Πέτη Πέρκα: Το νομοσχέδιο για τους καταναλωτές δεν αντιμετωπίζει την ανισορροπία ισχύος

Στην Ολομέλεια της Βουλής η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς άσκησε κριτική στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, χαρακτηρίζοντάς το ελλιπές και «εκπρόθεσμο» ως προς την ουσιαστική προστασία των καταναλωτών.

Στην Ολομέλεια της Βουλής η βουλεύτρια Φλώρινας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, τοποθετήθηκε επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών, επικεντρώνοντας την κριτική της στην περιορισμένη εμβέλεια των ρυθμίσεων και στην απουσία πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση των πιο ουσιαστικών προβλημάτων που βιώνουν τα νοικοκυριά.

Κύριοι άξονες της κριτικής

Η Πέτη Πέρκα υποστήριξε ότι το νομοσχέδιο, παρά την επίκληση ευρωπαϊκών οδηγιών, δεν στοχεύει στην ουσιαστική ανακούφιση των καταναλωτών και το χαρακτήρισε καθυστερημένο. Σημείωσε δε ότι η παρούσα ρύθμιση «περιορίζεται σε μια εκπρόθεσμη και τυπική ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών», χωρίς να αντιμετωπίζει την «τεράστια ανισορροπία ισχύος» ανάμεσα στα νοικοκυριά από τη μια πλευρά και στις τράπεζες, τα funds και τις μεγάλες επιχειρήσεις από την άλλη.

«Σε μια κοινωνία εξαντλημένη από την ακρίβεια του ιδιωτικού χρέους και τη συμπίεση του εισοδήματος, η κυβέρνηση μεταφέρει ξανά την ευθύνη στον πολίτη.»

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προσφέρει «περισσότερα έντυπα, περισσότερες πληροφορίες και ένα κουμπί υπαναχώρησης», αντί για μέτρα που να αντιμετωπίζουν σε βάθος τις στρεβλώσεις της αγοράς.

Πολιτικό πλαίσιο και εντάσεις

Στην αρχική της παρέμβαση η βουλεύτρια σχολίασε επίσης δηλώσεις του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη, για την επέτειο του δημοψηφίσματος, παρατηρώντας πολιτικές ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας για την οικονομική κατάρρευση της χώρας — μια αναφορά που συνέδεσε με γενικότερη κριτική για την κατάσταση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Αρχικό επιχείρημα: Το νομοσχέδιο δεν επιτυγχάνει ουσιαστική προστασία καταναλωτών.

Το νομοσχέδιο δεν επιτυγχάνει ουσιαστική προστασία καταναλωτών. Δεύτερο σημείο: Έλλειψη μέτρων σύγκρουσης με καρτέλ και ελέγχου τραπεζικής συμπεριφοράς.

Έλλειψη μέτρων σύγκρουσης με καρτέλ και ελέγχου τραπεζικής συμπεριφοράς. Κοινωνική διάσταση: Μεταφορά ευθύνης στον πολίτη σε περίοδο ακρίβειας και αυξημένου ιδιωτικού χρέους.

Σύγκριση δηλώσεων και πραγματικότητας

Η βουλεύτρια υπενθύμισε ότι το νομοσχέδιο έρχεται «καθυστερημένα» και κατήγγειλε ότι λειτουργεί περισσότερο ως επικοινωνιακή απάντηση σε προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις παρά ως εργαλείο ουσιαστικής αναμόρφωσης της αγοράς. Επίσης συνέδεσε την επίμαχη ρύθμιση με πρόσφατο νομοθέτημα του υπουργείου Εργασίας, σχολιάζοντας με αιχμή ότι μετά τον «ενημερωμένο εργαζόμενο» ακολουθεί ο «ενημερωμένος καταναλωτής», χωρίς όμως να μεταβάλλονται οι δομικές ανισότητες.

Στοιχείο Θέση Πέτης Πέρκα Χρονική καταλληλότητα του νομοσχεδίου Καθυστερημένο, εκπρόθεσμο Εμβέλεια προτεινόμενων μέτρων Περιορισμένη, τυπική ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών Αντιμετώπιση δομικών προβλημάτων Ανεπαρκής — δεν θίγει καρτέλ, τραπεζική ασυδοσία, funds

Η παρέμβαση της Πέτης Πέρκα αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη πολιτική αντιπαράθεση για τον ρόλο του κράτους στην προστασία της αγοραστικής δύναμης των πολιτών και την ανάγκη για μέτρα που θα αναδιατάσσουν την ισορροπία δύναμης στην αγορά, αντί για ρυθμίσεις που περιορίζονται σε τεχνικά συμμορφωτικά βήματα.

Το ζήτημα παραμένει κεντρικό για τη νομοθετική διαδικασία: από τη μια πλευρά η κυβέρνηση παρουσιάζει ρυθμίσεις συμμόρφωσης με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, και από την άλλη κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν παρεμβάσεις που θα θίξουν μεγαλύτερα οικονομικά συμφέροντα και θα ενισχύσουν ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.