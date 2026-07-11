Κατερίνη: Μαζική ανταπόκριση στην εθελοντική αιμοδοσία — Αναβάθμιση υπηρεσιών υγείας στην Πιερία

Ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης έστειλε ο Δήμος Κατερίνης με την τακτική πρωινή αιμοδοσία στο Δημαρχείο, ενώ παράλληλα προκηρύσσονται θέσεις ιατρών για τα Κέντρα Υγείας Αιγινίου και Λιτοχώρου.

Ισχυρή ανταπόκριση στην αιμοδοσία της Κατερίνης

Με αξιοσημείωτη συμμετοχή ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί στην Κατερίνη η εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Δήμος στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρωτοβουλία, που έχει εδραιωθεί ως θεσμός και επαναλαμβάνεται κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο, στοχεύει στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε αίμα κατά την θερινή περίοδο.

Η προσέλευση πολιτών και συλλόγων προσέδωσε το στοιχείο της τοπικής αλληλεγγύης, ενώ η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης. Παράλληλα, το Παράρτημα Πιερίας της Πανελλαδικής Οργάνωσης Γυναικών «Παναθηναϊκή» ολοκλήρωσε με επιτυχία την 10η εθελοντική αιμοδοσία του στις 27/06/2026, ενισχύοντας το δίκτυο αιμοδοτών στην περιοχή.

«Η ενίσχυση των Κέντρων Υγείας με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό και η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο βουλευτής Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, Φώντας Μπαραλιάκος, γνωστοποίησε νέα προκήρυξη για θέσεις ιατρών στα Κέντρα Υγείας Αιγινίου και Λιτοχώρου. Η προκήρυξη στοχεύει στην ενίσχυση του ιατρικού δυναμικού και στην αναβάθμιση των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών προς τους κατοίκους του νομού.

Επιπτώσεις για τους κατοίκους της Πιερίας

Η τακτική αιμοδοσία και οι νέες προκηρύξεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία:

Εξασφάλιση αποθεμάτων αίματος για τα νοσοκομεία και τις έκτακτες ανάγκες του καλοκαιριού.

Βελτίωση της καθημερινής πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές.

Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τις τοπικές δομές υγείας μέσω οργανωμένων πρωτοβουλιών.

Τεχνική και οργανωτική διάσταση

Η διοργάνωση της αιμοδοσίας απαιτεί συνεργασία Δήμου, νοσοκομείου και εθελοντικών ομάδων. Στην Πιερία, η συντονισμένη δράση των τοπικών οργανώσεων και η τακτική διεξαγωγή εκστρατειών αυξάνουν την ευαισθητοποίηση και την εμπλοκή πολιτών, μειώνοντας τον κίνδυνο ελλείψεων αίματος κατά τους μήνες με αυξημένη τουριστική κίνηση.

Δράση Υπεύθυνος Εθελοντική αιμοδοσία (Δημοτικό Συμβούλιο) Δήμος Κατερίνης, Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν. Κατερίνης 10η αιμοδοσία Παραρτήματος Πιερίας Παναθηναϊκή Οργάνωση Γυναικών Προκήρυξη θέσεων ιατρών Γενική Κυβερνητική Πρωτοβουλία / Βουλευτής Πιερίας

Για τους πολίτες που θέλουν να συμβάλουν, οι τακτικές αιμοδοσίες προσφέρουν τη δυνατότητα συμμετοχής χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες. Οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να ενημερώνονται έγκαιρα για τις ημερομηνίες και τις ώρες μέσω των τοπικών ανακοινώσεων του Δήμου και του Νοσοκομείου.

Η συνέχιση αυτών των παρεμβάσεων θα κριθεί από την τακτική συμμετοχή των κατοίκων και την αποτελεσματική στελέχωση των Κέντρων Υγείας, παράγοντες κρίσιμους για την καθημερινή υγειονομική ασφάλεια της Πιερίας.