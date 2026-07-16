Συγκρούστηκε με αγριογούρουνο έξω από το Βελεστίνο — σοβαρές ζημιές, χωρίς τραυματισμό

Όχημα με οδηγό μια 30χρονη συγκρούστηκε τη νύχτα με αγριογούρουνο σε επαρχιακό δρόμο μεταξύ Βόλου και Βελεστίνου. Το αυτοκίνητο υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ η οδηγός δεν τραυματίστηκε. Οι αρχές υπενθυμίζουν την ανάγκη προσοχής στις νυχτερινές μετακινήσεις.

Σφοδρή σύγκρουση σε επαρχιακό δρόμο — αυξημένη προσοχή απαιτείται

Ένα αυτοκίνητο που κινούταν από τον Βόλο προς το Βελεστίνο συγκρούστηκε χθες βράδυ με αγριογούρουνο σε επαρχιακό οδικό τμήμα, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές στο μπροστινό μέρος του οχήματος. Η οδηγός, 30 ετών, κατάφερε να βγει από το όχημα και δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με καταγραφές τοπικών μέσων, το ζώο «εμφανίστηκε ξαφνικά» στο οδόστρωμα, χωρίς να αφήσει ουσιαστικό περιθώριο αντίδρασης στην οδηγό, η οποία έπαυσε επιτόπου την πορεία της προσπαθώντας να φρενάρει. Παρότι το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό τμήμα, η επιβάτις ήταν καλά στην υγεία της και δεν χρειάστηκε μεταφορά στο νοσοκομείο.

Η παρουσία αγριογούρουνων στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το Βελεστίνο δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Το φαινόμενο έχει καταγραφεί επανειλημμένα σε επαρχιακούς δρόμους της Μαγνησίας, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες, γεγονός που δημιουργεί αυξημένους κινδύνους για τους διερχόμενους οδηγούς.

Ώρα περιστατικού: νυχτερινές ώρες (Δευτέρα βράδυ)

νυχτερινές ώρες (Δευτέρα βράδυ) Οδηγός: γυναίκα, 30 ετών — χωρίς τραυματισμούς

γυναίκα, 30 ετών — χωρίς τραυματισμούς Ζημιές: εκτεταμένες στο μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου

εκτεταμένες στο μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου Σημείο: δρόμος μεταξύ Βόλου και Βελεστίνου

Για τους κατοίκους και τους συχνούς χρήστες του συγκεκριμένου οδικού άξονα η σύσταση των αρχών παραμένει σαφής: ενισχυμένη προσοχή στις νυχτερινές μετακινήσεις και μειωμένη ταχύτητα σε τμήματα με χαμηλό φωτισμό ή όπου υπάρχουν σημεία διέλευσης άγριας πανίδας.

Στοιχείο Πληροφορία Ημερομηνία Δευτέρα (βράδυ) Οδηγός 30 ετών, γυναίκα Τραυματισμοί Κανένας Ζημιές Εκτεταμένες στο μπροστινό μέρος

Σε τοπικό επίπεδο, οι οδηγοί που κινούνται προς και από το Βελεστίνο καλούνται να τηρούν τα προληπτικά μέτρα: χρήση φώτων μεγάλης εμβέλειας όπου επιτρέπεται, μείωση ταχύτητας σε μη φωτισμένους δρόμους και επαγρύπνηση για ξαφνικές εμφανίσεις ζώων στο οδόστρωμα. Επιπλέον, σε περίπτωση σύγκρουσης, συνίσταται να ειδοποιούνται άμεσα οι αρμόδιες αρχές και να αποφεύγεται η προσέγγιση του τραυματισμένου ζώου.

Το περιστατικό αναδεικνύει για μία ακόμη φορά την ανάγκη συντονισμένων μέτρων διαχείρισης της άγριας πανίδας στα όρια του οικιστικού και του αγροτικού χώρου, ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι για τους κατοίκους και τα διερχόμενα οχήματα.