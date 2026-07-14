Νέες εγκαταστάσεις προσβασιμότητας ενισχύουν τις παραλίες κοντά στο Λιτόχωρο

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου εγκαθιστά μη μόνιμες υποδομές για ΑμεΑ σε πέντε ακτές, με χρηματοδότηση <strong>280.000</strong> ευρώ, διευκολύνοντας την αυτόνομη πρόσβαση στη θάλασσα για κατοίκους και επισκέπτες.

Εργασίες σε πέντε ακτές του παραλιακού μετώπου

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου ολοκληρώνει την τοποθέτηση μη μόνιμων εγκαταστάσεων προσβασιμότητας για ΑμεΑ σε πέντε παραλίες της περιοχής, έργο που επεκτείνει τις δυνατότητες πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με κινητικά προβλήματα. Η χρηματοδότηση, ύψους 280.000 ευρώ, προέρχεται από το Υπουργείο Τουρισμού και υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι παραλίες στις οποίες τοποθετούνται οι νέες υποδομές είναι: Λεπτοκαρυά, Σκοτίνα, Πλαταμώνας, Νέοι Πόροι και η Πλάκα Λιτοχώρου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν ράμπες-οδηγούς, πλωτά αμαξίδια με τηλεχειρισμό, αποδυτήρια, τουαλέτες και εξοπλισμό σκίασης, με σκοπό τη διασφάλιση αυτόνομης και ασφαλούς πρόσβασης στη θάλασσα.

Η τοποθέτηση αυτών των μη μόνιμων εγκαταστάσεων συμπληρώνει υπάρχουσες υποδομές στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και παλαιότερη εγκατάσταση κοντά στα ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς που έχει υλοποιήσει η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας. Η κίνηση αυτή αναμένεται να βελτιώσει την προσβασιμότητα σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου και να ενισχύσει την προσέλευση επισκεπτών με ειδικές ανάγκες.

«Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά πέντε παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας του Δήμου μας υλοποιούνται αυτό το διάστημα», σημείωσε ο δήμαρχος Βαγγέλης Γερολιόλιος.

Για τους κατοίκους του Λιτοχώρου, η αναβάθμιση σημαίνει πρακτική βελτίωση της ποιότητας ζωής για συνδημότες με κινητικά προβλήματα και μια επιπλέον δυνατότητα ανάδειξης του παραλιακού μετώπου σε πιο φιλόξενο προορισμό. Οι υποδομές αυτές διευκολύνουν οικογένειες, ηλικιωμένους και επισκέπτες που συχνά απέφευγαν παραλίες χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό.

Σε λογιστική απεικόνιση των βασικών στοιχείων του έργου, παρακάτω φαίνονται οι παραλίες και ο κύριος εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στις παρεμβάσεις:

Παραλία Βασικός εξοπλισμός Λεπτοκαρυά Ράμπα, πλωτό αμαξίδιο, αποδυτήριο Σκοτίνα Ράμπα, εξοπλισμός σκίασης, τουαλέτα Πλαταμώνας Ράμπα, πλωτό αμαξίδιο Νέοι Πόροι Ράμπα, αποδυτήριο Πλάκα Λιτοχώρου Ράμπα, ειδική σήμανση

Οι εργασίες είναι ήδη σε εξέλιξη και η τοπική διοίκηση τονίζει ότι οι παρεμβάσεις είναι μη μόνιμες, ώστε να μην αλλοιώσουν μόνιμα το φυσικό περιβάλλον των ακτών. Η συνέργεια ανάμεσα στην κεντρική χρηματοδότηση και την τοπική υλοποίηση είναι κρίσιμη για την ταχεία ολοκλήρωση και τη σωστή συντήρηση των νέων εγκαταστάσεων.