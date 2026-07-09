Παραίτηση Σωκράτη Φάμελλου από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ: άμεση εκκίνηση διαδικασιών διαδοχής

Ο Σωκράτης Φάμελλος υπέβαλε την παραίτησή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος πολιτικό μήνυμα ενότητας και καταγγέλλοντας εσωκομματικές διχαστικές τάσεις. Ανοίγει κύκλος ανασχηματισμού των οργάνων και συζήτηση για την στρατηγική του προοδευτικού χώρου.

Σε μία εξέλιξη που ανατρέπει άμεσα το εσωκομματικό σκηνικό στον προοδευτικό χώρο, ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε την παραίτησή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Η απόφαση επιβεβαιώνει τις φήμες που κυκλοφορούσαν από το πρωί και, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, έρχεται στο πλαίσιο έντονης πίεσης και αμφισβήτησης στο εσωτερικό του κόμματος.

Το πολιτικό σήμα και οι αιχμές για εσωτερικές συγκρούσεις

Στο μήνυμά του ο κ. Φάμελλος αιτιολόγησε την παραίτηση ως αποστολή ενός σαφούς πολιτικού μηνύματος: την ανάγκη ενότητας του προοδευτικού χώρου και την αποτροπή περαιτέρω διχασμού. Συγκεκριμένα τόνισε ότι «έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα, προς όλες τις κατευθύνσεις» και κάλεσε όλα τα στελέχη να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ώστε «ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η Αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η Δεξιά, για το συμφέρον του λαού».

«Η παραίτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα, προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η Αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει η Δεξιά, για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό.»

Το περιβάλλον της Κουμουνδούρου περιγράφεται ως πολωμένο, με την παραίτηση να αποδίδεται σε συνδυασμό εσωτερικών πιέσεων. Η δημοσιογραφική κάλυψη αναφέρει ότι στις τάσεις αμφισβήτησης περιλαμβάνονται πρόσωπα όπως ο Παύλος Πολάκης και μία νέα συμμαχία με τη συμμετοχή στελεχών που συνδέονται με τους Παππά και Δούρου. Αυτό το ετερόκλητο μέτωπο φαίνεται πως επέτεινε τον πολιτικό κλονισμό εντός του κόμματος.

Αναμενόμενα επόμενα βήματα και επιπτώσεις για τα όργανα

Με την παραίτηση του προέδρου ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες διαδοχής και ανασύνθεσης των κομματικών μηχανισμών. Πηγές αναφέρουν ότι η Κεντρική Επιτροπή τίθεται «στον αέρα», καθώς οι εσωτερικές ισορροπίες αναζητούνται εκ νέου. Η ανασυγκρότηση των οργάνων και ο ορισμός μεταβατικής διοίκησης ή προκήρυξη συνεδρίου για εκλογή νέας ηγεσίας αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των επόμενων ημερών.

Άμεση έναρξη διαδικασιών διαδοχής στην ηγεσία.

διαδικασιών διαδοχής στην ηγεσία. Αναταράξεις στην Κεντρική Επιτροπή και στα όργανα του κόμματος.

στην Κεντρική Επιτροπή και στα όργανα του κόμματος. Προκλήσεις για τη στρατηγική ενότητας του προοδευτικού χώρου.

Η παραίτηση αποκτά εθνική διάσταση καθώς αφορά την ικανότητα της αντιπολίτευσης να συγκροτήσει ενωτική στρατηγική απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Η δημόσια τοποθέτηση του κ. Φάμελλου υπογραμμίζει την επιδίωξή του να αποφευχθεί ο διχασμός, ενώ αφήνει ανοικτό το πεδίο για εσωτερική συζήτηση σχετικά με την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει το κόμμα.

Σημείο Στοιχείο από το μήνυμα Κύριος λόγος Πολιτικό μήνυμα ενότητας, αποτροπή διχασμού Αναφορές Πίεση και αμφισβήτηση από εσωτερικές τάσεις (π.χ. Παύλος Πολάκης, συμμαχία με Παππά και Δούρου) Επόμενα βήματα Διαδικασίες για διαδοχή, ανασυγκρότηση οργάνων

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι αυτή ενός κόμματος σε κρίσιμη φάση εσωτερικής αναπροσαρμογής, όπου οι αποφάσεις των επόμενων εβδομάδων θα καθορίσουν όχι μόνο την εσωτερική συνοχή αλλά και τη δυνατότητα του προοδευτικού χώρου να διαπραγματευτεί συμμαχίες και στρατηγικές απέναντι στη Δεξιά. Οι πολιτικές δυνάμεις και οι πολίτες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, καθώς οι αλλαγές στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να επιφέρουν αλυσιδωτές επιδράσεις στην ευρύτερη πολιτική σκηνή.

Η διαδικασία διαδοχής και οι αποφάσεις των κομματικών οργάνων θα είναι καθοριστικές για το αν το κόμμα θα πετύχει την ενότητα που επικαλείται ο απελθών πρόεδρος ή αν θα ενταθεί ο κατακερματισμός των εσωτερικών τάσεων. Η επόμενη φάση θα απαιτήσει σαφή πολιτικά σήματα και συλλογικές αποφάσεις από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα που θέτει η παραίτηση όσον αφορά το μέλλον της προοδευτικής συγκρότησης στην Ελλάδα.