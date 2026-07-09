Πιλοτική αποστολή χειρουργικής ομάδας στη Κάλυμνο: 20 αρθροπλαστικές στις 17 Αυγούστου

Η Κάλυμνος θα υποδεχθεί στις 17 Αυγούστου χειρουργική ομάδα από το νοσοκομείο Ρόδου για την πραγματοποίηση 20 επεμβάσεων ολικής αρθροπλαστικής ισχίου και γόνατος σε ασθενείς της λίστας αναμονής. Η πρωτοβουλία παρουσιάζεται ως πιλοτικό πρόγραμμα του ΕΣΥ με στόχο την πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές.

Τοπική αντιμετώπιση της αναμονής για αρθροπλαστικές

Στις 17 Αυγούστου 2026 μια χειρουργική ομάδα του νοσοκομείου της Ρόδου, υπό τη διεύθυνση του αρχίατρου Μιχάλη Σοκορέλου, θα βρεθεί στην Κάλυμνο για να πραγματοποιήσει συνολικά 20 επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής ισχίου και γόνατος σε ασθενείς που βρίσκονται στη λίστα αναμονής της ορθοπεδικής κλινικής του νοσοκομείου Ρόδου. Η κίνηση αυτή περιγράφεται ως πιλοτική δράση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) με στόχο τη μείωση της ταλαιπωρίας των κατοίκων των νησιών.

Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε με σημεία αναφοράς την ανάγκη να φτάνουν οι υπηρεσίες στους ασθενείς και όχι το αντίστροφο. Όπως επισημάνθηκε, η δράση θα βοηθήσει ασθενείς που αλλιώς θα αντιμετώπιζαν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αναμονής ή προβλήματα μετακίνησης εκτός νησιού.

Ημερομηνία: 17/08/2026

17/08/2026 Αριθμός επεμβάσεων: 20 ολικές αρθροπλαστικές (ισχίου και γόνατος)

20 ολικές αρθροπλαστικές (ισχίου και γόνατος) Προέλευση ομάδας: Νοσοκομείο Ρόδου (οδηγεί ο Μ. Σοκορέλος)

Νοσοκομείο Ρόδου (οδηγεί ο Μ. Σοκορέλος) Ομάδα στόχου: ασθενείς εγγεγραμμένοι στη λίστα αναμονής της ορθοπεδικής κλινικής Ρόδου

«Ο στόχος είναι να πηγαίνουμε εμείς στις περιοχές που έχουν ανάγκη. Δεν θα ταλαιπωρούμε τον κόσμο»

Η δράση εντάσσεται, σύμφωνα με αναφορές, σε ευρύτερο σχέδιο που προβλέπει την αποστολή ιατρικών ομάδων όπου υπάρχει ανάγκη, με προοπτική εξέλιξης σε ευρύτερη κλίμακα από τον Σεπτέμβριο και μετά. Σχετική υποστήριξη αναμένεται από την ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης του ΕΣΥ, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία την 1η Αυγούστου και επιτρέπει την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο στοιχείων όπως το προσωπικό, οι κενές κλίνες και οι λίστες αναμονής.

Για την τοπική κοινότητα της Καλύμνου η πρωτοβουλία έχει πρακτικές συνέπειες: μείωση του κόστους και της δυσκολίας μετακίνησης σε άλλα νησιά ή στην ηπειρωτική χώρα, λιγότερες ημέρες αποχής από εργασία για ασθενείς και συνοδούς, καθώς και ταχύτερη πρόσβαση σε εξειδικευμένες επεμβάσεις. Η δυνατότητα πραγματοποίησης τέτοιων χειρουργείων στο νησί είχε ήδη αποτελέσει θέμα στο παρελθόν, όταν ανακαινίστηκαν οι χώροι των χειρουργείων το 2023, γεγονός που διευκόλυνε αντίστοιχες παρεμβάσεις.

Σημειώνεται ότι η ομάδα του νοσοκομείου Ρόδου διαθέτει κέντρο ολικών αρθροπλαστικών, το οποίο καλύπτει τα Δωδεκάνησα. Η έλευση της στο νησί θεωρείται απαραίτητη για ασθενείς που διαφορετικά θα υποχρεώνονταν σε μεγαλύτερες αναμονές ή σε συχνές μετακινήσεις. Το πείραμα στην Κάλυμνο θα αξιολογηθεί για το κατά πόσο μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές, με βάση και τα στοιχεία που θα δώσει η νέα ψηφιακή διαχείριση του ΕΣΥ.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία επέμβασης 17/08/2026 Αριθμός επεμβάσεων 20 Ομάδα Χειρουργική ομάδα ορθοπεδικής κλινικής νοσοκομείου Ρόδου

Για τους κατοίκους της Καλύμνου που είναι στην αναμονή για αρθροπλαστική, η ημερομηνία και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας (προετοιμασία, εισαγωγές, μετεγχειρητική παρακολούθηση) θα πρέπει να διευκρινιστούν άμεσα από το νοσοκομείο και την τοπική διοίκηση υγείας. Η επιτυχία της πιλοτικής αυτής παρέμβασης αναμένεται να κριθεί τόσο από την κλινική έκβαση των ασθενών όσο και από τη διαχειριστική ικανότητα του συστήματος να οργανώσει μετακινήσεις και πόρους εκτός κεντρικών νοσοκομείων.