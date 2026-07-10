Αιμοδοσία στην Κατερίνη και εθελοντισμός: σημαντική απάντηση στις θερινές ανάγκες αίματος

Ο Δήμος Κατερίνης και το Παράρτημα Πιερίας της «Παναθηναϊκής» πραγματοποίησαν εθελοντικές αιμοδοσίες με υψηλή ανταπόκριση, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν νέες προκηρύξεις ιατρών για τα Κέντρα Υγείας Αιγινίου και Λιτοχώρου.

Μήνυμα αλληλεγγύης εν μέσω θερινής περιόδου

Δυνατό μήνυμα κοινωνικής προσφοράς και έμπρακτης αλληλεγγύης έστειλαν σήμερα στο κέντρο της Κατερίνης πολίτες και τοπικοί φορείς μέσω οργανωμένων αιμοδοσιών που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη. Η πρωινή εκδήλωση στον χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που συντόνισε ο Δήμος Κατερίνης, έθεσε στο επίκεντρο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε αίμα για το θερινό διάστημα.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 10η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε το Παράρτημα Πιερίας της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «Παναθηναϊκή», σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, στις 27/06/2026. Η συμμετοχή μελών και φίλων του συλλόγου περιγράφεται ως συγκινητική, στοιχείο που αναδεικνύει τη σταθερή παρουσία του εθελοντισμού στην περιοχή.

Δήμος Κατερίνης: τακτική αιμοδοσία στο Δημαρχείο, ιδιαίτερη έμφαση στις θερινές ανάγκες.

τακτική αιμοδοσία στο Δημαρχείο, ιδιαίτερη έμφαση στις θερινές ανάγκες. Παναθηναϊκή Πιερίας: 10η οργανωμένη αιμοδοσία στις 27/06/2026 με μεγάλη ανταπόκριση.

10η οργανωμένη αιμοδοσία στις 27/06/2026 με μεγάλη ανταπόκριση. Νοσοκομείο Κατερίνης: συνεργασία και υποδοχή αιμοδοτών μέσω του τμήματος Αιμοδοσίας.

Οι τοπικές πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται σε θεσμό που πραγματοποιείται συνήθως τον Ιανουάριο και τον Ιούλιο κάθε χρόνου, και αποσκοπούν τόσο στην κάλυψη άμεσων αναγκών όσο και στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας σχετικά με τη σημαντικότητα της τακτικής αιμοδοσίας.

“Η ενίσχυση των Κέντρων Υγείας με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό και η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση”

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι υπάρχει νέα προκήρυξη θέσεων ιατρών για τα Κέντρα Υγείας Αιγινίου και Λιτοχώρου, κίνηση που, αν ολοκληρωθεί με την κάλυψη των θέσεων, αναμένεται να βελτιώσει την πρόσβαση σε πρωτοβάθμια φροντίδα για κατοίκους της βόρειας και ορεινής Πιερίας.

Δράση Ημερομηνία / Περίοδος Υπεύθυνοι Αιμοδοσία Δήμου Κατερίνης Ιούλιος (θερινή αιμοδοσία) Δήμος Κατερίνης 10η Εθελοντική Αιμοδοσία 27/06/2026 Παράρτημα Πιερίας «Παναθηναϊκή» & Νοσοκομείο Κατερίνης Προκήρυξη ιατρών Σε εξέλιξη Κέντρα Υγείας Αιγινίου & Λιτοχώρου

Για τους κατοίκους της Πιερίας η αξία αυτών των κινητοποιήσεων είναι πολλαπλή: διασφαλίζουν αποθέματα αίματος για έκτακτες και τακτικές ανάγκες, ενισχύουν τη σύνδεση μεταξύ πολιτών και υπηρεσιών υγείας και υπενθυμίζουν τη λειτουργία δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας που χρειάζονται στελέχωση.

Πρακτικά, όσοι ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν μπορούν να ενημερώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου Κατερίνης και του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης για ώρες και απαιτούμενα δικαιολογητικά πριν τη μετάβαση στον χώρο αιμοδοσίας. Η συμμετοχή του κοινού παραμένει κρίσιμη, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, όταν οι ανάγκες σε αίμα συνήθως αυξάνονται λόγω τουριστικής κίνησης και ατυχημάτων.

Η συνέχεια στις προσπάθειες αυτές θα κριθεί από τη συνέπεια των φορέων στη διοργάνωση και την ανταπόκριση της τοπικής κοινωνίας, που μέχρι στιγμής αποδεικνύει ότι μπορεί να ανταποκριθεί όταν το ζητά η ανάγκη.