Παραδόθηκε το αναβαθμισμένο ΤΕΠ στο «Βουβάλειο»: νέος εξοπλισμός και υπερδιπλασιασμός χώρων

Ολοκληρώθηκε η ανακατασκευή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών στο ΓΝ–ΚΥ Καλύμνου «Βουβάλειο», με έργο χρηματοδοτημένο από το ΕΣΠΑ και στόχο τη βελτίωση της επείγουσας φροντίδας στο νησί.

Νέες υποδομές για τα επειγοντα στην Κάλυμνο

Παρουσία κυβερνητικών παραγόντων και τοπικών αρχών έγιναν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Καλύμνου «Βουβάλειο». Το έργο, που εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» του ΕΣΠΑ 2021–2027, έχει συνολική συμβατική αξία 847.407,14 ευρώ και αποσκοπεί στην αναβάθμιση της επείγουσας νοσοκομειακής φροντίδας για τους κατοίκους του νησιού.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει πλήρη ανακατασκευή και εκσυγχρονισμό του ΤΕΠ, συνολικής επιφάνειας περίπου 300 τ.μ., καθώς και ανακαινίσεις σε νοσηλευτικές μονάδες του Νοσοκομείου της Λέρου. Οι εργασίες βελτίωσαν τη λειτουργικότητα των χώρων, την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού και εμπλούτισαν τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

«Με το παρόν έργο εδώ δεν κάναμε μία απλή ανακαίνιση αλλά ανακατασκευάσαμε το τμήμα επειγόντων περιστατικών το υπερτριπλασιάσαμε σε μέγεθος, το εξοπλίσαμε με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και παρέχουμε πλέον ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες νοσηλείας στους ασθενείς», δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης επισημάνθηκε και θέμα στελέχωσης: από την πρόσφατη προκήρυξη για θέσεις στο νοσοκομείο καλύφθηκαν 4 από τις 7 θέσεις, στοιχείο που παρουσιάστηκε ως ένδειξη βελτίωσης στην προσέλκυση ιατρικού προσωπικού για τα νησιά.

Κόστος έργου: 847.407,14 ευρώ (ΕΣΠΑ «Νότιο Αιγαίο»)

847.407,14 ευρώ (ΕΣΠΑ «Νότιο Αιγαίο») Επιφάνεια ΤΕΠ: περίπου 300 τ.μ.

περίπου 300 τ.μ. Θέσεις ιατρικού προσωπικού: 4 καλυμμένες από 7 προκηρυχθείσες

Η αναβάθμιση του ΤΕΠ έχει άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των κατοίκων της Καλύμνου: μικρότερος χρόνος αναμονής σε επείγουσες καταστάσεις, βελτιωμένες συνθήκες νοσηλείας και αυξημένη ασφάλεια για το προσωπικό. Επίσης, ο εκσυγχρονισμός ενισχύει την ικανότητα του νοσοκομείου να διαχειρίζεται περιστατικά που απαιτούν σύγχρονο εξοπλισμό, μειώνοντας την ανάγκη για μεταφορές ασθενών σε άλλα νησιά ή στην ηπειρωτική χώρα.

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, βουλευτές της περιφέρειας και εκπρόσωποι της ομογένειας, γεγονός που υπογραμμίζει την κεντρική σημασία που αποδόθηκε στην ολοκλήρωση του έργου. Η χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ καταδεικνύει επίσης τη στοχευμένη πολιτική για ενίσχυση των υποδομών υγείας στα νησιά του Νότιου Αιγαίου.

Για τους κατοίκους της Καλύμνου η προτεραιότητα πλέον είναι η διασφάλιση της μόνιμης λειτουργίας και της επαρκούς στελέχωσης του ΤΕΠ, ώστε οι νέες υποδομές να αποδώσουν πλήρως. Η κάλυψη των υπόλοιπων θέσεων προσωπικού, η τακτική συντήρηση του εξοπλισμού και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της υπηρεσίας που θα προσφέρεται στο νησί.

Στοιχείο Πληροφορία Προϋπολογισμός 847.407,14 € Επιφάνεια ΤΕΠ ≈ 300 τ.μ. Θέσεις προκηρυχθείσες / καλυμμένες 7 / 4

Συνολικά, η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί σημαντική βελτίωση για την τοπική υγειονομική υποδομή της Καλύμνου. Οι επόμενες κινήσεις που θα απαιτηθούν από την τοπική διοίκηση και το Υπουργείο είναι η εξασφάλιση της πλήρους στελέχωσης, η αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων του ΤΕΠ και η διαρκής παρακολούθηση της λειτουργίας για να διατηρηθεί το επίπεδο φροντίδας που απαιτούν τα νησιωτικά δεδομένα.