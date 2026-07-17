Τριάντα χρόνια αδελφοποίησης: Η Κατερίνη γιορτάζει τη συνεργασία με το Moosburg

Διμερείς εκδηλώσεις και εκπρόσωποι του Δήμου Κατερίνης στην Αυστρία επισφραγίζουν τρεις δεκαετίες σχέσεων με το Moosburg, αναδεικνύοντας πολιτιστικές ανταλλαγές και σχεδιασμό κοινών πρωτοβουλιών.

Επέτειος και δημόσιες επαφές

Η συμπλήρωση 30 ετών αδελφοποίησης ανάμεσα στην Κατερίνη και το αυστριακό Moosburg σηματοδοτήθηκε με επίσημες εκδηλώσεις στην Αυστρία, όπου βρέθηκε αντιπροσωπεία από τον Δήμο Κατερίνης. Η παρουσία της ελληνικής αποστολής επιβεβαίωσε τη μακροχρόνια συνεργασία και την πρόθεση συνέχισης των πολιτιστικών και τουριστικών ανταλλαγών.

Στις εκδηλώσεις εκπροσώπησε τον Δήμο η Ελίνα Διαμαντοπούλου (αναπληρώτρια δημάρχου και αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού). Μαζί της έγραψαν παρών ο Βαγγέλης Νικολαΐδης, υπεύθυνος του γραφείου Τουρισμού, και μέλη του χορευτικού συλλόγου «Παιδεία Παράδοσης», που συμμετείχαν στο πρόγραμμα των εορτασμών.

Μηνύματα φιλίας και ιστορική αναδρομή

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς προβλήθηκαν φωτογραφίες που κατέγραψαν τα τριάντα χρόνια συνεργασίας, με αναφορές στην υπογραφή του μνημονίου το 1996 από τον τότε δήμαρχο, τον αείμνηστο Μενέλαο Τερζόπουλο. Η εκδήλωση περιελάμβανε και στιγμές τιμής προς όσους συνέβαλαν στη διατήρηση των δεσμών μεταξύ των δύο πόλεων.

Στην αποστολή του Moosburg, ο Δήμαρχος Herbert Gaggl δέχθηκε ως αναμνηστικό δώρο την ελληνική αντιπροσωπεία, ενώ στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν επίσης οι δήμαρχοι Monika Böttcher (Μάινταλ) και Maximilian Mader (Moosburg της Βαυαρίας), εκπροσωπώντας πόλεις με μακροχρόνιες σχέσεις φιλίας και συνεργασίας.

Σημασία για την τοπική κοινωνία

Η αδελφοποίηση ξεπερνά τα συμβατικά τελετουργικά: λειτουργεί ως πλατφόρμα ανταλλαγής πολιτισμού, τουριστικής προβολής και εκπαιδευτικών συνεργασιών. Για την Κατερίνη, τέτοιες πρωτοβουλίες ενισχύουν την προβολή της περιοχής στο εξωτερικό και προσφέρουν ευκαιρίες για τοπικούς φορείς, συλλόγους και επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε ανταλλαγές.

Πολιτιστικές ανταλλαγές (χορευτικά, εκθέσεις, προβολές)

Τουριστική προβολή και συνεργασίες στον τομέα του πολιτιστικού τουρισμού

Δημόσια διπλωματία και ενίσχυση δεσμών σε επίπεδο δήμων

Αποστολή Κατερίνης Ρόλος Ελίνα Διαμαντοπούλου Αναπληρώτρια δήμαρχος / Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Τουρισμού Βαγγέλης Νικολαΐδης Υπεύθυνος γραφείου Τουρισμού Χορευτικό σύλλογος «Παιδεία Παράδοσης» Πολιτιστική συμμετοχή

Η επέτειος των 30 ετών προσφέρει την αφορμή για ανανέωση συνεργασιών και σχεδιασμό μελλοντικών δράσεων. Το ερώτημα για την τοπική κοινότητα είναι πώς οι επαφές αυτές θα μεταφραστούν σε απτά οφέλη για κατοίκους, συλλόγους και μικρές επιχειρήσεις της Πιερίας — από κοινές πολιτιστικές εκδηλώσεις έως τουριστικές πρωτοβουλίες και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η πρόσφατη παρουσία των εκπροσώπων της Κατερίνης στο Moosburg επιβεβαιώνει ότι οι δεσμοί παραμένουν ενεργοί και ότι υπάρχει βούληση να συνεχιστούν οι ανταλλαγές που προάγουν την τοπική ταυτότητα και τη διεθνή συνεργασία.