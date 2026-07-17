Πιερία: νέα καμπάνια «Olympus Riviera Reimagined» για τουρισμό τεσσάρων εποχών

Ο Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης παρουσίασε στα Παραλία Κατερίνης τη νέα επικοινωνιακή στρατηγική που προβάλλει ορεινό, θαλάσσιο, θρησκευτικό και γαστρονομικό τουρισμό όλο το χρόνο.

Πρωτοβουλία για όλο το έτος

Ο Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) αποκάλυψε σε εκδήλωση στην Παραλία Κατερίνης την καμπάνια με τίτλο «Olympus Riviera Reimagined». Η καμπάνια στοχεύει στην ανάδειξη της Πιερίας ως προορισμού που μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, όχι μόνο στην καλοκαιρινή περίοδο.

Στην παρουσίαση, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 15ης Ιουλίου στο beach bar Almira, συμμετείχαν τοπικοί φορείς και αρχές. Η νέα στρατηγική επικεντρώνεται σε τετραπλό άξονα δραστηριοτήτων: θρησκευτικός, αρχαιολογικός, γαστρονομικός και χειμερινός/ορεινός τουρισμός, αναδεικνύοντας τον συνδυασμό του Όλυμπου με το Αιγαίο.

Μήνυμα και υλικό προβολής

Τα νέα διαφημιστικά σποτ, όπως παρουσιάστηκαν, δίνουν έμφαση σε βιωματικές εμπειρίες και δράσεις που μπορούν να ζήσουν οι επισκέπτες. Στόχος είναι η προβολή όχι μόνο τοπίων αλλά και δραστηριοτήτων — από εκκλησιαστικές διαδρομές και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους έως τοπικές γευστικές εμπειρίες και ορεινές εξορμήσεις.

«Με επίκεντρο τον βιωματικό τουρισμό, τα ολόφρεσκα σποτ δεν μεταφέρουν απλώς εικόνες και τοπία, αλλά δραστηριότητες», ανέφερε ο Κώστας Μυστακίδης κατά την παρουσίαση.

Η επικοινωνία στοχεύει τόσο σε εγχώρια κοινά όσο και σε ξένους ταξιδιώτες που αναζητούν συνδυαστικές εμπειρίες βουνού-θάλασσας.

Πρακτικές συνέπειες για την τοπική οικονομία

Η καμπάνια αναμένεται να επηρεάσει άμεσα την τοπική επιχειρηματικότητα: καταλύματα, εστίαση, τουριστικοί πράκτορες και τοπικοί παραγωγοί μπορούν να αξιοποιήσουν τη θεματική προβολή για επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Η έμφαση στον γαστρονομικό και στον θρησκευτικό τουρισμό μπορεί να αυξήσει επισκέψεις εκτός αιχμής, ενώ οι προβολές χειμερινών και ορεινών δραστηριοτήτων ενισχύουν την επισκεψιμότητα σε ορεινές κοινότητες της Πιερίας.

Στόχος : επιμήκυνση τουριστικής περιόδου

: επιμήκυνση τουριστικής περιόδου Κύριες θεματικές : θρησκευτικός, αρχαιολογικός, γαστρονομικός, χειμερινός

: θρησκευτικός, αρχαιολογικός, γαστρονομικός, χειμερινός Οφέλη: αύξηση εισοδήματος για τοπικές επιχειρήσεις και προβολή τοπικών προϊόντων

Στοιχεία της καμπάνιας

Θεματική Έμφαση Θρησκευτικός Προσκυνήματα και εκδηλώσεις Αρχαιολογικός Επισκέψεις σε μνημεία Γαστρονομικός Τοπικά προϊόντα και εμπειρίες γεύσης Χειμερινός/Ορεινός Δραστηριότητες στον Όλυμπο

Η νέα επικοινωνιακή κίνηση δίνει ευκαιρία στην Πιερία να ανανεώσει την τουριστική της εικόνα. Για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις της περιοχής, η πρόκληση πλέον είναι να μεταφράσουν την προβολή σε συγκεκριμένες προσφορές και υπηρεσίες που θα κρατήσουν τον επισκέπτη περισσότερο και θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία.