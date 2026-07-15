Απάτες με «λογιστή» στην Κατερίνη: ηλικιωμένοι έχασαν χρήματα και κοσμήματα, προχωρά η έρευνα

Δικογραφία για δύο άνδρες μετά από εξαπάτηση ηλικιωμένων στην Κατερίνη με τη μέθοδο του «λογιστή». Αποσπάστηκαν συνολικά <strong>2.300 ευρώ</strong>, <strong>9 χρυσές λίρες</strong> και κοσμήματα αξίας <strong>21.500 ευρώ</strong>. Οι αρχές αναζητούν συνεργό.

Εξιχνίαση απάτης κατά ηλικιωμένων στην Κατερίνη

Οι τοπικές αστυνομικές αρχές ανακοίνωσαν την εξιχνίαση δύο υποθέσεων τηλεφωνικών απάτων που πραγματοποιήθηκαν στην Κατερίνη και είχαν ως στόχο ηλικιωμένους. Η έρευνα διεξήχθη από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης και, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, ενώ αναζητείται ένας ακόμη συνεργός.

Η μέθοδος που χρησιμοποίησαν οι δράστες είναι γνωστή ως «λογιστής»: ο συνεργός καλούσε τα υποψήφια θύματα και παρουσιαζόταν ως βοηθός λογιστή, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να καταγραφούν χρήματα και κοσμήματα που βρίσκονταν στα σπίτια τους για να αποφευχθεί δήθεν πρόστιμο από την εφορία. Με αυτόν τον τρόπο οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν αντικείμενα και χρηματικά ποσά από δύο ηλικιωμένους κατοίκους της Πιερίας.

«σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ»

Συγκεκριμένα, στις 16 και 18 Μαΐου 2026 οι δράστες απέσπασαν συνολικά 2.300 ευρώ, 9 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 21.500 ευρώ. Τα χρήματα και τα αντικείμενα παρέλαβε ένας από τους κατηγορούμενους, χρησιμοποιώντας όχημα που είχε εκμισθώσει ο δεύτερος.

Η έρευνα των διωκτικών αρχών παραμένει σε εξέλιξη για την ταυτοποίηση του συνεργού που πραγματοποιούσε τα τηλεφωνήματα, καθώς και για να διερευνηθεί εάν οι ίδιοι δράστες εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις απάτης στην ευρύτερη περιοχή.

Θύματα: δύο ηλικιωμένοι στην Πιερία

Κατηγορούμενοι: δύο άνδρες (ταυτοποιημένοι) — ένας συνεργός σε αναζήτηση

Αντικείμενα / απώλειες: 2.300 €, 9 χρυσές λίρες, κοσμήματα αξίας 21.500 €

Ημερομηνία Απολεσθέντα 16 Μαΐου 2026 Μέρος των χρημάτων / κοσμημάτων 18 Μαΐου 2026 Υπόλοιπα: συνολικά 2.300 €, 9 λίρες, κοσμήματα αξίας 21.500 €

Η αποκάλυψη της υπόθεσης υπενθυμίζει ότι οι ηλικιωμένοι παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτοι σε μεθοδικές τηλεφωνικές απάτες που εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη και την άγνοια σε θέματα φορολογίας ή διοικητικών διαδικασιών. Για τους κατοίκους της Κατερίνης, η υπόθεση αυτή έχει άμεση σημασία καθώς δείχνει δραστηριότητα οργανωμένης ομάδας στην περιοχή.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμένουν προσεκτικοί σε τηλεφωνικές επικοινωνίες που ζητούν πληροφορίες για χρηματικά ποσά ή κοσμήματα και να επικοινωνούν άμεσα με οικεία πρόσωπα ή την αστυνομία όταν αμφιβάλουν. Η τοπική αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του τρίτου συνεργού, καθώς και για τη διερεύνηση τυχόν συμμετοχής των κατηγορουμένων σε άλλες παρόμοιες απάτες.

Για περαιτέρω ενημέρωση και οδηγίες προστασίας, οι κάτοικοι μπορούν να απευθυνθούν στα αρμόδια αστυνομικά τμήματα της Πιερίας ή να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛΑΣ.