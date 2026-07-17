Πέντε σχολεία στη Μαγνησία ανακαινίζονται και παραδίδονται τον Σεπτέμβριο

Στη β' φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» εντάσσονται πέντε σχολικές μονάδες της Μαγνησίας. Οι εργασίες ολοκληρώνονται το καλοκαίρι ώστε τα κτίρια να παραδοθούν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Πρόγραμμα ανακαινίσεων φέρνει αναβαθμίσεις σε πέντε σχολεία της Μαγνησίας

Στο πλαίσιο της β' φάσης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», που χρηματοδοτείται από την πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης ελληνικών τραπεζών, πέντε σχολικές μονάδες της Μαγνησίας εντάχθηκαν στον κατάλογο των προς ανακαίνιση σχολείων. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο καλοκαίρι, ώστε τα κτίρια να είναι έτοιμα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος ευρύτερης χορηγίας συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ για την β' φάση, σε συνέχεια μιας συνολικής δράσης 400 εκατ. ευρώ που αφορά παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Στη Θεσσαλία, συνολικά 15 σχολεία εντάσσονται στη β' φάση, εκ των οποίων πέντε βρίσκονται στη Μαγνησία.

Ανακαινίσεις προβλέπονται για το σύνολο των εγκαταστάσεων, με εργασίες που εκτελούνται κατά τους θερινούς μήνες.

Οι επιλογές των σχολείων έγιναν από τα συναρμόδια υπουργεία σε συνεργασία με τους Δήμους.

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση των υποδομών για πάνω από 150.000 μαθητές πανελλαδικά.

Στη Μαγνησία συγκεκριμένα θα παραδοθούν έτοιμα τα ακόλουθα σχολικά συγκροτήματα:

Σχολική μονάδα Τύπος Προορισμός 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Βόλου – Παγκύπριο Γυμνάσιο Βόλος 3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Γυμνάσιο Νέα Ιωνία (Βόλου) 4ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Βόλου Λύκειο Βόλος Μουσικό Σχολείο Βόλου (Γυμνάσιο και Λύκειο) Ειδικό σχολείο – Μουσική εκπαίδευση Βόλος Γυμνάσιο Αγριάς «Γεώργιος Καραμάνης» Γυμνάσιο Αγριά

Από την έναρξη της χορηγίας, όπως γίνεται γνωστό από τους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, προβλέπεται ότι έως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα έχουν ανακαινιστεί συνολικά 670 σχολεία σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας βελτιωμένες συνθήκες σε μεγάλο αριθμό μαθητών. Οι εργασίες προγραμματίζονται και εκτελούνται παράλληλα σε όλες τις περιοχές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με στόχο να μην επηρεαστεί η λειτουργία των σχολικών μονάδων εντός της εκπαιδευτικής χρονιάς.

Για τη Μαγνησία, οι ανακαινίσεις αυτές σημαίνουν πρακτικές βελτιώσεις που θα αγγίξουν την καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών: αναβαθμισμένα εργαστήρια, αίθουσες, ίσως βελτιώσεις σε υποδομές ασφάλειας και προσβασιμότητας, καθώς και γενικές παρεμβάσεις συντήρησης. Η επιλογή των συγκεκριμένων μονάδων έγινε σε συνεργασία με τους τοπικούς δήμους, γεγονός που υποδηλώνει ότι λήφθηκαν υπόψη οι τοπικές ανάγκες.

Σε τοπικό επίπεδο, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρακολουθήσουν τις ανακοινώσεις των διευθύνσεων των σχολείων και των δήμων για το ακριβές χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τυχόν προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία τμημάτων ή στο ωράριο κατά την περίοδο των παρεμβάσεων. Η παράδοση των έργων πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς παραμένει βασική προϋπόθεση για την ομαλή μετάβαση των μαθητών στις αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις.

Η χρηματοδότηση και η ταχύτητα υλοποίησης του προγράμματος θα παρακολουθούνται από φορείς της εκπαίδευσης και τις τοπικές αρχές, ώστε οι παρεμβάσεις να ανταποκρίνονται σε τεχνικές προδιαγραφές και εκπαιδευτικές ανάγκες.