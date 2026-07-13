Ξεκινούν στην Πιερία οι θερινές εκπτώσεις — πρόσκληση για στήριξη της τοπικής αγοράς

Το Επιμελητήριο Πιερίας ανακοινώνει επίσημα την περίοδο των θερινών εκπτώσεων από 13 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2026, με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας και τη στήριξη των θέσεων εργασίας.

Επίσημη έναρξη της εμπορικής περιόδου

Το Επιμελητήριο Πιερίας ανακοίνωσε ότι οι θερινές εκπτώσεις για το 2026 ξεκινούν επίσημα τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Η ενέργεια στοχεύει στην ενίσχυση της τοπικής εμπορικής κίνησης και στην υποστήριξη των επιχειρήσεων του νομού.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η περίοδος αποτελεί ευκαιρία για τους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν αγορές σε προνομιακές τιμές, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη διατήρηση θέσεων εργασίας και στη στήριξη της βιωσιμότητας των καταστημάτων στην περιοχή.

«Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία στους καταναλωτές να κάνουν οικονομικές και ποιοτικές αγορές, δίνοντας παράλληλα μια σημαντική ώθηση στην εμπορική κίνηση των επιχειρήσεων.»

Το Επιμελητήριο, δια του προέδρου του, Κωνσταντίνου Πίτσια, απευθύνει κάλεσμα τόσο προς τους μόνιμους κατοίκους όσο και προς τους επισκέπτες της Πιερίας να προτιμήσουν τα τοπικά καταστήματα, με στόχο την αύξηση της κίνησης στην αγορά και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Η περίοδος: 13 Ιουλίου — 31 Αυγούστου 2026 .

. Στόχος: τόνωση της εμπορικής κίνησης και διατήρηση θέσεων εργασίας.

Προτροπή: προτίμηση στην τοπική αγορά για οφέλη σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους.

Για τους καταναλωτές της Πιερίας, η περίοδος των εκπτώσεων σημαίνει ευκαιρίες για αγορές σε είδη ένδυσης, υπόδησης, οικιακά προϊόντα και άλλες κατηγορίες όπου τα καταστήματα προσφέρουν εκπτώσεις και προσφορές. Για τους εμπόρους, αποτελεί μία κρίσιμη στιγμή για ανανέωση αποθεμάτων, προσέλκυση πελατών και αύξηση του κύκλου εργασιών κατά τους θερινούς μήνες.

Το Επιμελητήριο εύχεται σε εμπόρους και καταναλωτές μια παραγωγική και αμοιβαία επωφελή εκπτωτική περίοδο, ενώ καλεί τους επιχειρηματίες να διασφαλίσουν την ποιότητα των προσφορών και την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών για τις διαθέσιμες εκπτώσεις.

Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης 13 Ιουλίου 2026 31 Αυγούστου 2026

Η προτροπή για ψώνια στην τοπική αγορά συνδέεται άμεσα με την τοπική απασχόληση και την οικονομική ζωή της Πιερίας. Οι καταναλωτές που επιλέγουν τα καταστήματα του νομού στηρίζουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που συνθέτουν το εμπορικό δίκτυο της περιοχής.