ΤΕΕ Μαγνησίας: Απαραίτητη νέα παράταση για να μην χαθούν επιδοτήσεις του «Εξοικονομώ 2025»

Ο τεχνικός κόσμος της Μαγνησίας ζητεί επέκταση της προθεσμίας του προγράμματος ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών που επλήγησαν από τις πλημμύρες του 2023.

Επείγον αίτημα για παράταση στο «Εξοικονομώ 2025»

Το τοπικό τμήμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ) της Μαγνησίας προειδοποιεί ότι, χωρίς νέα παράταση των προθεσμιών, κινδυνεύουν να μείνουν ανολοκλήρωτες σημαντικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης των σπιτιών που υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Η εκκρεμότητα απειλεί όχι μόνο την αποκατάσταση κατοικιών, αλλά και τη δυνατότητα εκατοντάδων νοικοκυριών να εισπράξουν τις εγκεκριμένες επιδοτήσεις.

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2025» άνοιξε μέσα στο 2025 και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε συνολικά 33.000 αιτήσεις. Ενδεικτικά, περίπου το ένα τρίτο των εγκρίσεων αφορά αιτήσεις της περιοχής της Θεσσαλίας, που δοκιμάστηκε από τις πλημμύρες. Οι δικαιούχοι της περιφέρειας έλαβαν υψηλά ποσοστά επιδότησης, που κυμαίνονται από 80% έως 100%, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και ανεξάρτητα από την επίσημη καταγραφή τους ως πλημμυροπαθείς.

«Θεωρούμε αυτονόητη την επέκταση της παράτασης για την ολοκλήρωση του Εξοικονομώ 2025, ιδίως στην πλημμυροπαθή Μαγνησία…» — Νάνσυ Καπούλα, πρόεδρος ΤΕΕ Μαγνησίας

Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΤΕΕ Μαγνησίας, Νάνσυ Καπούλα, καθυστερήσεις εμφανίσθηκαν ήδη από το στάδιο των εγκρίσεων δανείων και συνεχίσθηκαν κατά την έναρξη των εργασιών, γεγονός που περιόρισε τη δυνατότητα των ιδιοκτητών να ολοκληρώσουν τα έργα μέσα στα υπάρχοντα χρονοδιαγράμματα. Το αποτέλεσμα είναι ότι αρκετές παρεμβάσεις κινδυνεύουν να μείνουν στη μέση — με πιθανή απώλεια της χρηματοδότησης και των ωφελειών που αυτή συνεπάγεται.

33.000 εγκρίσεις συνολικά για το Εξοικονομώ 2025.

εγκρίσεις συνολικά για το Εξοικονομώ 2025. Περίπου 1/3 των αιτήσεων αφορά τη Θεσσαλία.

των αιτήσεων αφορά τη Θεσσαλία. Επιδοτήσεις από 80% έως 100% για τους δικαιούχους της περιοχής.

Για τους κατοίκους της Μαγνησίας, η παράταση κρίνεται κρίσιμη: πέρα από την ενεργειακή αναβάθμιση, τα έργα αποτελούν και τρόπο αποκατάστασης ζημιών που άφησαν πίσω τους τα έντονα καιρικά φαινόμενα «Daniel» και «Elias». Η μη ολοκλήρωση έργων σημαίνει όχι μόνο απώλεια οικονομικής ενίσχυσης αλλά και καθυστερημένη επιστροφή σε ασφαλείς συνθήκες κατοικίας και σε χαμηλότερο ενεργειακό κόστος.

Στοιχείο Αριθμός / Ποσοστό Συνολικές εγκεκριμένες αιτήσεις 33.000 Μερίδιο Θεσσαλίας ~1/3 Επιδοτήσεις 80%–100%

Οι τοπικοί μηχανικοί ζητούν από την πολιτεία και τη διοίκηση του προγράμματος την άμεση αναθεώρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς τα «ασφυκτικά» χρονικά όρια που ισχύουν σήμερα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα της αγοράς και στην πρακτική δυνατότητα ολοκλήρωσης των έργων, ειδικά σε περιοχές που ακόμη αποκαθιστούν ζημιές από τις πλημμύρες. Το ΤΕΕ επισημαίνει επίσης τη σημαντική πίεση που δημιουργεί ο περιορισμένος διαθέσιμος τεχνικός κόσμος για το πλήθος των έργων.

Σε τοπικό επίπεδο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του υπουργείου και του προγράμματος για τυχόν αλλαγές στις προθεσμίες και τις διαδικασίες χρηματοδότησης, ώστε να μην κινδυνεύσουν να χάσουν δικαιώματα που έχουν ήδη εξασφαλιστεί.

Η συζήτηση για παράταση στα χρονικά όρια του «Εξοικονομώ 2025» αναμένεται να συνεχιστεί τις προσεχείς ημέρες, με κύρια διεκδίκηση την παροχή επαρκούς χρόνου για την ολοκλήρωση των έργων στην πληγείσα Θεσσαλία και ειδικά στη Μαγνησία.