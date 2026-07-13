Προφυλακίστηκε γυναίκα για την άγρια κακοποίηση 55χρονης στην Αγία Τριάδα

Προσωρινή κράτηση για 42χρονη μετά τον εντοπισμό 11 βίντεο που δείχνουν σοβαρά περιστατικά βίας σε βάρος 55χρονης στο Ηράκλειο. Οι αρχές ερευνούν και τον ρόλο τρίτου άνδρα.

Αστυνομική έρευνα και δικαστική απόφαση

Προφυλακιστέα κρίθηκε η 42χρονη γυναίκα από τη Ρουμανία η οποία κατηγορείται για την ενδεχόμενη συστηματική κακοποίηση μίας 55χρονης σε κατοικία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στο Ηράκλειο. Η απόφαση ελήφθη μετά την απολογία της ενώπιον της ανακρίτριας και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν στο ψηφιακό υλικό της 42χρονης συνολικά 11 βίντεο που παρουσιάζουν εικόνες σκληρής βίας. Στο οπτικοακουστικό υλικό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, εμφανίζονται χτυπήματα με ρόπαλο στο κεφάλι της 55χρονης και χρήση μπαλτά για την κοπή των μαλλιών της, ενώ ακούγονται απειλές και ύβρεις.

Τι διατάχθηκε και τι εξετάζουν οι Αρχές

Στο πλαίσιο της έρευνας κατασχέθηκαν αντικείμενα που εκτιμάται ότι σχετίζονται με τα περιστατικά. Παράλληλα, οι αστυνομικοί διερευνούν τον πιθανό ρόλο ενός 60χρονου άνδρα, ιδιοκτήτη της οικίας όπου, κατά την έρευνα, φέρεται να σημειώθηκαν τα περιστατικά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τυχαία, όταν οι αρχές εντόπισαν τα βίντεο κατά τη διάρκεια διερεύνησης διαφορετικού περιστατικού.

Ηλικίες : θύμα 55 ετών, κατηγορούμενη 42 ετών, εξεταζόμενος 60 ετών.

: θύμα 55 ετών, κατηγορούμενη 42 ετών, εξεταζόμενος 60 ετών. Ποσότητα ψηφιακού υλικού : 11 βίντεο με ιδιαίτερα βίαιο περιεχόμενο.

: 11 βίντεο με ιδιαίτερα βίαιο περιεχόμενο. Ενέργειες αρχών: κατάσχεση αντικειμένων, ανεύρεση θύματος, προανακριτική εξέταση και προφυλάκιση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ και ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι οι πράξεις φέρονται να διαδραματίζονταν για μεγάλο χρονικό διάστημα και ενδέχεται να είχαν χαρακτήρα συστηματικής κακοποίησης.

Τοπικές συνέπειες και επόμενα βήματα

Η δικαστική εξέλιξη —η προσωρινή κράτηση της 42χρονης— σηματοδοτεί την έναρξη του κύκλου της κύριας ανάκρισης και της πιθανής παραπομπής σε δίκη. Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση των περιστατικών, ενώ εξετάζονται περαιτέρω ψηφιακά και αντικειμενικά στοιχεία. Οι υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης και δικαιωμάτων είναι πιθανό να κληθούν να παράσχουν βοήθεια στη φερόμενη ως θύμα.

Στοιχείο Πληροφορία Κατηγορούμενη 42ετών, υπήκοος Ρουμανίας Υποτιθέμενο θύμα 55 ετών Βίντεο 11 τεκμήρια με βίαιο περιεχόμενο Εξεταζόμενος τρίτος 60 ετών, ιδιοκτήτης κατοικίας

Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να εμπιστευτούν τις αρμόδιες Αρχές για τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την προστασία ευάλωτων προσώπων. Οποιοσδήποτε διαθέτει πληροφορίες σχετικές με την υπόθεση καλείται να επικοινωνήσει με την τοπική αστυνομία, ώστε να συνεισφέρει στη διερεύνηση.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από την Ασφάλεια Ηρακλείου και αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις καθώς προχωρούν οι ανακριτικές ενέργειες.