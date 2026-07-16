Κατερίνη: Στήριξη της Περιφέρειας στην «Κατασκήνωση στην πόλη» στον Σβορώνο

Η αντιπεριφερειάρχης Πιερίας επισκέφθηκε τη θερινή πρωτοβουλία της Μητρόπολης στον Σβορώνο, όπου ενημερώθηκε για τις δραστηριότητες και την καθημερινή λειτουργία που προσφέρει ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον στα παιδιά.

Ενίσχυση της τοπικής πρωτοβουλίας για παιδιά στον Σβορώνο

Η λειτουργία της «Κατασκήνωσης στην πόλη», που υλοποιείται από την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος στις εγκαταστάσεις των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων στον Σβορώνο, δέχθηκε την Τετάρτη την επίσκεψη της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας κ. Σοφίας Μαυρίδου. Η περιοδεία είχε ως σκοπό την άμεση ενημέρωση για το πρόγραμμα και την επιβεβαίωση της συνεχούς στήριξης της Περιφερειακής Ενότητας.

Κατά την επίσκεψη, ο υπεύθυνος της δράσης, Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Μελέτιος Παράσχος, ενημέρωσε την αντιπεριφερειάρχη για τις καθημερινές δραστηριότητες και το οργανωτικό πλαίσιο της πρωτοβουλίας. Η ανταλλαγή επικεντρώθηκε στη συμβολή του προγράμματος στην απασχόληση και την εκπαίδευση των παιδιών τους θερινούς μήνες.

Σκοπός : ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον για παιδιά.

: ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον για παιδιά. Υλοποίηση : από την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος.

: από την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος. Στήριξη: διαρκής και έμπρακτη από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

Στην ομιλία της προς τα παιδιά, η κ. Μαυρίδου τόνισε τη σημασία της σχέσης οικογένειας και Εκκλησίας ως φορέων μετάδοσης αξιών, προτρέποντάς τα να παραμείνουν κοντά σε θεσμούς που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Παράλληλα, εξήρε το ποιμαντικό και παιδαγωγικό έργο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. Γεωργίου.

«Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας αναγνωρίζει και στηρίζει το πολύτιμο έργο που προσφέρει η κατασκήνωση στη νεολαία της περιοχής», ανέφερε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Η «Κατασκήνωση στην πόλη» προσφέρει εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δράσεις, με στόχο την κοινωνική αλληλεπίδραση και την απόκτηση εμπειριών για τα παιδιά της Πιερίας. Η παρουσία της αντιπεριφερειάρχη επιβεβαιώνει την επικοινωνία ανάμεσα στην αυτοδιοίκηση και την τοπική Εκκλησία για την οργάνωση τέτοιων πρωτοβουλιών.

Χαρακτηριστικό Περιγραφή Φορέας Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος Υποστήριξη Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας Τοποθεσία Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Σβορώνος

Για τους κατοίκους της Κατερίνης και της ευρύτερης Πιερίας, η συνέχιση τέτοιων δράσεων σημαίνει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα οργανωμένων, ασφαλών επιλογών απασχόλησης για τα παιδιά κατά την περίοδο των καλοκαιρινών διακοπών. Η συνεργασία Περιφερειακής Ενότητας και Μητρόπολης αποτελεί παράδειγμα τοπικής συνέργειας που λειτουργεί προς όφελος των οικογενειών της περιοχής.