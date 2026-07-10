Περικοπές δρομολογίων στο Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων: ποιοι πλήττονται και πώς θα κινούνται πλέον οι δημότες

Το Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων αναπροσαρμόζει γραμμές και ωράρια λόγω αυξημένου κόστους και χαμηλής πληρότητας. Οι αλλαγές επηρεάζουν κυρίως χωριά, ηλικιωμένους και εργαζόμενους που εξαρτώνται από τα λεωφορεία.

Αιτία των περικοπών και βασικά μεγέθη

Το Αστικό ΚΤΕΛ Τρικάλων προχώρησε σε μειώσεις δρομολογίων και αναπροσαρμογές ωραρίων, επικαλούμενο την αύξηση των λειτουργικών εξόδων και την ελλιπή επιβατική κίνηση σε αρκετές γραμμές. Ο πρόεδρος των Αστικών και Υπεραστικών ΚΤΕΛ, Σωτήρης Βησσαράκος, μετέφερε ότι το κόμιστρο δεν έχει αλλάξει, ενώ οι δαπάνες έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Σημειώνεται ειδικά το κόστος καυσίμων: το Αστικό ΚΤΕΛ χρειάζεται περίπου 16.000 ευρώ την εβδομάδα μόνο για να τροφοδοτήσει τα λεωφορεία. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, για να είναι οικονομικά βιώσιμο ένα δρομολόγιο απαιτείται μέση πληρότητα περίπου 10 έως 12 επιβατών. Όταν η επιβίβαση είναι σημαντικά χαμηλότερη, τα δρομολόγια δεν καλύπτουν τα έξοδα λειτουργίας.

Ποιοι επηρεάζονται στην πράξη

Οι αλλαγές έχουν κοινωνικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των κατοίκων. Ειδικότερα κινδύνους αντιμετωπίζουν:

κάτοικοι των χωριών με μηδενική ή περιορισμένη δυνατότητα ιδιωτικής μετακίνησης,

ηλικιωμένοι που βασίζονται στη δημόσια συγκοινωνία για υπηρεσίες υγείας και προμήθειες,

εργαζόμενοι με συγκεκριμένα ωράρια που χρειάζονται αξιόπιστες συνδέσεις με την πόλη.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρθηκε η γραμμή προς τη Φήκη, όπου παλαιότερα πραγματοποιούνταν έως και 11 δρομολόγια την ημέρα, με δρομολόγια που συχνά κινούνταν σχεδόν άδεια.

Προσαρμογές και προτάσεις του ΚΤΕΛ

Ο πρόεδρος τόνισε ότι γίνονται προσπάθειες να προσαρμοστούν κάποια ωράρια ώστε να εξυπηρετούνται εργαζόμενοι, ενώ για γραμμές με μικρή ζήτηση το ΚΤΕΛ θέτει το ερώτημα της οικονομικής στήριξης από την Πολιτεία ή τους τοπικούς δήμους.

«Κατανοούμε τις διαμαρτυρίες, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και το κόστος λειτουργίας»

Η πρόταση για επιχορήγηση ή συμμετοχή στην κάλυψη του κόστους από δημόσιους φορείς εμφανίζεται ως αναγκαία λύση ώστε να διατηρηθούν κάποιες γραμμές που έχουν καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα αλλά δεν είναι αυτοχρηματοδοτούμενες.

Εναλλακτικές κινήσεις και τοπικές ανάγκες

Στο υπεραστικό δίκτυο παρατηρείται περιορισμένη κίνηση προς τα ορεινά χωριά, ενώ υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση στις πεδινές περιοχές. Μικρότερα λεωφορεία εξυπηρετούν προορισμούς όπως το Ζάρκο και η Κρήνη, ενώ αυξημένα θερινά δρομολόγια υπάρχουν προς Νέους Πόρους και Πλαταμώνα, με περισσότερες αναχωρήσεις τα Σαββατοκύριακα. Θετική εξέλιξη αποτελεί η έναρξη τακτικών δρομολογίων προς Αιδηψό.

Καθώς οι ώρες και η συχνότητα προσαρμόζονται στη ζήτηση, οι πολίτες που σχεδιάζουν μετακινήσεις πρέπει να ελέγχουν το ενημερωμένο πρόγραμμα πριν από κάθε αναχώρηση.

Τι μπορούν να περιμένουν οι δημότες

Η τρέχουσα κατάσταση υποδεικνύει δύο βασικά μονοπάτια: είτε η περαιτέρω προσαρμογή της προσφοράς στις ρεαλιστικές ανάγκες των επιβατών, είτε η εξεύρεση χρηματοδότησης για τη διατήρηση κοινωνικά κρίσιμων δρομολογίων. Σε κάθε περίπτωση, οι κάτοικοι των ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του ΚΤΕΛ και των δήμων για να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους.

Στοιχείο Αναφορά Εβδομαδιαίο κόστος καυσίμων ~16.000 € Απαιτούμενη μέση πληρότητα για βιωσιμότητα 10–12 επιβάτες Παράδειγμα προβληματικής γραμμής Φήκη — έως 11 δρομολόγια/ημέρα παλαιότερα

Η τοπική κοινωνία αναζητά λύσεις που θα εξασφαλίζουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τη λειτουργία των παρόχων μεταφορών. Η συνεργασία ΚΤΕΛ, δήμων και πολιτείας αναδεικνύεται κρίσιμη για τη διασφάλιση αξιόπιστων συγκοινωνιών στην περιοχή.