περιοχή επιδεινώνουν τις συνθήκες πυρόσβεσης.

Στο πεδίο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις με στόχο τον περιορισμό και την οριοθέτηση της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση ή προσεγγίσει οικισμούς. Παράλληλα, γίνεται χρήση μηχανημάτων έργου και υδροφόρων του Δήμου Δίου-Ολύμπου για την υποστήριξη της κατάσβεσης.

«#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Κινητοποιήθηκαν 46 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.» — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki)

Η επίγεια και εναέρια διάταξη των μέσων, σύμφωνα με τα στοιχεία της Πυροσβεστικής, περιλαμβάνει:

46 πυροσβέστες

πυροσβέστες 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος (2η ΕΜΟΔΕ)

19 πυροσβεστικά οχήματα

πυροσβεστικά οχήματα 4 αεροσκάφη που πραγματοποιούν ρίψεις νερού

αεροσκάφη που πραγματοποιούν ρίψεις νερού Συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου από τον Δήμο Δίου-Ολύμπου

Μέσο/Μονάδα Ποσότητα Πυροσβέστες 46 Πυροσβεστικά οχήματα 19 Αεροσκάφη 4 Πεζοπόρο τμήμα 2η ΕΜΟΔΕ (1 ομάδα)

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη με τη χρήση drone εξοπλισμένων με θερμική και οπτική κάμερα, παρέχοντας σταθερή επιχειρησιακή εικόνα στις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Η χρήση drone επιτρέπει την ταχύτερη εκτίμηση της κατάστασης και την καλύτερη κατανομή των μέσων, ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν την άμεση οπτική παρακολούθηση από το έδαφος.

Για την εξακρίβωση των αιτίων έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας, το οποίο θα διερευνήσει πιθανές υπαίτιες ενέργειες ή άλλες αιτίες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση, διαθέτοντας υδροφόρες και μηχανήματα έργου για την υποστήριξη των εργασιών κατάσβεσης και πρόληψης εξάπλωσης. Η συνδρομή των τοπικών υπηρεσιών είναι κρίσιμη σε δύσβατες ή εσωτερικές περιοχές όπου τα πυροσβεστικά οχήματα έχουν περιορισμένη πρόσβαση.

Οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι συνιστάται να αποφεύγουν την προσέγγιση στην περιοχή επιχειρήσεων και να ακολουθούν ενδεδειγμένες οδηγίες των αρχών για τη διατήρηση της ασφάλειας και την απρόσκοπτη λειτουργία των μέσων κατάσβεσης. Η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς και τυχόν νεότερα θα ανακοινωθούν από τα αρμόδια όργανα.

Η επιχείρηση αντιμετώπισης συνεχίζεται, με κύριο στόχο την ταχεία οριοθέτηση της φωτιάς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας.