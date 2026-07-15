Αποχώρηση μέλους της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ από τη Μαγνησία και αλυσιδωτές παραιτήσεις

Ο εκπαιδευτικός Σταύρος Κατσούρας από τη Νέα Ιωνία ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, με τοπικές πληροφορίες να αναφέρουν ότι ακολουθούν και άλλες παραιτήσεις από εκλεγμένα μέλη του κόμματος στη Μαγνησία.

Αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ της Μαγνησίας

Πρώτο τοπικό πλήγμα για τη συλλογική λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. στη Μαγνησία αποτελεί η ανακοίνωση παραίτησης του εκπαιδευτικού Σταύρου Κατσούρα, εκλεγμένου μέλους στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, όπως δημοσιεύτηκε σήμερα. Η ανακοίνωση του κ. Κατσούρα συνοδεύεται από πληροφορίες που θέλουν να ακολουθούν και άλλες παραίτήσεις εκλεγμένων τοπικών στελεχών, μεταξύ των οποίων οι Φώτης Λαμπρινίδης και Βάσω Γορδίου.

Η κίνηση αυτή καταγράφεται ως δείγμα εσωτερικής δυσαρέσκειας για την οργανωτική και πολιτική κατάσταση στο κόμμα στην περιοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο κ. Κατσούρας, η απόφαση αποχώρησης συνδέεται με την εκτίμηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «έχει πάψει ουσιαστικά να υπάρχει εδώ και καιρό», ιδίως σε επίπεδο τοπικών οργανώσεων και συλλογικής δράσης.

«Παραιτούμαστε και τυπικά από το ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, που είχε ουσιαστικά πάψει να υπάρχει εδώ και καιρό, με την εξαίρεση της εναπομείνασας κοινοβουλευτικής ομάδας.»

Η δήλωση περιλαμβάνει αιχμές για την εσωτερική διαχείριση θεμάτων πολιτικής, οικονομικής και ηθικής φύσης, ενώ κάνει λόγο για μετατροπή «τραγωδίας των βαρονιών» σε κωμωδία, αναφερόμενη σε μηχανισμούς και προσωπικές στρατηγικές που, κατά τους αποχωρούντες, έχουν επιβαρύνει την εικόνα και τη λειτουργία του κόμματος.

Σε τοπικό επίπεδο, η εξέλιξη έχει πρακτικές συνέπειες: οι οργανώσεις του κόμματος στη Μαγνησία αναφέρονται ότι δεν έχουν συνεδριάσει «προ πολλού», με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της ενεργούς βάσης και της δυνατότητας συντονισμού δράσεων στην περιφέρεια. Ταυτόχρονα, η παρουσία εκλεγμένων μελών της Κ.Ε. από τη Μαγνησία που παραιτούνται σημαίνει μείωση της άμεσης φωνής της περιοχής σε πανελλαδικά όργανα.

Οι τοπικές επιπτώσεις που πρέπει να παρακολουθήσουν οι κάτοικοι και τα μέλη της πολιτικής ζωής της Μαγνησίας περιλαμβάνουν:

Ενδεχόμενο κενό εκπροσώπησης της Μαγνησίας σε θέσεις της Κ.Ε. του κόμματος.

Αποδυνάμωση της λειτουργίας των τοπικών οργανώσεων και δυσκολία στη συγκρότηση πολιτικών δράσεων στην περιοχή.

Πιθανότητα περαιτέρω αποχωρήσεων ή αναπροσαρμογών στο τοπικό στέλεχος, με συνέπειες στην οργανωτική συνέχεια.

Η αναφορά στην ανακοίνωση ότι «είναι θέμα ωρών» να παραιτηθούν και άλλα εκλεγμένα μέλη υπογραμμίζει τον χαρακτήρα της κατάστασης ως δυναμικό και σε διαμόρφωση. Το τοπικό κοινό και τα μέλη του κόμματος αναμένεται να αναζητήσουν απαντήσεις για το τι θα σημάνει αυτή η μεταβολή για τις δράσεις και την εκπροσώπηση της Μαγνησίας στο προσεχές διάστημα.

Πίνακας: Βασικά στοιχεία ανακοινώσεων

Όνομα Κατάσταση Σχόλια Σταύρος Κατσούρας Παραίτηση από Κ.Ε. Ανακοίνωση αποχώρησης, καταγγελίες για οργάνωση Φώτης Λαμπρινίδης Υπό παραίτηση (πληροφορίες) Εκλεγμένο μέλος, αναμένονται ανακοινώσεις Βάσω Γορδίου Υπό παραίτηση (πληροφορίες) Εκλεγμένο μέλος, αναμένονται ανακοινώσεις

Η συνέχεια των εξελίξεων θα κριθεί από τις επίσημες ανακοινώσεις των προσώπων και από την αντίδραση των τοπικών οργανώσεων. Για τους πολίτες της Μαγνησίας, η μεταβολή αυτή αφορά όχι μόνο την κομματική εικόνα, αλλά και την ικανότητα της τοπικής πολιτικής εκπροσώπησης να σχεδιάζει και να υλοποιεί πρωτοβουλίες στην περιφέρεια. Παραμένει ανοιχτό εάν οι κινήσεις αυτές θα οδηγήσουν σε εσωτερικό ανασχηματισμό ή σε περαιτέρω συρρίκνωση της οργανωτικής παρουσίας του κόμματος στην περιοχή.

Αναμένονται εξελίξεις τις επόμενες ώρες και ημέρες, καθώς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα διευκρινίζουν τις θέσεις τους και οι τοπικές οργανώσεις αξιολογούν τις επιπτώσεις.