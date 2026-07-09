Πρέβεζα: το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διατηρεί παρουσία και σχεδιάζει νέα φοιτητική εστία

Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανακοίνωσε σχέδια για εστία έως <strong>20</strong> κλινών και παρεμβάσεις για την ενίσχυση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της παρουσίας του ιδρύματος στην Πρέβεζα εν μέσω διαφωνιών για το πρώην Ξενία σε άλλες πόλεις της Ηπείρου.

Διατηρείται και ενισχύεται η πανεπιστημιακή παρουσία στην Πρέβεζα

Η πορεία της χρήσης του κτιρίου του πρώην Ξενία στην Ήπειρο έχει προκαλέσει διαφορετικές εξελίξεις στις παράκτιες πόλεις της περιφέρειας. Στην Πρέβεζα το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων φαίνεται ότι διατηρεί τη λειτουργία του και προχωρά σε συγκεκριμένα έργα ενίσχυσης της παρουσίας του, σύμφωνα με δηλώσεις της Πρυτάνη Άννας Μπατιστάτου.

Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο έχει στο πλάνο τη δημιουργία νέας φοιτητικής εστίας δυναμικότητας έως 20 κλινών και παρεμβάσεις για τη διατήρηση και ενίσχυση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Αυτές οι κινήσεις διαφέρουν από τα δεδομένα σε άλλες πόλεις της Ηπείρου, όπου καταγράφονται αποδυναμώσεις ή συζητήσεις περί αλλαγής χρήσης των ακινήτων.

«Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν έχει ακόμη παραδώσει τις εγκαταστάσεις του πρώην Ξενία, καθώς η παραχώρηση από την ΕΤΑΔ ισχύει έως το 2027»,

Η δήλωση της Πρυτάνη, που περιλαμβάνεται στις σχετικές ανακοινώσεις, υπογραμμίζει ότι οι συζητήσεις με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) συνεχίζονται και ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για παράδοση ή μεταφορά των εγκαταστάσεων. Η παραχώρηση από την ΕΤΑΔ λήγει το καλοκαίρι του 2027, στοιχείο που καθορίζει το χρονοδιάγραμμα των κινήσεων.

Οι τοπικές επιπτώσεις για την Πρέβεζα είναι πολλαπλές: η παρουσία φοιτητών υποστηρίζει επιχειρήσεις κατοικίας, εστίασης και υπηρεσιών· η διατήρηση και ενίσχυση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής διασφαλίζει ακαδημαϊκές επιλογές για νέους της περιοχής και προσελκύει ενδιαφέρον από οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν προγράμματα σπουδών κοντά στην πόλη.

Φοιτητική εστία: σχεδιαζόμενη δυναμικότητα έως 20 κλινών.

σχεδιαζόμενη δυναμικότητα έως κλινών. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: μέτρα για διατήρηση και ενίσχυση της λειτουργίας.

μέτρα για διατήρηση και ενίσχυση της λειτουργίας. Χρονικό ορόσημο: παραχώρηση κτιρίου από ΕΤΑΔ έως το καλοκαίρι του 2027.

Σε αντίθεση με την Ηγουμενίτσα, όπου υπάρχει αβεβαιότητα για τη μελλοντική παρουσία του Πανεπιστημίου και το ενδεχόμενο τουριστικής αξιοποίησης του πρώην Ξενία, στην Πρέβεζα η στάση των πανεπιστημιακών αρχών και οι ανακοινώσεις για έργα δείχνουν τάση σταθερότητας. Τοπικοί φορείς έχουν εκφράσει διαφορετικές απόψεις για το μακροπρόθεσμο όφελος: ορισμένοι θεωρούν ότι η μετατροπή σε τουριστική χρήση θα αναζωογονήσει το παραλιακό μέτωπο, ενώ άλλοι ζητούν διατήρηση μόνιμης εκπαιδευτικής παρουσίας.

Στοιχείο Κατάσταση Φοιτητική εστία Σχεδιασμός για έως 20 κλίνες Παραχώρηση κτιρίου (ΕΤΑΔ) Ισχύει έως 2027 Τμήμα Στόχος: διατήρηση & ενίσχυση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Για τους κατοίκους της Πρέβεζας, η εξέλιξη αυτή σημαίνει πιθανή αύξηση της φοιτητικής κίνησης και σταθερότητα σε ακαδημαϊκές υπηρεσίες που συνδέονται με την τοπική αγορά εργασίας. Οι αποφάσεις και οι διαπραγματεύσεις με την ΕΤΑΔ θα καθορίσουν το επόμενο στάδιο, ενώ το διάστημα έως το 2027 αποτελεί κρίσιμο ορίζοντα για τον σχεδιασμό της χρήσης του χώρου.