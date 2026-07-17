Αλμυρός: Επανεκκίνηση των κλωβών προσαρμογής — 200 φασιανοί και 100 πέρδικες προ των πυλών

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλμυρού ολοκλήρωσε την αποκατάσταση των κλωβών προσαρμογής και υποδέχτηκε 200 φασιανούς, με άλλες ~100 πέρδικες να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Στόχος η σταδιακή επανένταξη στο δάσος Κουρί και η διαχείριση των θηραματικών πληθυσμών.

Εργασίες, εισαγωγές και σχέδιο απελευθέρωσης

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλμυρού προχώρησε σε σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της τοπικής άγριας πανίδας: ολοκληρώθηκε η επισκευή και συντήρηση των κλωβών προσαρμογής, οι οποίοι είχαν παραμείνει σε αδράνεια για αρκετά χρόνια. Στις εργασίες συμμετείχαν μέλη του Διοικητικού Συλλόγου και του Συλλόγου, που ανέλαβαν την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων και την προετοιμασία τους προκειμένου να υποδεχθούν πουλιά.

Ήδη έχουν παραληφθεί 200 φασιανοί από το Εκτροφείο Θηραμάτων Χρυσοπηγής Σερρών. Τα πουλιά μεταφέρθηκαν στους κλωβούς προσαρμογής, όπου θα παραμείνουν για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα με την προβλεπόμενη φροντίδα, τροφή και νερό, πριν την απελευθέρωσή τους.

«την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να παραληφθούν περίπου 100 πέρδικες»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου, αναμένονται ακόμη περίπου 100 πέρδικες, που θα ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία προσαρμογής στους κλωβούς πριν απελευθερωθούν.

Πού θα απελευθερωθούν και ποιος ο στόχος

Η απελευθέρωση των φασιανών προγραμματίζεται να γίνει στο δάσος Κουρί. Η παραμονή των πουλιών στους κλωβούς έχει ως σκοπό την προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον και στις τοπικές συνθήκες, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσής τους μετά την απελευθέρωση.

Η πρωτοβουλία επιδιώκει τη σταθεροποίηση και ενίσχυση των θηραματικών ειδών στην ευρύτερη περιοχή, με άμεσο αντίκτυπο στο οικοσύστημα και την τοπική κοινότητα κυνηγών. Η σωστή διαχείριση τέτοιων δράσεων είναι καθοριστική για την αποφυγή οικολογικών ανισορροπιών.

Υποστηρικτές και ευχαριστίες

Ο Σύλλογος ευχαρίστησε δημόσια φορείς και πρόσωπα που συνέβαλαν στην υλοποίηση της δράσης: τη Ζ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και Νήσων, την κ. Γιούλη Στεργιοπούλου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βαγγέλη Μπαλάτσο και το Δασαρχείο Σερρών, με ειδική αναφορά στην κ. Δήμητρα Γατίδου. Επίσης αναφέρθηκε η παραχώρηση αυτοκινήτου για τη μεταφορά από τον κ. Θανάση Μαμούρα.

Επισκευή κλωβών και προετοιμασία υποδομών

Παραλαβή 200 φασιανών από τη Χρυσοπηγή Σερρών

από τη Χρυσοπηγή Σερρών Προσδοκία παραλαβής ~100 πέρδικων την επόμενη εβδομάδα

Η πρωτοβουλία καταγράφεται ως θετική για την τοπική πανίδα, αλλά απαιτεί τη συνεχή παρακολούθηση μετά την απελευθέρωση, ώστε να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης και οι πιθανές ανάγκες για περαιτέρω δράσεις διαχείρισης.

Είδος Αριθμός Κατάσταση Φασιανός 200 Σε κλωβούς προσαρμογής Πέρδικα ~100 Αναμένεται να παραληφθούν

Σε τοπικό επίπεδο, οι κάτοικοι και οι χρήστες του δάσους Κουρί θα πρέπει να επιδείξουν προσοχή και να ενημερώνουν αρμόδιους σε περίπτωση τεκμηριωμένων παρατηρήσεων ή ασυνήθιστων φαινομένων στα νέα πουλιά, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή επανένταξή τους στον φυσικό χώρο.