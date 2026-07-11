Συνελήφθη σε αεροδρόμιο ο σεφ από την υπόθεση κλοπής 2.500 ευρώ στη Σκόπελο

Ένας 58χρονος Ιταλός, μόνιμος κάτοικος Βελγίου, συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Σκιάθου κατηγορούμενος για την εξαφάνιση 2.500 ευρώ από ταμειακή μηχανή εστιατορίου στη Σκόπελο. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Συνοπτικό γεγονός

Στην Εισαγγελέα υπηρεσίας Πλημμελειοδικών Βόλου οδηγήθηκε σήμερα, στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας, ένας 58χρονος Ιταλός επαγγελματίας σεφ, μόνιμος κάτοικος Βελγίου, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή από εστιατόριο στη Σκόπελο. Η σύλληψή του έγινε στο αεροδρόμιο της Σκιάθου, λίγο πριν αναχωρήσει με προορισμό τη Βιέννη και στη συνέχεια το Βέλγιο.

Πώς αποκαλύφθηκε το περιστατικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο σεφ είχε φθάσει στη Σκόπελο στις 22 Μαΐου για να οργανώσει την κουζίνα και να προετοιμάσει το εστιατόριο εν όψει έναρξης της λειτουργίας την 28η Μαΐου. Το πρόβλημα προέκυψε όταν ο 63χρονος πατέρας του ιδιοκτήτη κατήγγειλε στο Αστυνομικό Τμήμα της Σκοπέλου ότι από την ταμειακή μηχανή είχαν χαθεί 2.500 ευρώ. Στην κατάθεσή του ανέφερε ότι το πρωί είχε τοποθετήσει τα χρήματα στην ταμειακή, ενώ το κλειδί της ταμειακής παρέμενε πάνω, καθώς το χρησιμοποιούσε για ανάγκες της επιχείρησης.

Τα ευρήματα κατά την έρευνα

Όταν ο ίδιος επισκέφθηκε το κατάλυμα όπου διέμενε ο σεφ, διαπίστωσε ότι η πόρτα ήταν ανοιχτή, το δωμάτιο τακτοποιημένο αλλά είχαν φύγει οι βαλίτσες και τα προσωπικά αντικείμενα του εργαζομένου. Επιστρέφοντας στο εστιατόριο διαπίστωσε την απώλεια των 2.500 ευρώ από την ταμειακή μηχανή, γεγονός που οδήγησε στην καταγγελία και τελικά στη σύλληψη.

«μήπως μας έκανε κανένα χουνέρι και έφυγε»

Οικονομικά και εργασιακά στοιχεία της συμφωνίας

Στην ανάκριση καταγράφεται ότι οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε συνολικές μηνιαίες αποδοχές 3.500 ευρώ, οι οποίες θα καταβάλλονταν εν μέρει μέσω τραπεζικού λογαριασμού και εν μέρει "στο χέρι". Επίσης, προβλεπόταν η παροχή καταλύματος για όλη τη θερινή σεζόν. Από τη δικογραφία προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος είχε εκφράσει δυσφορία για το εργασιακό περιβάλλον και είχε επισημάνει την πρόθεσή του να αναζητήσει απασχόληση σε άλλη χώρα, ενημερώνοντας τον εργοδότη.

Τοπικές επιπτώσεις και πρακτικά συμπεράσματα

Η υπόθεση εγείρει ζητήματα που ενδιαφέρουν ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και εργαζόμενους του νησιού: διασφάλιση ταμειακών, διαχείριση κλειδιών, και οι συνέπειες σεζόν όπου οι προσλήψεις και οι μετακινήσεις προσωπικού είναι αυξημένες. Η ανάθεση θέσεων σε εποχικό προσωπικό απαιτεί σαφείς γραπτές συμφωνίες και μέτρα για την φύλαξη μετρητών.

Ημερομηνία άφιξης: 22 Μαΐου

22 Μαΐου Προγραμματισμένη έναρξη λειτουργίας: 28 Μαΐου

28 Μαΐου Απώλεια καταγγελθείσα: 2.500 ευρώ

2.500 ευρώ Συμφωνηθείσες αποδοχές: 3.500 ευρώ μηνιαίως

Σημείο Περιγραφή Κατηγορούμενος 58χρονος Ιταλός, μόνιμος κάτοικος Βελγίου Τόπος Εστιατόριο στη Σκόπελο / σύλληψη στη Σκιάθο Κατηγορία Κλοπή

Η δίκη συνεχίζεται στα αρμόδια δικαστικά όργανα και η υπόθεση θα καθορίσει, πέρα από την ποινική διάσταση, και την πρακτική στάση των επιχειρηματιών σε μικρές νησιωτικές κοινότητες απέναντι σε προσωρινές προσλήψεις. Για τους κατοίκους της Σκοπέλου και των γύρω νησιών, το περιστατικό υπενθυμίζει την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση στην εποχική διαχείριση καταστημάτων και τη χρήση ασφαλών διαδικασιών για τα ταμειακά.»