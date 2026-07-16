Βόλος: Δύο στελέχη της πόλης ανάμεσα στους 63 που παραιτήθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ

Μαζική αποχώρηση μελών από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που περιλαμβάνει και τους Βολιώτες Φώτη Λαμπρινίδη και Βάσω Γορδίου. Οι παραιτήσεις συνοδεύονται από αιχμές για εσωστρέφεια και πρακτικές που υπονομεύουν το εσωκομματικό πλαίσιο.

Κρίση στην κομματική ηγεσία με τοπικές συνέπειες

Σε μια κίνηση που αναδεικνύει την κλίμακα της εσωκομματικής έντασης στον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής υπέβαλαν κοινή παραίτηση. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και δύο στελέχη από τον Βόλο, ο Φώτης Λαμπρινίδης και η Βάσω (Βασιλική) Γορδίου, οι οποίοι αποχώρησαν από την Κεντρική Επιτροπή σύμφωνα με τη δημοσιοποιημένη επιστολή των παραιτουμένων.

Στην ανακοίνωση των 63 μελών καταγράφονται αιχμηρές διαπιστώσεις για την κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό του κόμματος: γίνεται λόγος για κλίμα εσωστρέφειας και πρακτικές που, κατά τους υπογράφοντες, υπονομεύουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και τις αποφάσεις του φορέα. Ως αποτέλεσμα, οι παραιτούντες επικαλούνται την ανάγκη τήρησης του καταστατικού και την αποφυγή μονομερών παρεμβάσεων από μειοψηφικές πλευρές.

«Δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε μια διαδικασία, όπου η μειοψηφία επιχειρεί, κατά το δοκούν, να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό».

Στο κείμενο των αποχωρούντων αναφέρεται επίσης ότι οι δημόσιες αντιπαραθέσεις και οι ενέργειες που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες «απαξιώνουν τις αρχές και τις αξίες της παράταξης». Οι παραιτήσεις χαρακτηρίζονται από τους υπογράφοντες ως πράξη ευθύνης και συνέπειας απέναντι σε αρχές όπως η δημοκρατία, η αλληλεγγύη και η συλλογική ευθύνη.

Τοπικές επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Για τον Βόλο, η παραίτηση δύο στελεχών από την Κεντρική Επιτροπή σηματοδοτεί πιθανές αλλαγές στην εσωτερική εκπροσώπηση και στα τοπικά δίκτυα του κόμματος. Η δημόσια διασπορά διαφορών μπορεί να επηρεάσει τη συσπείρωση των ψηφοφόρων και να επιταχύνει περαιτέρω αναδιατάξεις σε επίπεδο οργανώσεων και επιτροπών.

Αποχώρηση 63 μελών από την Κεντρική Επιτροπή.

μελών από την Κεντρική Επιτροπή. Ανάμεσα στους παραιτηθέντες οι Βολιώτες Φώτης Λαμπρινίδης και Βάσω Γορδίου .

και . Αιχμές για εσωστρέφεια, δημοκρατικές διαδικασίες και παραβιάσεις καταστατικού.

Η μαζική αποχώρηση περιγράφεται από το ίδιο το κείμενο ως μία από τις μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος και έρχεται σε συνέχεια άλλων ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών και στελεχών τις τελευταίες ημέρες. Οι αποχωρούντες εκφράζουν την ελπίδα ότι ο «προοδευτικός χώρος» θα καταφέρει να αποκαταστήσει την ενότητα και να συνεχίσει την υπεράσπιση του κοινωνικού κράτους, της εργασίας και των δικαιωμάτων των πολιτών.

Στοιχείο Πληροφορία Αριθμός παραιτήσεων 63 Τοπικά στελέχη που παραιτήθηκαν Φώτης Λαμπρινίδης, Βάσω Γορδίου Κύριο αίτημα Επαναφορά δημοκρατικών διαδικασιών και τήρηση καταστατικού

Οι τοπικές οργανώσεις και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ στον Βόλο αναμένεται να παρακολουθούν τις εξελίξεις, ενώ πιθανές συνέπειες μπορεί να φανεί εάν οι αποχωρήσεις προκαλέσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις ή αναδιατάξεις σε επίπεδο κομματικής βάσης. Για τους δημότες του Βόλου η εξέλιξη αποτελεί δείκτη της πολιτικής δυναμικής στην πόλη και ενδέχεται να επηρεάσει μελλοντικές κομματικές πρωτοβουλίες και συνεργασίες.