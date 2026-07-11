Προετοιμασία για τα εγκαίνια του Ε65: επίσκεψη του Υπ. Υποδομών στην Καλαμπάκα

Πριν από τα εγκαίνια του αυτοκινητοδρόμου Ε65 ο Χρίστος Δήμας θα επισκεφθεί την Καλαμπάκα για επιτόπια αυτοψία σε έργα αποκατάστασης και παρεμβάσεις που έχουν προτεραιότητα για τον Δήμο Μετεώρων.

Έλεγχος έργων και αποκαταστάσεων πριν από τα εγκαίνια του Ε65

Πριν τα επίσημα εγκαίνια του Ε65, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, θα επισκεφθεί την Καλαμπάκα και τη γύρω περιοχή του Δήμου Μετεώρων για επιτόπια αυτοψία. Η επίσκεψη οριστικοποιήθηκε μετά από συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ του υπουργού και του δημάρχου Μετεώρων, Λευτέρη Αβραμόπουλου, στην οποία παρευρέθηκε και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Κατά την παραμονή του στην περιοχή ο κ. Δήμας θα επιθεωρήσει τα έργα που πραγματοποιούνται για την αποκατάσταση των ζημιών από την κακοκαιρία «Daniel», καθώς και τις παρεμβάσεις που έχει θέσει ως προτεραιότητα η δημοτική αρχή. Η επίσκεψη θεωρείται καθοριστική για την επιτόπια αξιολόγηση και την επιτάχυνση των απαραίτητων παρεμβάσεων που αφορούν την ασφάλεια και την καθημερινότητα των κατοίκων.

«Η επίσκεψη του Υπουργού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα δώσει την ευκαιρία για επιτόπια αξιολόγηση των έργων».

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων που θα εξεταστούν βρίσκονται συγκεκριμένα έργα που αφορούν την κίνηση και την πρόσβαση των πολιτών, καθώς και την συντήρηση του τοπικού οδικού δικτύου.

Δημιουργία ασφαλούς πρόσβασης για πεζούς και ποδηλάτες από τη νέα γέφυρα Διάβας προς την Καλαμπάκα.

Προμήθεια 26 φορτίων σκυροδέματος για τσιμεντοστρώσεις σε κοινότητες του Δήμου Μετεώρων.

για τσιμεντοστρώσεις σε κοινότητες του Δήμου Μετεώρων. Ασφαλτόστρωση στον χώρο του Δημοτικού Σταδίου Καλαμπάκας.

Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο των οικισμών Διάβας και Κρύας Βρύσης.

Η δημοτική αρχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, διατηρεί σταθερή συνεργασία με τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη με στόχο την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων και την επιτάχυνση των παρεμβάσεων. Η αυτοψία του Υπουργού μαζί με τον δήμαρχο αναμένεται να προσφέρει σαφή εικόνα για την πρόοδο των έργων και για τυχόν επιπλέον ανάγκες ή προσαρμογές στο σχεδιασμό.

Παρέμβαση Έμφαση Πρόσβαση πεζών/ποδηλάτων (γέφυρα Διάβας) Ασφάλεια και συνδεσιμότητα 26 φορτία σκυροδέματος Τσιμεντοστρώσεις σε τοπικές κοινότητες Ασφαλτόστρωση Δημοτικού Σταδίου Πρόσβαση και υποδομές αθλητισμού Ασφαλτοστρώσεις Διάβας & Κρύας Βρύσης Τοπικό οδικό δίκτυο

Για τους κατοίκους της Καλαμπάκας και των γειτονικών κοινοτήτων οι ανακοινωμένες εργασίες αφορούν άμεσα ζητήματα καθημερινής μετακίνησης, ασφάλειας πεζών και βελτίωσης προσιτών χώρων όπως το Δημοτικό Στάδιο. Η επιτόπια αξιολόγηση από την κεντρική κυβέρνηση μπορεί να επιταχύνει την υλοποίηση ή την ανακατανομή πόρων όπου διαπιστωθούν ανάγκες.

Ο δήμαρχος Λευτέρης Αβραμόπουλος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνεχίζει να προωθεί μεθοδικά τα απαραίτητα έργα, επιδιώκοντας χρηματοδοτήσεις και στενή συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία ώστε οι παρεμβάσεις να ολοκληρωθούν ταχύτερα και με ασφάλεια για τους πολίτες.