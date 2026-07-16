Συναγερμός στην Πιερία: Απέσπασαν 6.500 ευρώ και κοσμήματα από ηλικιωμένη με τη μέθοδο του «λογιστή»

Η Αστυνομία ταυτοποίησε δύο άτομα ως εμπλεκόμενα σε υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένης στην Πιερία. Οι δράστες απέσπασαν μετρητά και κοσμήματα και οι έρευνες συνεχίζονται.

Εξιχνίαση υπόπτου περιστατικού απάτης σε βάρος ηλικιωμένης

Οι τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες της Πιερίας προχώρησαν στην ταυτοποίηση δύο προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος ηλικιωμένης, η οποία σημειώθηκε στην περιοχή στις αρχές Ιουνίου. Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα, οι δράστες αξιοποίησαν τη γνωστή μέθοδο όπου ο δράστης επικοινωνεί με το θύμα και εμφανίζεται ως συνεργάτης ή εκπρόσωπος τρίτου προσώπου, στην προκειμένη περίπτωση «του λογιστή».

Κατά την εξέλιξη της απάτης, γυναίκα συνεργός τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και ισχυρίστηκε ότι απαιτούνται καταγραφές χρημάτων και κοσμημάτων που βρίσκονται στο σπίτι, προκειμένου να αποφευχθεί επιβολή προστίμου. Η παροτρυντική αυτή αφήγηση οδήγησε την παθούσα να παραδώσει τα αντικείμενα στην πόρτα της οικίας της στον άνδρα συνεργό, ο οποίος αποχώρησε με όχημα που ανήκει στη γυναίκα συνεργό.

Στοιχείο Ποσό / Περιγραφή Μετρητά 2.500 ευρώ Κοσμήματα περίπου 4.000 ευρώ σε αξία Συνολικό ποσό 6.500 ευρώ (χρήματα και αντικείμενα)

Η δικογραφία που σχηματίστηκε κατά των ταυτοποιημένων προσώπων θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης, ενώ οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την πλήρη κατοχύρωση των στοιχείων της τηλεφωνούσας συνεργού και για να διερευνηθεί αν τα ίδια άτομα συνδέονται με άλλες παρόμοιες περιπτώσεις εξαπάτησης στην περιοχή.

Το τοπικό πλαίσιο και οι επιπτώσεις για τους κατοίκους

Η συγκεκριμένη μέθοδος εξαπάτησης, γνωστή ως «λογιστής» ή «συνεργάτης φορέα», παραμένει συχνή στόχευση κυρίως ανθρώπων προχωρημένης ηλικίας. Η απώλεια χρημάτων και κοσμημάτων έχει άμεση οικονομική και ψυχολογική επίπτωση για το θύμα και τις οικογένειές του. Το γεγονός ότι η υπόθεση συνέβη εντός της Πιερίας και απασχόλησε τις τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες υπογραμμίζει την ανάγκη εγρήγορσης στην κοινότητα.

Επιδεικνύετε προσοχή σε ανεπιθύμητες τηλεφωνικές επικοινωνίες που ζητούν παράδοση χρημάτων ή τιμαλφών.

σε ανεπιθύμητες τηλεφωνικές επικοινωνίες που ζητούν παράδοση χρημάτων ή τιμαλφών. Μη δίνετε προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία σε άγνωστους που επικαλούνται τρίτους φορείς ή υπηρεσίες.

σε άγνωστους που επικαλούνται τρίτους φορείς ή υπηρεσίες. Επικοινωνείτε με οικεία πρόσωπα ή τις αρμόδιες Αρχές για επαλήθευση πριν από κάθε διακίνηση χρημάτων/κοσμημάτων.

Οι πολίτες που διαθέτουν πληροφορίες σχετιζόμενες με το περιστατικό ή αναγνωρίζουν τα περιγραφόμενα πρόσωπα καλούνται να επικοινωνήσουν με την Αστυνομία. Η συνεργασία της κοινότητας με τις αρχές είναι κρίσιμη για την αποτροπή νέων κρουσμάτων και για την ταχεία ανάκτηση των περιουσιακών στοιχείων, όπου αυτό είναι δυνατό.

Η υπόθεση εντάσσεται σε ευρύτερο κύμα έρευνας και προληπτικών δράσεων που υλοποιεί η ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία των ευπαθών ομάδων από οικονομικές απάτες. Η δημοσιοποίηση τέτοιων περιστατικών στην Πιερία αποσκοπεί στην ενημέρωση και την ενίσχυση της προσοχής των κατοίκων, ιδίως των ηλικιωμένων και των φροντιστών τους.