Οριοθετήθηκε φωτιά στον Κολινδρό — επιχείρηση με 32 πυροσβέστες, ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη

Η φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή του Κολινδρού τέθηκε υπό έλεγχο πριν από τις 14:00, μετά από εκτεταμένη επιχείρηση της Πυροσβεστικής με επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συνδρομή υδροφόρων του δήμου Πύδνας-Κολινδρού.

Άμεση κινητοποίηση και οριοθέτηση της πυρκαγιάς

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στην περιοχή του Κολινδρού Πιερίας, όταν η Πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 11:00 για πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση. Η φωτιά «οριοθετήθηκε» λίγο πριν τις 14:00, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για πλήρη έλεγχο και περιπολία.

Στο συμβάν κινητοποιήθηκαν συντονισμένα επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με στόχο την προστασία κατοικιών και την αποτροπή εξάπλωσης σε μεγαλύτερες εκτάσεις.

Δυνάμεις και μέσα στην επιχείρηση

Μέσο/Δύναμη Ποσότητα Πυροσβέστες 32 Ομάδες πεζοπόρων (2η ΕΜΟΔΕ) 2 Πυροσβεστικά οχήματα 11 Εναέρια μέσα 1 ελικόπτερο, 2 αεροσκάφη

Επιπλέον, οι υδροφόρες του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού συνεισέφεραν στις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας τα πεζοπόρα συνεργεία και τα οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τεχνολογία και διερεύνηση

Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθούσε συνεχώς την εξέλιξη της πυρκαγιάς με drone, παρέχοντας εικόνα τόσο σε οπτικό όσο και σε θερμικό φάσμα προς υποβοήθηση των επιχειρήσεων. Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να τηρούν μέτρα αυτοπροστασίας και να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις κοντά στην πληγείσα ζώνη όσο διαρκούν οι επιχειρήσεις.

Η φωτιά ξέσπασε το πρωί και οριοθετήθηκε πριν τις 14:00.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις καθώς και υδροφόρες του δήμου.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο έφτασε για να εξετάσει τα αίτια.

Οι κατοίκοι της ευρύτερης περιοχής καλούνται να παραμείνουν σε επιφυλακή, να ακολουθούν τις οδηγίες της Πυροσβεστικής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές σε περίπτωση νέας εστίας ή άλλου έκτακτου περιστατικού.

Πηγή: Αναφορές Πυροσβεστικής και τοπικών αρχών για περιστατικό στον Κολινδρό.