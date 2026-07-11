Προσφυγή της Περιφέρειας στο ΣτΕ για την ΑΕΠΟ που επιτρέπει καύση απορριμμάτων στην ΑΓΕΤ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενάντια στην ΑΕΠΟ που αφορά την ΑΓΕΤ, με το ζήτημα να προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία του Βόλου.

Περιφέρεια Θεσσαλίας προσφεύγει στο ΣτΕ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατέθεσε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας αμφισβητώντας την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που σχετίζεται με την καύση απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις της ΑΓΕΤ στον Βόλο. Η κίνηση αυτή αντανακλά την ανησυχία της τοπικής αυτοδιοίκησης για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της περιοχής.

Το θέμα έχει προκαλέσει ευρεία κινητοποίηση στην πόλη, ενώ φορείς και πολίτες εκφράζουν δημόσια την αντίθεσή τους στην πιθανότητα καύσης απορριμμάτων σε μονάδα παραγωγής τσιμέντου εντός του αστικού ιστού.

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Η παραπάνω δήλωση, που κυκλοφορεί στον τοπικό Τύπο, αντικατοπτρίζει το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα γύρω από το ζήτημα. Πέρα από τις πολιτικές διαστάσεις, οι βασικές ανησυχίες των κατοίκων επικεντρώνονται στην ποιότητα του αέρα, στην πιθανή έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες και στις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή και την τοπική οικονομία.

Τοπικές συνέπειες και πρακτικά ζητήματα

Για τους κατοίκους της Μαγνησίας η υπόθεση έχει άμεσα και μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα:

Υγεία: αυξημένη εγρήγορση σχετικά με την ποιότητα του αέρα και πιθανές επιπτώσεις σε ευπαθείς ομάδες.

αυξημένη εγρήγορση σχετικά με την ποιότητα του αέρα και πιθανές επιπτώσεις σε ευπαθείς ομάδες. Περιβάλλον: ανησυχίες για ρυπαντές που μπορούν να προκύψουν από την καύση μη συμβατικών καυσίμων.

ανησυχίες για ρυπαντές που μπορούν να προκύψουν από την καύση μη συμβατικών καυσίμων. Τοπική οικονομία: πιθανή αρνητική επίδραση στον τουρισμό και στη γενικότερη εικόνα της περιοχής.

Η νομική διαδικασία στο ΣτΕ αναμένεται να καθορίσει χρονικούς ορίζοντες και ενδεχόμενα περιοριστικά μέτρα. Μέχρι τότε, φορείς της περιοχής οργανώνουν ενημερώσεις και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, ενώ ζητούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες αυστηρούς ελέγχους και διαφάνεια στις αποφάσεις που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Οι κάτοικοι του Βόλου και των κοντινών περιοχών καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της Περιφέρειας και των τοπικών αρχών. Στα πρακτικά βήματα που συνιστώνται περιλαμβάνονται:

Ενημέρωση για τις δημόσιες διαβουλεύσεις και τις δικαστικές εξελίξεις.

Συμμετοχή σε τοπικές πρωτοβουλίες ενημέρωσης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Αίτηση για μέτρηση της ποιότητας αέρα από τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση έντονης ανησυχίας.

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Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και η τελική απόφαση του ΣτΕ θα κρίνει αν οι όροι λειτουργίας της ΑΓΕΤ μπορούν να περιλαμβάνουν την καύση αποβλήτων και υπό ποιους περιορισμούς. Για την τοπική κοινωνία, η έκβαση θα επηρεάσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πόλης και την καθημερινή ποιότητα ζωής.

Σημείωση: Η εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας και οι επίσημες ανακοινώσεις από την Περιφέρεια και τους εμπλεκόμενους φορείς θα παρακολουθούνται στενά και θα μεταδίδονται στους πολίτες.