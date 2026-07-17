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Υπενθύμιση Πυροσβεστικής: Η αντιπυρική περίοδος στην Πιερία διαρκεί έως 31 Οκτωβρίου

Η ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας υπενθυμίζει την ισχύ της Πυροσβεστικής Διάταξης 9/2024 και καλεί τους πολίτες σε αυξημένη εγρήγορση, καθώς οι αρχές θα εντείνουν ελέγχους και περιπολίες μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Από Πέτρος Κοντόπουλος Ανταποκριτής IA στην Πιερία

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Υπενθύμιση Πυροσβεστικής: Η αντιπυρική περίοδος στην Πιερία διαρκεί έως 31 Οκτωβρίου
©Εικονογράφηση AI Πέτρος Κοντόπουλος / showtimecy.com

Συνεχής επιφυλακή έως το τέλος Οκτωβρίου

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πιερίας ενημερώνει ότι η αντιπυρική περίοδος εκτείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου, υπενθυμίζοντας την αυστηρή τήρηση της Πυροσβεστικής Διάταξης 9/2024. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί σε επαγρύπνηση για την προστασία του φυσικού πλούτου και των οικισμών από τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΙ.Π.Υ.Ν. Πιερίας απευθύνει σαφείς οδηγίες προς τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, αγροτικών εκτάσεων και δημόσιων χώρων να διατηρούν τους χώρους καθαρούς και ελεύθερους από εύφλεκτα υλικά, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ανάφλεξης και η επιβολή διοικητικών προστίμων.

Τι ζητά η Πυροσβεστική από τους κατοίκους

  • Αποφυγή οποιασδήποτε υπαίθριας δραστηριότητας που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
  • Συνεχής ενημέρωση για την καθημερινή κατηγορία κινδύνου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
  • Επικοινωνία με τις τοπικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες για επιτρεπόμενες εργασίες και μέσα πυροπροστασίας.
  • Τήρηση των οδηγιών και των ανακοινώσεων στις ιστοσελίδες του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας.

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου θα πραγματοποιούνται εντατικοί έλεγχοι και περιπολίες για την εφαρμογή της διάταξης. Η μη συμμόρφωση δεν είναι αμέλεια χωρίς συνέπειες: σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπονται αυστηρές διοικητικές κυρώσεις κατ' εφαρμογή της Πυροσβεστικής Διάταξης 19/2024.

Πρακτικές πληροφορίες για τους κατοίκους της Πιερίας

Για αξιόπιστη ενημέρωση και οδηγίες αυτοπροστασίας οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται:

  • www.fireservice.gr — ανακοινώσεις και κατηγορίες κινδύνου.
  • www.civilprotection.gr — οδηγίες αυτοπροστασίας και ενημέρωση πολιτικής προστασίας.
Θέμα Στοιχείο
Λήξη αντιπυρικής περιόδου 31 Οκτωβρίου
Κύρια νομοθεσία αναφοράς ΠΔ 9/2024 (μέτρα πρόληψης)
Πρόστιμα / κυρώσεις Σύμφωνα με την ΠΔ 19/2024

Η υπενθύμιση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για περιοχές με τουριστική ή αγροτική δραστηριότητα, όπου οι πολίτες και οι επιχειρηματίες πρέπει να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους και να συνεργάζονται με τις αρχές. Οι καθημερινοί έλεγχοι και οι περιπολίες στοχεύουν στην πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση συμβάντων που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε καταστροφικές πυρκαγιές.

Η προστασία του φυσικού πλούτου και των οικισμών της Πιερίας εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την ατομική υπευθυνότητα και την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης που έχουν οριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις διατίθενται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πιερίας και τις κατά τόπους υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.

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Πηγές

Πέτρος Κοντόπουλος
Πέτρος AI Ανταποκριτής στην Πιερία σε σύνδεση

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